EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  17377  156
Все про:задержание (4711) избиение (11030) МВД РФ (161) нападение (1527) пьянство (623) Россия (64396) травма (565) убийство (4511)

 Генерал российского МВД лопатой забил до смерти гостя и изувечил его жену

Бывший заместитель начальника Главного управления МВД РФ по Московской области Андрей Волков устроил расправу над гостями в своем доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Life, генерал-майор пригласил к себе на дачу в Сергиево-Посадском районе соседку - 40-летнюю Веру М. - и ее мужа -гражданина Узбекистана, 30-летнего Дальшота К.

После распития спиртного хозяин взял лопату и начал бить ею сперва мужчину, а потом и женщину. Гостя он забил до смерти. Соседка смогла убежать и попросить о помощи.

С десятком ранений от ударов лопатой Дальшот скончался до приезда скорой помощи. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии с колото-резаными травмами.

Генерал задержан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан российский генерал ФСО Лопырев. В его квартире нашли деньги и ценности на 1 млрд рублей
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
У нас самодуров охреневших от погон и безнаказанности тоже хватает, а только одних "антисемитов", как утверждает Натаньяху, вообще 40 миллионов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая страна - такие и генералы. А он случайно был не "рыжий, рыжий конопатый"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Генерал и лопата" ... а вот раньше был фильм ужасов "Утеря партбилета" ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот и все.что вам надо знать про смеидяшее Какцабздо...И что характерно....Трамп решил дружить с этим....И типа договориться....С Гитлером тоже хотели в свое время договориться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А баба (40 років) не промах взяла собі молодого "Джамшута" - вот генерал імпотент і не стримався - там скоріш всьо ревність, немошність і нацнеприязнь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на нет, скорее всего по литре водяры на рыло выжрали, а потом по старой русской традиции хенерал нахезал на стол (любимое дело русских захватчиков в Германии), а потом принес лопату и заставил нерусского убрать со стола, но тот отказался...
 показать весь комментарий
Ответить
 
..боюсь и представить, шо ху..лопы вместо вилки применяют, тогда точно никто не ушел бы живым....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та введіть вже кріпосне право, або хоча паспорти в деревнях позабирайте, шо майже одне і теж, правда без обміну за борзих собак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
БЕДА ВКС РФ - КРИВЫЕ РУКИ ИЛИ КРИВЫЕ БОЛТЫ?

Dec. 27th, 2016 at 9:17 AM

На аэродроме Хотилово, что в Тверской области РФ, 15 декабря два истребителя Су-27 СМ из состава 790-го истребительного авиационного полка 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО России слились воедино в позе, которую иначе как одной из базовых в камасутре не назвать. И если бы не просочившееся в интернет фото, быть может, мы никогда бы и не узнали о столь пикантном ЧП, как часто это бывает.

Между тем, уже 19 декабря все бурно обсуждали аварийную посадку Ил-18 в 30 километрах от поселка Тикси, что в Якутии, вследствие которой самолет развалился на три части. И если бы не убийство посла РФ в Турции, то данная тема ещё долгое время будоражила бы информационное пространство. Хотя…
Хотя, не долго, ведь уже 25 декабря очередная авиакатастрофа в рядах ВКС РФ разрывала новостные ленты.
И, казалось бы, что может быть общего между этими авариями и не только ими, ведь грех не вспомнить о том, что хваленые ВКС РФ из состава ТАВКР «Адмирала Кузнецова» потеряли за свой поход (по крайней мере, пока) два самолёта?
В ситуации с ЧП в ВКС РФ чаще всего называется человеческий фактор. И даже в случае недавнего падения Ту-154 он также не исключается. В какой-то мере это неудивительно, и вот почему.

