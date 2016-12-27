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Все про:зарплата (1599) Гройсман (1904) минимальная зарплата (67) повышение (69)

 Повышение минимальной зарплаты с 2017 года на местах не нуждается в дополнительных разъяснениях из Киева: просто выполнить норму закона, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что повышение уровня минимальной заработной платы с 2017 года на местах не нуждается в дополнительных разъяснениях из центра.

"Разъяснения уже все есть: если тарифная сетка 1,6 тыс. грн, то все в бюджетной сфере понимают как начислить заработную плату", - сказал премьер журналистам в ходе посещения Государственной пожарно-спасательной части №13 в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В.Гройсман отметил, что в повышении зарплаты нет ничего сложного и его просто необходимо осуществить.

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"Тут нет ничего сложного и не нужно делать миллион разъяснений - просто выполнить норму закона и, я считаю, что это обязанность для всех", - сказал премьер-министр.

В.Гройсман добавил, что 29 декабря вице-премьер-министр - министр социальной политики Павел Розенко совместно с Минобрнауки, Минздравом, Пенсионным фондом, Госслужбой труда и Фискальной службой проведут всеукраинское селекторное совещание для решения всех возможных вопросов.

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та не)))с 1 января у нас начинается алкоцид и никотиноцид))) скоро будет "революция вредных привычек", пеця доиграется сцуко! цены на все "евро", а уровень жизни уже в афро лучше!!!
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Якщо з бюджету не можна нихера вкрасти, то це херовий бюджет! (с) ВОНА УКРАИНА!
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Не путай МЗП и базовую минимальную ставку единой тарифной сетки.
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Он имел в виду если согласно тарифной сетке заложено было 1600 то типа все понимали как начислять. А 3200 типа не пАнимаютЬ... мля...
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"номер пожарной части - 13!"

