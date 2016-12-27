 "Очевидно, что за Савченко от имени Путина стоит Медведчук", - нардеп Бригинец

Об этом народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам Бригинца, "за Савченко от имени Путина стоит Медведчук".
"Именно он мог разыграть все - от геройского пиара Савченко через странное поведение россудов (российских судов - ред.), которые вдруг оказались открытыми и пускали на заседания СМИ, до лоббирования включения Савченко в список БЮТ. (Вспомните недавнюю историю о том, как Тимошенко лично подписала разрешение пройти в ВР помощнику Медведчука, который готовил Шухевича к выступлению в ВР, и сама Тимошенко предоставила право на это выступление против чего резко выступил Ляшко, заблокировав трибуну, и сорвал акцию Тимошенко-Медведчука)", - отметил Бригинец.
Он также добавил, что "след Медведчука" вероятно подтверждается и тем фактом, что пленных, о которых "договорилась" Савченко, передали не СБУ, а Рубану, "которого связывают с Медведчуком".
"Итак, запланированное политическое формирование Савченко не только названием и идеологией напоминает Украинский выбор Медведчука, но и связанно с ним пуповиной. Вспомните, как Савченко предлагала создать переговорную группу из себя, жены президента и …. жены Медведчука. Медведчук, как кум Путина, может быть посредником со своими интересами. Безусловно, он, как никто, может помочь в освобождении пленных, но цена за это не будет дармовой. Мы за ценой не постоим, но понимать игру Путина в этом тонком вопросе - должны", - подытожил нардеп.
Как сообщалось, народный депутат Надежда Савченко во вторник во Львове презентовала свою общественную платформу РУНА.
Ранее главари боевиков "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий заявили о намерении передать народному депутату Надежде Савченко (внефракционная) двух украинских пленных "в качестве жеста доброй воли". Сегодня утром боевики "ДНР" передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак "в качестве жеста доброй воли".
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22 грудня 2016 року в ефірі програми «Шустер LIVE» на телеканалі 3S.tv один із її учасників Сергій Кутраков був представлений ведучими програми як лейтенант Національної гвардії України. Зазначена інформація не відповідає дійсності, оскільки лейтенант Сергій Кутраков був звільнений із Національної гвардії України 5 листопада 2015 року, дію контракту про проходження ним військової служби припинено, офіцер виключений із списків особового складу Національної гвардії України.
Більше року Сергій Кутраков не має жодного відношення до Національної гвардії України. У зв'язку з викладеним, позиція Сергія Кутракова, висловлена ним під час програми, має розцінюватися виключно як його особиста думка, що не співпадає з офіційною позицією Національної гвардії України, а також не може бути розцінена як позиція офіцера Національної гвардії України.
Національна гвардія України щиро сподівається, що творці програми «Шустер LIVE» у подальшому більш відповідально ставитимуться до перевірки інформації, яку вони озвучують у прямому ефірі, та не допускатимуть дезінформування глядачів.
Відділ інформації та комунікації Національної гвардії України
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https://pbs.twimg.com/media/C0sSfTZXcAEEW_B.jpg
колыван замочил еще одного конкурента...
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