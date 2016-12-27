 Украина экспортирует больше улиток, чем сала, - клуб аграрного бизнеса. Инфографика

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу отраслевой ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса.
В 2013 году украинские производители экспортировали 3 тонны моллюсков, в 2014 - 58 т, в 2015 - 260 т, а за первые 10 месяцев текущего года экспортировано 347 тонн. Для сравнения за 10 месяцев этого года за границу была поставлена только 51 тонна украинского сала, а баранины - 9 тонн.
Украинских моллюсков покупают пока только две страны Румыния (25%) и Литва (75%), их доля может меняться на противоположную из-за небольших экспортных объемов.
Например, в прошлом году тенденции были противоположны: в Румынию мы поставили 3/4 объемов, а в Литву - 1/4. Отечественные улитки завозятся как сырье, в среднем стоят в 5 раз дешевле, чем готовый продукт. Средняя цена килограмма продукции составляет 1 долл / кг. В указанные страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем 6,5 долл / кг из Румынии и 5,5 долл / кг из Литвы. Конечными странами потребителями наших моллюсков в основном являются Франция, Венгрия, Италия и Польша.
Наши соседи из Беларуси, наоборот, преимущественным образом большинство выращенных моллюсков отправляют сразу до конечного потребителя Франции, Венгрии и Чехии, и лишь небольшую часки экспортируют в Литву и Румынию. Средняя цена за 1 кг белорусской экспортной улитки составляет 3,5 долларов.
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Мною всего лишь приведена цитата из фильма....для смеха..... так что сделайте личико по проще...и улыбнитесь.....
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Нелігітімна влада довела людей до того, що вони собі й слимака не можуть дозволити !\
Зрада - зрадная...
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Жри своих замечательных улиток, а не наше сало.
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2. Встань с дивана и начни уже хоть что-то делать.
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Есть три верных способа разориться.
Самый приятный - женщины.
Самый быстрый - скачки.
И самый надежный - сельское хозяйство.
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А после поездки куда-нить на Волынь, например, и месяц шкварочно-смальцевой диеты любому европейцу замена половины внутренних органов понадобится.
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Наши соседи из Беларуси, наоборот, преимущественным образом большинство выращенных моллюсков отправляют сразу до конечного потребителя Франции, Венгрии и Чехии, и лишь небольшую часки экспортируют в Литву и Румынию. Средняя цена за 1 кг белорусской экспортной улитки составляет 3,5 долларов.
ну что тут сказать так чтобы без выражений.. я не подберу слов
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а не готовый продукт, чего не производить самим? и продавать той же добренькой братской Литве , или в Румынию, а лучше где платят побольше
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Несколько лет назад доктора решили заменить один из клапанов сердца актеру Арнольду Шварцнеггеру. Проблемы с сердцем у него начались из-за употребления огромных доз различных препаратов во времена занятий бодибилдингом. Операция по пересадке клапана прошла удачно. Донором Арнольда Шварцнеггера была свинья. С момента операции актёр исключил свинину из своего рациона и завёл несколько мини пигов.
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Температура тела свинок идентична температуре тела человека. Пока не появились приборы, очищающие кровь, в случае отказа печени, к человеку подключали свиную печень. Различные медицинские опыты и испытания лекарственных средств также проводятся на данном животном.
Также недавно английскими учеными-генетиками был открыт интересный факт. Они обнаружили, что у тех, кто употребляет в пищу много мяса свиньи, случаются генные изменения. Когда свинью забивают, она страдает, испытывает страх и боль, в кровь происходит выброс адреналина, гормонов страха и агрессии. Поскольку строение тела свиньи похоже на строение тела человека, и работа многих органов очень напоминает человеческую, воздействие «плохих» гормонов из свинины оказывает соответственное воздействие на тех, кто ею питается.
вы понимаете кого вы едите((((((
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сейчас маркетологами внедряется культ мясоедства: куча рекламы бургеров, колбас, стейков. а людям маса не надо так много, спорно вообще ли надо его есть.
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оливки в саду коло хаты.. вах
оливки это хорошо, а сколько у вас сейчас градусов выше нуля, погода всмысле какая
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Ну так, самі з'їмо....
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