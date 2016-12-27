 Валокордин, йод и зеленку в России планируют продавать по рецептам, - вице-премьер Хлопонин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер-министр РФ Александр Хлопонин.
"Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты. Я думаю, что валокордин отпускаться будет в аптеках по рецепту", - сказал он.
По его словам, в данный момент идет дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или стоит также добавить йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты. "Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения - однозначно", - подчеркнул чиновник.
Валокордин - спиртосодержащий препарат, который применяется для лечения расстройств сердечно-сосудистой системы, неврозов и бессонницы.
Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что уже приняты меры, которые регламентируют продажу в аптеках лекарств, содержащих спиртовые настойки. "Это и количественный учет (не больше двух в руки), это объем самой тары, в которой эти препараты выпускаются (маленькие пузырьки)", - привела примеры министр.
Напомним, в России вследствие употребления концентрата для ванн "Боярышник", в составе которого содержится спирт, умерли 77 человек.
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Они там жрут все что горит....самогон сделать не могут..потому что не выдерживают...и брагу вылакивают.....
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