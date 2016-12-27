 Генерал российского МВД лопатой забил до смерти гостя и изувечил его жену

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Life, генерал-майор пригласил к себе на дачу в Сергиево-Посадском районе соседку - 40-летнюю Веру М. - и ее мужа -гражданина Узбекистана, 30-летнего Дальшота К.
После распития спиртного хозяин взял лопату и начал бить ею сперва мужчину, а потом и женщину. Гостя он забил до смерти. Соседка смогла убежать и попросить о помощи.
С десятком ранений от ударов лопатой Дальшот скончался до приезда скорой помощи. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии с колото-резаными травмами.
Генерал задержан.
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Dec. 27th, 2016 at 9:17 AM
На аэродроме Хотилово, что в Тверской области РФ, 15 декабря два истребителя Су-27 СМ из состава 790-го истребительного авиационного полка 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО России слились воедино в позе, которую иначе как одной из базовых в камасутре не назвать. И если бы не просочившееся в интернет фото, быть может, мы никогда бы и не узнали о столь пикантном ЧП, как часто это бывает.
Между тем, уже 19 декабря все бурно обсуждали аварийную посадку Ил-18 в 30 километрах от поселка Тикси, что в Якутии, вследствие которой самолет развалился на три части. И если бы не убийство посла РФ в Турции, то данная тема ещё долгое время будоражила бы информационное пространство. Хотя…
Хотя, не долго, ведь уже 25 декабря очередная авиакатастрофа в рядах ВКС РФ разрывала новостные ленты.
И, казалось бы, что может быть общего между этими авариями и не только ими, ведь грех не вспомнить о том, что хваленые ВКС РФ из состава ТАВКР «Адмирала Кузнецова» потеряли за свой поход (по крайней мере, пока) два самолёта?
В ситуации с ЧП в ВКС РФ чаще всего называется человеческий фактор. И даже в случае недавнего падения Ту-154 он также не исключается. В какой-то мере это неудивительно, и вот почему.
После развала СССР Российскую Федерацию постигли те же негативные факторы, что и многие друге страны бывшего совка, и одним из них был упадок вооружённых сил. Однако, по мере того, как росли цены на нефть, росли и амбиции так называемой наследницы империи, и с середины 2000-х началась техническая модернизация и обновление ВС РФ. Но, по мере того, как в распоряжение российской армии стали поступать новые образцы техники, а также проводилась модернизация имеющихся, изрядно подржавевших за 90-е простоя, с профессионалами ощущалась куда большая напряжёнка.
Однако если с вопросом о воспитании аса пилотажного дела всё более-менее ясно, то удивляют ситуации, когда действительно профессионалы-пилоты становятся участниками банальных ЧП. И вот тут в человеческий фактор верится с трудом. Выходит, что и с технической составляющей не всё так гладко? Но почему же тогда человеческий фактор упоминается чаще всего при катастрофах?
Дело в том, что бюджет Российской Федерации по-прежнему зависим не только от экспорта энергоносителей, но и оружия. В статью доходов от продажи оного входит и авиация. И логично, что технические дефекты не с руки афишировать МО РФ, ведь тогда портфель заказов значительно оскудеет. В данном случае, главное продать, как, к примеру, это было с Индией, которая уже не первый год чертыхается от аварийных МиГ-29К и Су-30МКИ, а последствия - это уже вопрос второй.
В итоге, что мы имеем? Поставки новой техники в ВКС РФ в значительной мере преобладают над имеющимися в наличии профессионалами, что обуславливает нехватку кадров и удручающие, регулярные ЧП. Техническая сторона исполнения новых, да и обслуживание уже изношенных образцов техники, так же не радует, несмотря на тщательные попытки скрыть все дефекты. А потому, выходит, что у современных ВКС РФ, равно как и у самой России, две беды… Две беды, которые 25 лет спустя опять решили грозить "мировому империализму"?
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У Росії набирає обертів кампанія за позбавлення громадянства людей, які негативно висловлюються про загибель росіян під час катастрофи ТУ-154, зокрема, Лізи Глінки, більш відомої як Доктор Ліза. Однак громадськість шокувала інша новина: виявляється, сама Ліза не є громадянкою Росії. Про це з посиланням на російські ЗМІ пише Диалог, зазначаютьПатріоти України.Ліза Глінка - американка. Ще в 1986 році вона разом з чоловіком емігрувала в США, де обидва отримали американське громадянство. Її чоловік, Гліб Глінка, процвітаючий адвокат в Сполучених Штатах. Троє дітей Лізи, в тому числі прийомний син, також живуть за кордоном і мають американське громадянство.У той же час в Росії пропонують ввести закон "Про неприпустимість вираження радості з приводу трагічних для Росії подій" і навіть придумали йому народну назву - "закон Глінки-Халілова". У росіян навіть є два перших кандидата на позбавлення громадянства: журналісти Божена Ринська і Аркадій Бабченко, які не виявили скорботи з приводу загибелі людей, які перебували на борту ТУ-154.Божена Ринська на своїй сторінці в соцмережі пораділа загибелі співробітників "НТВ", а Бабченко написав, що йому "плювати" на те, що сталося.
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и на свою беду приехал в Москву.
Сначала женился на стареющей пьющей женщине, а потом вообще убили лопатой.
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Экс-пресс-секретарь Путина Михаил Кожухов:
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гівно-змі назвуть це "чрєзвичайное проісшествіє"
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Во Владивостоке суд принял решение о конфискации и уничтожении религиозной литературы, в том числе Библии и Святого Евангелия. Об этом сообщает Credo.Ru.
Уничтожению подлежит литература, которая распространялась религиозной христианской организацией "Армия спасения". Примечательно, что Библия и Евангелие, которые должны быть уничтожены, являются так называемым Синодальным переводом и признаются святыней крупнейшей религиозной организацией страны - РПЦ МП, равно как и другими христианами.
Как следует из материалов дела, в суд 2 декабря обратился прокурор Ленинского района Владивостока, который ссылается на материалы проверки, проведенной в помещении религиозной организации 23 ноября. Согласно этим материалам, в помещении была обнаружена литература, в том числе Священное Писание, "без маркировки религиозной организации".
В мотивировочной части решения суда содержатся ссылки на закон о противодействии терроризму. Организация была признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначили наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс рублей. Одновременно судья возложил на Управление судебных приставов по Приморскому краю контроль за уничтожением литературы.
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он наверно был тот знаменитый РЫЖИЙ- РЫЖИЙ,КОНОПАТЫЙ МАЬЯЧИЛО !!!
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1) Гости отказались есть с лопаты?
2) Гости пришли с еще большей лопатой, чем была у хенерала,
3) Гости пришли жрать с двумя лопатами. Жратва исчезала с пугающей быстротой, боярышник закончился. Вот хенерал и не вытерпел.
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- менты сразу хватаются за кобуру. там должен быть пиздалет.
- где был пиздалет генерала? по штату ему положен служебный, и стопудово есть наградной.
- неужели он такой зверь, что убийство лопатой ему кроме собственно убийства принесло еще и извращенное удовольствие?
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Только помню, что стены - с обоями,
Помню - Клавка была, и подруга при ей, -
Целовался на кухне с обоими.
А наутро я встал - мне давай сообщать,
Что хозяйку ругал, всех хотел застращать,
Будто голым скакал, будто песни орал,
А отец, говорил, у меня - генерал!"
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Н. С. Хрущев. Из выступления в 1963 году.
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