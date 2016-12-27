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Все про:ВСЮ (291) Парубий (1242)

 Спикер Парубий подписал закон о Высшем совете правосудия

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №5180 о Высшем совете правосудия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на странице закона на сайте Рады.

Так, там указан состоявшимся последний этап прохождения документа в парламенте - подписан главой Верховной Рады Украины и передан на подпись президенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект "О Высшем совете правосудия"

В частности, Высший совет правосудия предусматривается наделить полномочиями увольнять судей, вносить президенту представления об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Также совет предполагается уполномочить лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях. Согласно проекту, Высший совет правосудия также будет решать вопросы перевода судей, их командировок, а также утверждать их количество в судах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отказалась отменить результаты голосования за законопроект о Высшем совете правосудия

Кроме того, совет предусматривается уполномочить назначать и увольнять председателя Государственной судебной администрации и его заместителей. Согласно закону, решения совета могут быть обжалованы только в Верховном суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высший совет юстиции трансформируется в Высший совет правосудия через 20 дней после вступления в силу закона, - глава совета Бенедисюк
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А так хотілося прочитати: "Спикер Парубий подписал закон о Высшей мере наказания..."
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так ті судді б простий люд розстрілювати почали, на даний час саме страшне покарання для чиновників, мєнтів чи суддів - звільнення з роботи і то не завжди...
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вроде бы новость важная, должна быть выделена жирным шрифтом. это по сути очень важная реформа, суть которой придать судебной системы намного больше независимости и убрать зависимость от политической системы. время покажет ее эффективность.
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Так и есть. Но у нас мастера важные вещи спустить в унитаз. В этом нам нет равных.
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этот закон наверно принимали под мвф, как и закон о бюджете 2017. если мировое сообщество не прижмет наше правительство, никакой борьбы с коррупцией не будет.
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Все больше и больше отнятые у русских ТВ превр-ся в мусоропровод . Так сегодня на канале нтв( НАШЕ?? ТВ русских или дир-ра Калустикяна тв?) арабохай( эр мэн 7-ворованное слово) геворк куян ,которых из Ирана и Турции переселяли евреи Москвы после русско-турецкой войны 1877г..Переселяли в Россию и Кавказ как своих родственников( по Гитлеру), Этот Геворк по указке пидора галустикяна назвал Индию Кавказскую =ОдЭрБэйджан (Др. Пер сия=Греция + АтаАла=Италия=Индия Атропатена) проектом Сталина ???, а себя бывшей империей(?) Еще в начале 20в. в журнале" Кавказ" гл..ред Величко писал про арабохаев ,что на суде когда их ловят и свидетельствуют о воровстве. они других обвиняют ворами.Как сталин их хаестов превр.в Др.Пэриджан. создавал. Брали др.азэрские фамилии АтаБей,АгаБей,БалаБей,БабаБей( Отец,господин,дите,дед Беии с азэри) и прикладывал к ним другое одэрское сдово "Ян" - ГОРИ. И получались агаян,атаян,балаян и т.д. Их имена только варжапет,карапет,мыкыртыч и зыпыртыч -остальное сперли.Делали это евреи из-за того что в древности имели неостор. с арабами смешаться ,вот и поя-сь Аршаки.( некоторые говорят с арабскими цыганами). Шахи др.Пэриджана(Персии -пол.Одерб. со ст Дербенд=Вавилон - шах Аббас трон украденный в Москве,шах,Исмаил,шах Тахмасип,Кулихан,Надир,принц Мирза и т.д. Все сиделе в Дербенде, а в не созданном в 1828г.Россией и Англией Иране фальшивом, откуда ( еще и из Турции) переселяли арабохаев(эр мэн-слово спи-ли) ВОТ ОНИ ТВ КАНАЛЫ, УКРАДЕННЫЕ У РОССИЯН, ОТ КОТОРЫХ ПРЯЧУТ И ИХ ПРАЗДНИКИ ИЗ БАЗАНТЫ-половины ОдЭрБэйДжана= ИНДИИ НА КАВКАЗЕ СПРЯТАННОЙ.ТВ России -ПЕРВЫЕ ВРУНЫ В МИРЕ!
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