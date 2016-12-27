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 Валокордин, йод и зеленку в России планируют продавать по рецептам, - вице-премьер Хлопонин

Российские власти хотят ввести продажу спиртосодержащих медицинских препаратов - валокордина, йода и зеленки - по рецептам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер-министр РФ Александр Хлопонин.

"Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты. Я думаю, что валокордин отпускаться будет в аптеках по рецепту", - сказал он.

По его словам, в данный момент идет дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или стоит также добавить йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты. "Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения - однозначно", - подчеркнул чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведев временно приостановил продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей в РФ

Валокордин - спиртосодержащий препарат, который применяется для лечения расстройств сердечно-сосудистой системы, неврозов и бессонницы.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что уже приняты меры, которые регламентируют продажу в аптеках лекарств, содержащих спиртовые настойки. "Это и количественный учет (не больше двух в руки), это объем самой тары, в которой эти препараты выпускаются (маленькие пузырьки)", - привела примеры министр.

Напомним, в России вследствие употребления концентрата для ванн "Боярышник", в составе которого содержится спирт, умерли 77 человек.
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Это геноцид!На святое покусились!Как же вата без зелёнки жить будет?
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Блин оказывается козломордые еще и зеленку с йодом хлещут, а вавки в головах все равно не заживают.
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А лоб, в случае чего,чем мазать то будут? Это не скрепно
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Не...ничего общего у нас с этими винторогими скотами из паРаши нет....и никогда не было...и к счастью уже никогда не будет.....
Они там жрут все что горит....самогон сделать не могут..потому что не выдерживают...и брагу вылакивают.....
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