После развала СССР Российскую Федерацию постигли те же негативные факторы, что и многие друге страны бывшего совка, и одним из них был упадок вооружённых сил. Однако, по мере того, как росли цены на нефть, росли и амбиции так называемой наследницы империи, и с середины 2000-х началась техническая модернизация и обновление ВС РФ. Но, по мере того, как в распоряжение российской армии стали поступать новые образцы техники, а также проводилась модернизация имеющихся, изрядно подржавевших за 90-е простоя, с профессионалами ощущалась куда большая напряжёнка.
Однако если с вопросом о воспитании аса пилотажного дела всё более-менее ясно, то удивляют ситуации, когда действительно профессионалы-пилоты становятся участниками банальных ЧП. И вот тут в человеческий фактор верится с трудом. Выходит, что и с технической составляющей не всё так гладко? Но почему же тогда человеческий фактор упоминается чаще всего при катастрофах?
Дело в том, что бюджет Российской Федерации по-прежнему зависим не только от экспорта энергоносителей, но и оружия. В статью доходов от продажи оного входит и авиация. И логично, что технические дефекты не с руки афишировать МО РФ, ведь тогда портфель заказов значительно оскудеет. В данном случае, главное продать, как, к примеру, это было с Индией, которая уже не первый год чертыхается от аварийных МиГ-29К и Су-30МКИ, а последствия - это уже вопрос второй.
В итоге, что мы имеем? Поставки новой техники в ВКС РФ в значительной мере преобладают над имеющимися в наличии профессионалами, что обуславливает нехватку кадров и удручающие, регулярные ЧП. Техническая сторона исполнения новых, да и обслуживание уже изношенных образцов техники, так же не радует, несмотря на тщательные попытки скрыть все дефекты. А потому, выходит, что у современных ВКС РФ, равно как и у самой России, две беды… Две беды, которые 25 лет спустя опять решили грозить "мировому империализму"?


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Єлизавета Глінка. Фото:Lenta.ru
У Росії набирає обертів кампанія за позбавлення громадянства людей, які негативно висловлюються про загибель росіян під час катастрофи ТУ-154, зокрема, Лізи Глінки, більш відомої як Доктор Ліза. Однак громадськість шокувала інша новина: виявляється, сама Ліза не є громадянкою Росії. Про це з посиланням на російські ЗМІ пише Диалог, зазначаютьПатріоти України.Ліза Глінка - американка. Ще в 1986 році вона разом з чоловіком емігрувала в США, де обидва отримали американське громадянство. Її чоловік, Гліб Глінка, процвітаючий адвокат в Сполучених Штатах. Троє дітей Лізи, в тому числі прийомний син, також живуть за кордоном і мають американське громадянство.У той же час в Росії пропонують ввести закон "Про неприпустимість вираження радості з приводу трагічних для Росії подій" і навіть придумали йому народну назву - "закон Глінки-Халілова". У росіян навіть є два перших кандидата на позбавлення громадянства: журналісти Божена Ринська і Аркадій Бабченко, які не виявили скорботи з приводу загибелі людей, які перебували на борту ТУ-154.Божена Ринська на своїй сторінці в соцмережі пораділа загибелі співробітників "НТВ", а Бабченко написав, що йому "плювати" на те, що сталося.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так Бабченко выражал не радость, а безразличие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну а че - в Кацапии тока так - кто с лопатою придет,тот от лопаты и пагибнет...Не повезло Джамшуту
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот ето номер... пока разейские силовики ездят воевать ихних жен джамшуты с равшанами *бут по полной программе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот жил себе молодой здоровый парень у себя в Узбекистане,
и на свою беду приехал в Москву.
Сначала женился на стареющей пьющей женщине, а потом вообще убили лопатой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не ну чё, нормально так посидели под боярышник. Кто то другого финала ожидал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эт не та лопата, которая попала в двигатели Ту 154?. Решил хенерал вещдок уничтожить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
який нетиповий випадок!
гівно-змі назвуть це "чрєзвичайное проісшествіє"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет бога кроме Путина и Госдума пророки его. Суд РФ постановил уничтожить Библию как террористическую

Во Владивостоке суд принял решение о конфискации и уничтожении религиозной литературы, в том числе Библии и Святого Евангелия. Об этом сообщает Credo.Ru.
Уничтожению подлежит литература, которая распространялась религиозной христианской организацией "Армия спасения". Примечательно, что Библия и Евангелие, которые должны быть уничтожены, являются так называемым Синодальным переводом и признаются святыней крупнейшей религиозной организацией страны - РПЦ МП, равно как и другими христианами.

Как следует из материалов дела, в суд 2 декабря обратился прокурор Ленинского района Владивостока, который ссылается на материалы проверки, проведенной в помещении религиозной организации 23 ноября. Согласно этим материалам, в помещении была обнаружена литература, в том числе Священное Писание, "без маркировки религиозной организации".

