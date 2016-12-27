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Все про:животные (753) сало (23) сельское хозяйство (193) экспорт (456)

 Украина экспортирует больше улиток, чем сала, - клуб аграрного бизнеса. Инфографика

За последние три года Украина нарастила объемы экспорта улиток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу отраслевой ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса.

В 2013 году украинские производители экспортировали 3 тонны моллюсков, в 2014 - 58 т, в 2015 - 260 т, а за первые 10 месяцев текущего года экспортировано 347 тонн. Для сравнения за 10 месяцев этого года за границу была поставлена только 51 тонна украинского сала, а баранины - 9 тонн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава фонда поддержки фермерских хозяйств подал в отставку из-за уничтожения украинского села олигархами из окружения Порошенко, - Саакашвили. ВИДЕО

Украинских моллюсков покупают пока только две страны Румыния (25%) и Литва (75%), их доля может меняться на противоположную из-за небольших экспортных объемов.

Например, в прошлом году тенденции были противоположны: в Румынию мы поставили 3/4 объемов, а в Литву - 1/4. Отечественные улитки завозятся как сырье, в среднем стоят в 5 раз дешевле, чем готовый продукт. Средняя цена килограмма продукции составляет 1 долл / кг. В указанные страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем 6,5 долл / кг из Румынии и 5,5 долл / кг из Литвы. Конечными странами потребителями наших моллюсков в основном являются Франция, Венгрия, Италия и Польша.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На границе задержали тонну контрабандного сала на телеге. ФОТО

Наши соседи из Беларуси, наоборот, преимущественным образом большинство выращенных моллюсков отправляют сразу до конечного потребителя Франции, Венгрии и Чехии, и лишь небольшую часки экспортируют в Литву и Румынию. Средняя цена за 1 кг белорусской экспортной улитки составляет 3,5 долларов.


улитки
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У них столько денег...а они улиток едят...(с)
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Привет, он касапский привет, там ягелем собак закусывают.
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А что еще твой воспаленный мозг об мне придумал..??? Выкладывай...не держи в себе....
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Это я и без сопливых знаю.....
Мною всего лишь приведена цитата из фильма....для смеха..... так что сделайте личико по проще...и улыбнитесь.....
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Хорошо приготовленные улитки это очень вкусно...
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Це чергова зрада, - перевибори !
Нелігітімна влада довела людей до того, що вони собі й слимака не можуть дозволити !\
Зрада - зрадная...
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Арманьяк тоже не производится и не экспортируется в таких количествах, как низкосортное бухло.