Хреновое предзнаменование....
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Мда, рост доходов по распоряжениям. Зарплата, расти!
Вернулись в совок.
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- этот режим любой ценой хочет удержаться во власти. Очень печален их конец, - Америка Франция, Канада, Россия...
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вариантов много - почасовая оплата, трудовой договор.....
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А многих тупо уволят.Кто сторожу будет платить 3200?
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кто уволит сторожа... тот пусть сам сторожует... !
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Частично это правда, но 3200 - это грязные, на руки около 2600!
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Очередное наепалово народа.Балду получат люди а не повышение.
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та да там где было три человека будет один или два
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это "выведение экономики из тени"))) из тени вывели, но оказалось, что в полный мрак!)))
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Ну те кто уже получал "грязными" 3200 то их это не коснется. А кто получал грязными, к примеру 1500 - 3000 то те ощутяТЬ
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Ну что народ, засекаем через сколько времени 3200 превратятся в 1600 после подстраивания цен в этот диапазон, инфляции и девальвации гривни.
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...какое отношение минималка имеет к нормальным зарплатам? -- мой братан до Майдана получал 1000 евриков. ...теперь 500 доллярив. -- за ту же работу...
...моя Подружка -- в Привате служит -- до Майдана 1000 доллярив -- теперь 300 евр.
...а у моей Мамы, как было 1250 гр. до -- так и осталось после...
Надо зарплатные часовые и пр. тарифы подгонять под реальность и установить минимальную зарплату на уровне прожиточного минимума!
...чёй-то я аж Премьеру рассоветовался... -- аж самому смешно стало...*)
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...хм... тётка моя, будучи парторгом завода Антонова в 70хх. получала 700 сов руп., машинку с водилой и паёк из ЦГ... ...эт было тогда гораздо больше, чем те слёзы, о которых ты плачешь теперь...*)
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так лихо спрыгнуть с большей части субсидий!))) и еще много с чего, но подробнее об этом - в 2017!!!))) ой вэй!))) хороший гешефт, херр гройсман!))) синагога под куполом в очередной раз показала яныку, КАК надо было "работать")))
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Не кто не каких законов на местах не выполняет-лично сам убеждался не раз.
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З Нового року підвищення зарплати педпрацівникам аж на 300-400 грн стосується лише вчителів загальноосвітніх шкіл. Всім решта - з 1 вересня, якщо доживуть.
От сука гнойна...
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мда. хотя бы почитал какую книжку по экономике. договорам гпх быть
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Бізнес на роздоріжжі: чи зарплату працівникам підвищувати, чи хабарі високопосадовцям нести? Адже підвищення зарплат - це зменшення надприбутків. Тому й хочуть роз"яснень. Сподіваюсь, таких не буде.
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На местах положат на гнойсмана и будут работать по схемам.
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Вот у нас в городе (Мукачево) уже в университете тех.работников перевели всех на полставки, чтоб не платить больше, а учитывая, что большинство пенсионеры, то и промолчат.... Себя зато начальство и без зарплаты взятками обеспечит.
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гаражный кооператив жил на свои взносы, собирал 20 тыс в месяц, сторожа - 8 чел на 2 поста охраны, сутки через двое, директор, бухг на полставки, на зарплату уходило 11 тыс грн, хватило и на налоги и на коммуналку. Чтоб содержать этих сторожей с новыми налогами, нужно 32000 грн только на выплату зарплаты, плюс 14 тыс налоги, плюс 10 тыс на коммуналку , итого = 56 000 грн! Или сторожей выгнать половину или удавиться?????????
В 2,5 раза поднять плату за гаражи?? 70% пенсионеры, они НЕ ЗАПЛАТЯТ эту сумму! ВСЕ, приплыли!
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Даваайте будем платить сторожам по 200 гривен. Ни налогов, ни удавления.
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, господит БОТ Олег Андрощук , вы не в теме и тупы.
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ПНАХ, мразь, ПНАХ.
задолбал уже своей вонью
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Ой, у Ольгинского бота пукан треснул. Терпи, вата, ты на работе!
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Тьфу, гидота чоколядна. Згинь, мерзото, пропади.
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ПНХ з Украiни, хйловський пiдлабузник. Иди извинись перед Рамзаном, ольгинская ботяра.
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От якраз ти, мерзото, і є хуйловське чмо гнійне. Якраз такі як ти і є тою гидотою, що приносить нам найбільше біди. Так що, мерзото, згинь, здохни, на кінець.
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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у меня в гк уже объявили - за 2 захода поднимают( янв и февр), кооператив не бедный, + машин чужих ставят штук 50-70 постоянно на территории по 12грн. Слава Україні!!! Здобули!!!))) сейчас в меня начнут кидаться гавном, НО если то, что происходит последние 3 года в стране "гідність", то я уже начинаю скучать по негидному яныку!!!))) безвиз мне нах не нужен, 40 евро я всегда на визу найду, если 1,5-2к евро на поездку находилось!!! нас развели, как лохов!!! и еще войну повесили на шею, за которую кста, опять же мы и платим!!! пецины сказки уже даже детей за*бали, если вылезет на нг на экран "поздоровляты"(с чем???) - плюну в телек, за неимением оригинальной натуры!!!
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кто знает, где прописана норма, что каждому 3200 , даже если он не вырабатывает необходимые часы????????????? отзовитесь!
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Объясняю:
после 1 января 2017 года в минималке будут учитываться все доплаты, надбавки, премии.
А что сейчас? Только основная зарплата (оклад или тариф).
Вы видели бюджетника без доплат и премий?
С 1 декабря 2016 года минималку 1 разряду установили 1600 грн.
Сравниваем. Например у бюджетника оклад 1600 грн. и доплат с премиями на 1700 грн.
По сегодняшним правилам ему в 2017 году доплатили бы до МЗП 1600 грн. и он бы получил 1600 +1700+1600= 4900 грн.
А "по-новому" в январе получит 1600+1700=3300 грн. так же как и в декабре 2016 г.
Не для бюджетников это сделано.
А бухгалтера, конечно, в коме. Им такое сальто-мортале объяснять никто объяснять не собирается.
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1.не будет никаких 3200 за вычетом налогов 2400-2500
2.всех 1.5 и 1.25 ставочников- смежников запретили потолок 3200-грязными завтра пишу отказ от полуставки,это слабая индексация за 300 процентную инфляцию,очередное наебалово.бабло давно напечатали осталось цены еще поднять,равенство в нищете
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да какие ж тут разъяснения... продавцы успешно (при потакании кабмина о снятии ограничения на цену реализуемого товара) выполнили норму о повышении цен на все и вся (как спецом - на новогодние праздники)...такое ощущение , что если б в стране не было властей (как гаишников на дороге), то жилось бы, конечно, легче...да и нафиг вы нужны...учителя и врачи уже и без вас живут...вот да...пенсионеры... если б дал вам бог их всех под танк бросить...детдомовские в кабминах все...что ли...
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Где деньги,Гройсман?На это повышение.Виртуальное
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гонтарева уже принтер прогревает)))будут деньги!)))
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"Повышение минимальной зарплаты с 2017 года на местах не нуждается в дополнительных разъяснениях из Киева: просто выполнить норму закона" - Гройсман, почему ты просто не выполняешь норму Закона України Про індексацію грошових доходів населення?
Заодно объясни, почему в новую пересмотренную тобой потребительскую корзину, ты положил пенсионерам продуктов меньше медицинской нормы и меньше, чем получали пленные фашисты в 1941-м году?
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Уважаю Валдимира Гройсмана! Красавец! Украинская мечта! И з местечкового барыжки в Люди выбился! Наверняка тетя Песя и дядя Шлёма гордятся таким племянником! Слава Украине!
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