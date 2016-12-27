 Суд ограничил 30 сутками срок ознакомления стороной защиты с делом Ефремова, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат А.Ефремова Андрей Смирнов.
Соответствующее решение было принято на заседании суда 26 декабря по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины.
А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".
24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания для А.Ефремова до 22 января.
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