Жри своих замечательных улиток, а не наше сало.
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Зашибісь! Все як завжди. В нас беруть по долару, перепродують по 5-6... Хоча, така доля сировинного придатку...
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1. У тебя никто и ничего не берёт.
2. Встань с дивана и начни уже хоть что-то делать.
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Ідіот? Що ж, можу лише поспівчувати, на жаль, то є невиліковно...
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Опять проебали..Что за..Бацька-хозяин..биснесмены тупые
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бацька не хозяин-а обрушитель рынка...если бы он такие обьемы хотя бы по 5 продавал,не говоря уже о по 6...
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У нас в парке этих равликов ... Я на них бычков ловлю. Даже и не знал, что их хавать можно. Не время ещё. Пенсионная реформа впереди.
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Зачем? Наши бычки и на равликов клюют. Сало сам люблю.
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Не знал про бычков , у нас они редкость а сало синички уважают .
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А где едят сало? В Европе его нет в магазинах.В Турции и на Балканах тоже.За арабов и евреев и прочих душманов молчу.
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В Болгарии и Греции есть в магазинах плюс во многих колбасах идет сало .
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Есть три верных способа разориться.
Самый приятный - женщины.
Самый быстрый - скачки.
И самый надежный - сельское хозяйство.
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Ассоциация работает. Объемы нифигово так нарастили со времен ззлочинной панды
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Если считать по улиткам то в 100 раз , плохо что экономика развивается как улитка .
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В том то и дело, что надо считать комплексно, в нескольких цифровых выражениях, таких как - общий объем по всем показателям, общее количество вырученной валюты, далее раскладывать на составляющие экспорта, и смотреть. Но это такое. ТАм картинка может стать не такой радостной. А те данные, что привели, это вообще копейки, для такой большой страны как Украина.
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Можно еще жаб экспортировать озабоченным жабоедам, у нас тут на канаве сточной рядом, шо в Днепр течет их уйма, жирныеее...
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Ну я те скажу, шо на поедателей сырого сала в Европе (в частности Чехии, Австрии, Венгрии) тоже смотрят, как на эскимосов, жрущих сырую рыбу.
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в чехии и селедку не едят...а бокалы мз под пива после рускавых с рыбой демонстративно разбивают...
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Эт я к тому, шо "жабоеды" и "улиткоеды" имеют столько же оснований смотреть с сомнением на наши гастрономические пристрастия.
А после поездки куда-нить на Волынь, например, и месяц шкварочно-смальцевой диеты любому европейцу замена половины внутренних органов понадобится.
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та если с первачком-нормально .нейтрализуется
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Я за месяц в Шацке понял, шо стока выпить не могу.
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Правильно делаете! Я бы сало и тем более баранину сам бы ел
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скокмо-скокмо сала? 51 тонну? Это две фуры примерно? Ну моща
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Это то что вывезли по документам , сколько скупили беларусы и румыны посчитать невозможно , да и на родину ягеля все время прорываются машины с салом .
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Знаю, що равлики(улитки) - делікатес, але, що Україна їх експортує, соромно зізнатись, щойно взнала. Вік живи - вік учись (с).
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Піду пошукаю Українських равличків в магазинах - корисна і смачна їжа.
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в среднем стоят в 5 раз дешевле, чем готовый продукт. Средняя цена килограмма продукции составляет 1 долл / кг. В указанные страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем 6,5 долл / кг из Румынии и 5,5 долл / кг из Литвы. Конечными странами потребителями наших моллюсков в основном являются Франция, Венгрия, Италия и Польша.



Наши соседи из Беларуси, наоборот, преимущественным образом большинство выращенных моллюсков отправляют сразу до конечного потребителя Франции, Венгрии и Чехии, и лишь небольшую часки экспортируют в Литву и Румынию. Средняя цена за 1 кг белорусской экспортной улитки составляет 3,5 долларов.

ну что тут сказать так чтобы без выражений.. я не подберу слов
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А фули их подбирать , пойдите и купите наши морепродукты и беларусские , поймете разницу , у нас еще большинство делают совковым методом , ихние даже на вид вкуснее .
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сырьё поставляют, сырьё поставлять это не очень(
а не готовый продукт, чего не производить самим? и продавать той же добренькой братской Литве , или в Румынию, а лучше где платят побольше
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Видимо посчитали что так выгоднее , не знаю не моя тема , я тоже сырье поставляю а не готовый продукт , совсем другие расходы .
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Завод по переработке дорого стоит, и много разных нормативов нужно соблюсти при переработке пищевого сырья
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Уверен на 100% что производитель в Украине и покупатель в Литве это взаимосвязанные лица. Ведь при нашем налогообложение показывать прибыль - это похоронить бизнес. Обычная схема ухода от бешенных налогов
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ето что прикол какой то? 347 тонн улиток ето же... ого...
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а насчёт сала, вегетарианцев с каждым годом в мире становится больше, к морским и тд. продуктам больше тяготеют а сало далеко не полезный продукт и не все от него в восторге как у нас) да и у нас не все, по-этому больше экспортировать украинский наркотик наверное не самая лучшая идея, ну потому что раз нет спроса, а тут ещё у нас аграрии такие притыренные, я имею ввиду верхушку, запустили всё( уничтожают аграрный сектор а ведь Украина аграрная страна, аграрный сектор имеет очень важное значение для экономики в целом, пару веков назад с портов Одессы только и делали что отгружали высококачественную муку, зерно в Европу и дальше
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Сырое сало единственный продукт со свинины ,который не имеет вредного холестерина так что разговоры про его неполезность по меньшей мере спорные .
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может быть, я спорить не буду, я не знаю, но знаю что поросятки самые близкие человеку по
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сейчас найду про это чтоб не на говорить что попало а научно
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Именно сырое , копченое и жареное уже все ..
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вот ещё
Несколько лет назад доктора решили заменить один из клапанов сердца актеру Арнольду Шварцнеггеру. Проблемы с сердцем у него начались из-за употребления огромных доз различных препаратов во времена занятий бодибилдингом. Операция по пересадке клапана прошла удачно. Донором Арнольда Шварцнеггера была свинья. С момента операции актёр исключил свинину из своего рациона и завёл несколько мини пигов.
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Все животные близки к человеку по своему анатомическому строению, однако, самое близкое животное - это свинья. Легкие, сердце, почки, печень - практически одинаковые.
Температура тела свинок идентична температуре тела человека. Пока не появились приборы, очищающие кровь, в случае отказа печени, к человеку подключали свиную печень. Различные медицинские опыты и испытания лекарственных средств также проводятся на данном животном.


