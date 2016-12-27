 В порты оккупированного Крыма заходили 652 иностранных судна, - глава Госпогранслужбы Назаренко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.
"Мы оперативно реагируем на любую информацию о заходе иностранных судов в закрытые Украиной порты на временно оккупированной территории. К ведомственной базе отслеживания надводной обстановки нами внесены данные о 652 таких суднах. Благодаря изменениям законодательства созданы предпосылки задержания таких судов-нарушителей и их грузов", - сказал он.
"Последний пример - задержание силами нашего специального подразделения для действий на воде на Дунае судна Sky Moon (флаг Танзании), следовавшего из Севастополя и молдавского порта. На сегодня судно арестовано, капитану объявлено о подозрении, проводятся следственные действия", - добавил Назаренко.
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Заблудились они!
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5. Порядок захода иностранных судов в морские порты.
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1 Суд арестовал судно «Kanton» под флагом Тувалу за нарушение режима захода в порты Крыма
2 Печерский суд арестовал молдавское судно "Aliot" за нарушение порядка захода в закрытые порты аннексированного Крыма
3 Украинские пограничники задержали судно SKY MOON, под флагом Танзании, которое заходило в оккупированный Крым, что запрещено украинским законодательством. Нарушителей препроводили в порт Рени.
4 Военная прокуратура привлекла к уголовной ответственности капитана танзанийского судна "Sky Moon", которое незаконно заходило в закрытые порты Крыма
Достаточно?
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Арестовать и национализировать!
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А Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя об аресте судна Kanton и запретил его использование. Сейчас арестованное судно конфисковано и остается в Херсонском морском торговом порту.Стоит отметить, что это уже третье задержание и арест судна-нарушителя на подконтрольной Украине территории. Был арестован в Ильичевском порту сингапурский танкер-газовоз Knebworth и севастопольский рыболовный траулер Cheremosh (задержан в порту Бердянска). По мнению экспертов, аресты судов станут четким сигналом для все нарушителей в том числе и вражеских судов лапотной, которым в будущем придется более тщательно взвешивать негативные последствия и окончательно избавить их от соблазнов совершать преступные судо-заходы во временно оккупированный российскими фашистами Крым. Теперь готовится выход Украины в международные суды и иски об арестах и коНфискации всех без исключения судов-нарушителей в том числе и судов проклятого российского агрессора оккупанта не только на своей территории, но и во всех легальных портах мира.
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