В мотивировочной части решения суда содержатся ссылки на закон о противодействии терроризму. Организация была признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначили наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс рублей. Одновременно судья возложил на Управление судебных приставов по Приморскому краю контроль за уничтожением литературы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как это по-рузьке : вначале сидеть за одним столом, а потом убить гостя. Не страна, а дно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По статистике, большинство бытовых убийств делается кухонным ножом. Так шо , ничего выходящего за рамки статистики - убийство столовым прибором.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего удивительного если Колокольцев у себя в кабинете в Москве, применял приемы самбо против Орхана Зейналова,якобы убившего парня,который защищал свою девушку, в Москве.Хотя он в это время был совсем в другом городе и есть алиби.Но арабохайскому Кремлю( эр мэн?-ворованное слово) "нужен" был азэр,чтоб стравливать славян и Базантию(Византия -половина Одэрб.)Парню низачто дали огромный срок. Да и недавно ОЧЕНЬ СТРАННО УМЕР Гейдар Джамаль-глава орг.мусульман России, КОТОРЫЙ на нтв- назвал Грибоедова и Пацкевича-тех кто ВПЕРВЫЕ начал переселять арабохаев(эр мэн?-ворованное слово) на Кавказ.в 1828г.-небольшую группу. И СРАЗУ У НЕГО СТАЛ ПРОГРЕСИРОВАТЬ РАК, даже быстрее чем у ЛиХарви Освальда-единственного свиделя при смерти Кеннеди.5 декабра он умер, а в Москве молчат -НЕ ИХЖЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ БЫЛ ПОЛИТИК.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Грибоедов был послом в Иране, Там его местный Герой и заколбасил кинжалом! Наверное уже в те времена было за что "любить" козломордых !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Генерал российского МВД лопатой забил до смерти гостя и изувечил его жену
он наверно был тот знаменитый РЫЖИЙ- РЫЖИЙ,КОНОПАТЫЙ МАЬЯЧИЛО !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
После распития спиртного закусывали блинами. Дальшот вместе с блином надкусил лопату, после чего хозяин взял лопату и начал бить ею Дальшота.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дык он их так саладом угощал! На лопате, по-рюски. Они не поняли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какие то странные люди - едят с одного стола, и тут же друг-друга убивают. За мои 50 лет жизни была масса застолий и просто пьянок в компании, и никогда, ни разу не было при этом выяснений отношений и пьяных драк друг с другом.С другими компаниями эксцессы были, ну как же без этого, особенно по молодости, а за своего стоять горой надо, а не по голове его бить. Иначе какого хера ты с ним за стол садишься?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Версии:
1) Гости отказались есть с лопаты?
2) Гости пришли с еще большей лопатой, чем была у хенерала,
3) Гости пришли жрать с двумя лопатами. Жратва исчезала с пугающей быстротой, боярышник закончился. Вот хенерал и не вытерпел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у маня пара других вопросов.
- менты сразу хватаются за кобуру. там должен быть пиздалет.
- где был пиздалет генерала? по штату ему положен служебный, и стопудово есть наградной.
- неужели он такой зверь, что убийство лопатой ему кроме собственно убийства принесло еще и извращенное удовольствие?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пригласил на блины и забил столовым прибором. Обычная бытовуха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так хенералам на мацковии всё можно, подумаешь, пару смердов проучил , нечего холопам борзеть
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Ой, где был я вчера - не найду, хоть убей!
Только помню, что стены - с обоями,
Помню - Клавка была, и подруга при ей, -
Целовался на кухне с обоими.
А наутро я встал - мне давай сообщать,

Что хозяйку ругал, всех хотел застращать,
Будто голым скакал, будто песни орал,
А отец, говорил, у меня - генерал!"

 показать весь комментарий
Ответить
 
"Вы не думайте, что лопаты не будет при коммунизме. У лопаты еще большое будущее!"
Н. С. Хрущев. Из выступления в 1963 году.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 Облако тегов
Аваков авиакатастрофа Антикоррупционная прокуратура Антитеррористическая операция блокада боевик бюджет военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание заложник Кабмин Киев Крым Мингарелли Минобороны Национальная гвардия Нацполиция оборона оккупация плен пленные Россия Савченко смерть суд финансирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти