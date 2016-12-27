 Спикер Парубий подписал закон о Высшем совете правосудия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на странице закона на сайте Рады.
Так, там указан состоявшимся последний этап прохождения документа в парламенте - подписан главой Верховной Рады Украины и передан на подпись президенту.
В частности, Высший совет правосудия предусматривается наделить полномочиями увольнять судей, вносить президенту представления об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности.
Также совет предполагается уполномочить лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях. Согласно проекту, Высший совет правосудия также будет решать вопросы перевода судей, их командировок, а также утверждать их количество в судах.
Кроме того, совет предусматривается уполномочить назначать и увольнять председателя Государственной судебной администрации и его заместителей. Согласно закону, решения совета могут быть обжалованы только в Верховном суде.
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