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 Политика Украины
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Все про:адвокат (760) Ефремов (1595)

 Суд ограничил 30 сутками срок ознакомления стороной защиты с делом Ефремова, - адвокат

Печерский районный суд Киева ограничил 30-м декабря срок ознакомления с материалами дела в отношении главы фракции Партии регионов в Верховной Раде предыдущего созыва Александра Ефремова для его адвокатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат А.Ефремова Андрей Смирнов.

Соответствующее решение было принято на заседании суда 26 декабря по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура открыла новое дело в отношении Ефремова, - адвокат

А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания для А.Ефремова до 22 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение апелляции на продление ареста Ефремова перенесли на 5 января
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Луценко має дотиснути.І суд теж хай не підкачає
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- бабло с Ефремова получат и отпустят. Вот и вся революция..
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До річниці розстрілів на Майдані це чмо має сісти наглухо"і шоб і дух не пах"!
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