Также недавно английскими учеными-генетиками был открыт интересный факт. Они обнаружили, что у тех, кто употребляет в пищу много мяса свиньи, случаются генные изменения. Когда свинью забивают, она страдает, испытывает страх и боль, в кровь происходит выброс адреналина, гормонов страха и агрессии. Поскольку строение тела свиньи похоже на строение тела человека, и работа многих органов очень напоминает человеческую, воздействие «плохих» гормонов из свинины оказывает соответственное воздействие на тех, кто ею питается.

вы понимаете кого вы едите((((((
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без этих "психов" сидели бы мы сейчас в пещере в шкурах на голую попу без электричества и тд.
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все животные испытывают боль. улитки тоже.
сейчас маркетологами внедряется культ мясоедства: куча рекламы бургеров, колбас, стейков. а людям маса не надо так много, спорно вообще ли надо его есть.
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Імпорт равликів як і більшість вітчизняного імпорту то скритий вивіз капіталу, по документам продали за 1 долар отримали 2-3 готівкаю, в ромунів чи литовців, чи тут є хтось, шо вірить що наші продавці дурніші за білорусів?
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просто мы улиток не едим, а добро чего зря разбазаривать )
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Пральна. Вот, когда в ЕС будет побольше нашего брата, то и экспорт сала будет смысл налаживать.
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Здесь в Италии даже не продают улиток. Лично я их бы не ела. Противно.
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C удовольствием! Здесь продают их, называются le cozze, продаются свежайшие целиком, и замороженные или вылущенные в готовом салате из продуктов моря или замороженные. Ещё есть le vongole - и с ракушкой, и без. И другие виды с ракушкой.
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я тоже их люблю, но у вас там море, валом наверное производят, у нас пробовали мидийные фермы организовывать но не очень прижилось, хоть есть и море Украина может выращивать мидии, устрицы и креветки, - мнение ...
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А вот устрицы - бяка, не могу себя пересилить, хоть и считаются деликатесом. Всё слизкое не в моём вкусе. Одна знакомая итальянка имеет оливковый сад и собирает там улиток в большую банку, закрывает её крышкой и выдерживает месяц, чтоб кал вышел и чтоб они стали более плотными. Я эту банку видела и никогда не съем ни одной улитки. Хотя их у нас во дворе полно, особенно под поддонами с цветами.
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да уж не аппетитно звучит)
оливки в саду коло хаты.. вах
оливки это хорошо, а сколько у вас сейчас градусов выше нуля, погода всмысле какая
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U nas ja bolsynstve vizu konfety vasy ix tut zavaleno i ne tolko rosen jest raznyje.Salo vase vydel tolko odin raz magazine toze diosevo sravnenijem s nasym
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Escargots de Bourgogne - очень уважаю, летом часто готовлю сам )))
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Вот и славненько. Нам значит больше сала достанется.
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хтож сало экспортирует, егож едят! а улиток с жабами хай французы едят...
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Шооо...?! Сала вже не треба....?


Ну так, самі з'їмо....

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Улитки - это конечно хорошо, но если говорить о таких объемах и таких тенденциях (от 3 т. в 2013 г. до 347 т в 2016 г.), то это скорее схема власти по получению незаконного возмещения НДС, нежели реальный бизнес.
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