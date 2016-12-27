 Повышение минимальной зарплаты с 2017 года на местах не нуждается в дополнительных разъяснениях из Киева: просто выполнить норму закона, - Гройсман

"Разъяснения уже все есть: если тарифная сетка 1,6 тыс. грн, то все в бюджетной сфере понимают как начислить заработную плату", - сказал премьер журналистам в ходе посещения Государственной пожарно-спасательной части №13 в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В.Гройсман отметил, что в повышении зарплаты нет ничего сложного и его просто необходимо осуществить.
"Тут нет ничего сложного и не нужно делать миллион разъяснений - просто выполнить норму закона и, я считаю, что это обязанность для всех", - сказал премьер-министр.
В.Гройсман добавил, что 29 декабря вице-премьер-министр - министр социальной политики Павел Розенко совместно с Минобрнауки, Минздравом, Пенсионным фондом, Госслужбой труда и Фискальной службой проведут всеукраинское селекторное совещание для решения всех возможных вопросов.
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Гройсман: Правительство будет контролировать внедрение решений по повышению размера минимальной заработной платы(26)
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Самое главное - преодолеть бедность: люди должны жить дольше и лучше, - Гройсман(131)
"Отложенный визит Гройсмана в Израиль - это обычные дипломатические игры", - политолог(0)
Надеемся, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году. Пусть эмоции улягутся, - госсекретарь МИД(30)
Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль из-за голосования Украины в Совбезе ООН, - израильские СМИ(718)
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С Новым Годом Украина!
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Хреновое предзнаменование....
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Вернулись в совок.
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...моя Подружка -- в Привате служит -- до Майдана 1000 доллярив -- теперь 300 евр.
...а у моей Мамы, как было 1250 гр. до -- так и осталось после...
Надо зарплатные часовые и пр. тарифы подгонять под реальность и установить минимальную зарплату на уровне прожиточного минимума!
...чёй-то я аж Премьеру рассоветовался... -- аж самому смешно стало...*)
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От сука гнойна...
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В 2,5 раза поднять плату за гаражи?? 70% пенсионеры, они НЕ ЗАПЛАТЯТ эту сумму! ВСЕ, приплыли!
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задолбал уже своей вонью
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«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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после 1 января 2017 года в минималке будут учитываться все доплаты, надбавки, премии.
А что сейчас? Только основная зарплата (оклад или тариф).
Вы видели бюджетника без доплат и премий?
С 1 декабря 2016 года минималку 1 разряду установили 1600 грн.
Сравниваем. Например у бюджетника оклад 1600 грн. и доплат с премиями на 1700 грн.
По сегодняшним правилам ему в 2017 году доплатили бы до МЗП 1600 грн. и он бы получил 1600 +1700+1600= 4900 грн.
А "по-новому" в январе получит 1600+1700=3300 грн. так же как и в декабре 2016 г.
Не для бюджетников это сделано.
А бухгалтера, конечно, в коме. Им такое сальто-мортале объяснять никто объяснять не собирается.
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2.всех 1.5 и 1.25 ставочников- смежников запретили потолок 3200-грязными завтра пишу отказ от полуставки,это слабая индексация за 300 процентную инфляцию,очередное наебалово.бабло давно напечатали осталось цены еще поднять,равенство в нищете
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Заодно объясни, почему в новую пересмотренную тобой потребительскую корзину, ты положил пенсионерам продуктов меньше медицинской нормы и меньше, чем получали пленные фашисты в 1941-м году?
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