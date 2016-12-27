 Гройсман: Правительство будет контролировать внедрение решений по повышению размера минимальной заработной платы

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.
"Наша главная задача - мы должны сделать все зависящее от нас для того, чтобы люди получили новую заработную плату. Ключевая задача, которая перед нами стоит - преодолеть бедность - как раз исходит из того, что люди, которые работают, должны получать достойную заработную плату, но для этого нам нужно поработать со всеми, чтобы мы четко перешли на новую систему и у нас не было сбоев на местах", - отметил глава правительства, открывая совещание.
Гройсман отметил, что с 1 января правительство внедряет решение о повышении минимальной заработной платы вдвое до 3200 грн, уровень заработной платы для украинских учителей на 50% и врачей - на 30%, что предусмотрено Государственным бюджетом на 2017 год.
Также одновременно с увеличением минимальной заработной платы вдвое предусмотрено повышение первого тарифного разряда до 1600 грн.
"Это означает, что начисление заработной платы должно состояться во всех тарифных разрядах с повышенным коэффициентом, и мы должны это очень жестко проконтролировать, чтобы каждый работающий человек в бюджетной сфере получал необходимую заработную плату", - подчеркнул Гройсман.
В этом контексте премьер-министр отметил, что Министерство социальной политики совместно с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Пенсионным фондом, Министерством образования и науки и Министерством здравоохранения должны за эту неделю "сверить часы с территориями", чтобы никто не допустил ошибки.
Все решения, касающиеся Государственного бюджета на 2017 год, были приняты, и все необходимые средства в бюджет заложены, отметил премьер-министр.
Участники совещания обсудили пути координации усилий для того, чтобы люди начали получать новую заработную плату, а также возможные механизмы максимального преодоления скрытой безработицы.
По результатам обсуждения премьер-министр поручил создать межведомственную комиссию из представителей Пенсионного фонда, министерств образования, здравоохранения, финансов, социальной политики, Государственной службы по вопросам труда, Государственной фискальной службы, Государственной аудиторской службы, Секретариата Кабинета Министров, профсоюзов во главе с профильным вице-премьер-министром Павлом Розенко, задачей которой является обеспечение внедрения решений, направленных на повышение уровня минимальной заработной платы. "Задача перед вами стоит следующая: добиться внедрения заработной платы 3200 грн", - отметил Гройсман.
В совещании приняли участие вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, министр социальной политики Украины Андрей Рева, председатель Пенсионного фонда Алексей Зарудный, председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, руководство Министерства финансов, Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения.
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Та що там казати про це жирне стерво! Нічого ж нового сказати не вийде.
Слухаючи час від часу уривки "виступлєній" Вована з тялівізора, подумалось про таке.
Звісно, Гройся в університетах, на відміну від свого хазяїна Пеці Липецького, не навчався і в пажеському корпусі не виховувався, "язиками не владєєт", тому сімейну базарно-цвинтарну спадковість задавити не вийшло.
Лексикон у Гнойсмана мені нагадує аналогічний, як у того бидла, яке я знав колись в деякій кількості в реальному житті. Воно накрало добра неміряно (як в їхньому середовищі кажуть "заработало") і вже вважає себе "намберван" порівняно з порядними людьми. Мало того, що чваниться, так ще й повчає в "космічному масштабі" (с) , як людям жити по-пацанськи.
От уявіть собі цього базарного єбкономіста-управльонца в прикиді кінця 80-х і початку 90-х - малиновий, чи смарагдового кольору пінжак-кліфт з ватними плечиськами, намазане оливковою олією волосся, жирні пальці-сосиски в перстнях з камінням віялом тримають мобілу, голдова, а швидше золочена латунна, цепура на червоній шиї ... Уявили? Гнойсмана, як образ нєзабвєнного Вована СідорОвича в виконанні Олєга Филимонова или Олега Школьніка, не бачите?
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2.смежников запретили (подработчиков с полставкой или 0.25) один потолок нищеты 3200.грося не мог не наебать (простите мой французский)
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еще бриллиантовых прокуроров в 17 выпустит и полная рехворма
По словам Луценко, заработная плата работников органов прокуратуры в 2017 году будет повышена на 61%, то есть в среднем на 15-18 тыс. гривен, в зависимости от выслуги лет
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