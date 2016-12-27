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 В порты оккупированного Крыма заходили 652 иностранных судна, - глава Госпогранслужбы Назаренко

652 иностранных судна заходили в порты оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

"Мы оперативно реагируем на любую информацию о заходе иностранных судов в закрытые Украиной порты на временно оккупированной территории. К ведомственной базе отслеживания надводной обстановки нами внесены данные о 652 таких суднах. Благодаря изменениям законодательства созданы предпосылки задержания таких судов-нарушителей и их грузов", - сказал он.

"Последний пример - задержание силами нашего специального подразделения для действий на воде на Дунае судна Sky Moon (флаг Танзании), следовавшего из Севастополя и молдавского порта. На сегодня судно арестовано, капитану объявлено о подозрении, проводятся следственные действия", - добавил Назаренко.

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Говорит, что задержание 1 судна из 652 - это несомненный успех. Хочет Героя Украины, шоб как у Савченко.
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Бесполезное занятие. Это как мух садящихся на г ...о считать. Что вы им сделаете? Запретите летать?
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Вовочка, человечество века с мухами борется. И что? Так и здесь.
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Так что ж, не бороться? Нужно бороться хотя бы из принципа, а не тупо ждать, пока за нас поборется очередной долбанутый америкосный "гарант". И экономич. блокаду лугандона организовать надо было давно. Причем именно Турчинову, а не "волонтерам".
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Да и фиг с тобой. Борись. Только НИК поменяй : Вовочка сражающийся с мухами . Только смотри не пади смертью храбрых. Жалко мне тебя идейного. Но цель у тебя благородная. Освободить человечество от мух. Молодец!
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Учи международное право . И не равняй божий дар с яичницей
5. Порядок захода иностранных судов в морские порты.
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Ты ещё ООН вспомни. Кто его только не посылал ...
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Все до поры , до времени, руцьке. Зайдет турецкий или кипрский паромчик, которые вас через пролив катал на Мальту или Румынию и будет это корыто арестовано с большим удовольствием тамошнего портнадзора. Не равняй клуб по интересам ООН с Ллойдом. Там у параши права вето нет
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Какие же вы дубоголовые кацапы.
1 Суд арестовал судно «Kanton» под флагом Тувалу за нарушение режима захода в порты Крыма
2 Печерский суд арестовал молдавское судно "Aliot" за нарушение порядка захода в закрытые порты аннексированного Крыма
3 Украинские пограничники задержали судно SKY MOON, под флагом Танзании, которое заходило в оккупированный Крым, что запрещено украинским законодательством. Нарушителей препроводили в порт Рени.
4 Военная прокуратура привлекла к уголовной ответственности капитана танзанийского судна "Sky Moon", которое незаконно заходило в закрытые порты Крыма
Достаточно?
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Аж три ты назвал из 652-х!!!! Причём "Sky Moon" дважды. Наказали - пипец. Все боятся ... Фролушка Фёдоров, с кацапским именем, не пудри нам мозги.
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То не принципиально Как говорят у вас в казляндии "Мацквабад не сразу строился". Все только начинается. Кждому овощу - свой фрукт. Эйфория пляшущего маразматика в рябчике и супоросных свиноматок от "крым наш" уже душу не греет? Толи еще будет

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Это ж какой винегрет у тебя в голове? Всё в кучу нагрёб. И Мацквабад и овощи и фрукты и крым . Вот только мысли нет. Я даже не знаю, что и на что тебе ответить. Разве что : Трам папам.
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Ясно. Лишнехромосомные предложение больше чем в пять слов не воспринимают.
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Так как же тебя, кацап, понять - то? Ты прочти ещё раз свои каракули и объясни о чём они?
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Ты свою родословную глянь, чуркестанец . Ник и то хуис. Получи медальку ща свои комы и не засирай эфир

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А сколько украинских заходило и заходит по ныне? Скромно умолчим?
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При расторопном и правильной политике МИДа каждое из этих судов могло быть арестовано в следующем порту. Правда по словам Чубарова около 90 были под украинским флагом....
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"Правда, по словам Чубарова, около 90 были под украинским флагом...."

Арестовать и национализировать!
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Чубаров- некомпетентен. Он понятия не имеет, что у нас нет такого количества флота.
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Это могли быть 10 судов который зашли по 9 раз
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Это- совсем другое дело! Так- могло быть. Допускаю, запросто!
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арестовали, суд, вынесение приговора, продажа с аукциона...даже если сами и выкупят, тож +... а так... кому нужны предпосылки...
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искренне поражен наличием в Молдавии морского порта
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возят шоко-рыги товар по морю в Крым,что вас удивляет?
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Вы читать умеете...? В статье сказано о задержании судна Sky Moon как о примере таковых задержаниях лишь за последнее время. Суда задерживались и раньше... к примеру читайте здесь... Украина задержала уже 8 судов, заходивших в Крым Цензор.НЕТ
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и что этот "глава" предпринял в отношении нарушителей?! какие последствия? записал в тетрадку, погрозил пальчиком или проявил озабоченность?! в таком случае плевали оккупанты на таких как ты "глав пограннадзора"
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В УКУ есть статья (332-1, «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную российскими оккупантами территорию и выезда из нее»), а Кабмин официально закрыл морские порты на полуострове. Пример, Бердянский гор-районный суд принял решение о привлечении экипажа арестованного судна к уголовной ответственности экипаж судна-нарушителя Kanton турецкий сухогруз, имел неосторожность зайти в Херсонский морской порт после того, как в июле прошлого года преступно посетил аннексированный российскими фашистами Севастополь, за что и был арестован. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией транспортного средства.
А Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя об аресте судна Kanton и запретил его использование. Сейчас арестованное судно конфисковано и остается в Херсонском морском торговом порту.Стоит отметить, что это уже третье задержание и арест судна-нарушителя на подконтрольной Украине территории. Был арестован в Ильичевском порту сингапурский танкер-газовоз Knebworth и севастопольский рыболовный траулер Cheremosh (задержан в порту Бердянска). По мнению экспертов, аресты судов станут четким сигналом для все нарушителей в том числе и вражеских судов лапотной, которым в будущем придется более тщательно взвешивать негативные последствия и окончательно избавить их от соблазнов совершать преступные судо-заходы во временно оккупированный российскими фашистами Крым. Теперь готовится выход Украины в международные суды и иски об арестах и коНфискации всех без исключения судов-нарушителей в том числе и судов проклятого российского агрессора оккупанта не только на своей территории, но и во всех легальных портах мира.
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Скоро портстейтконтроль будет задерживать такие суда везде по решению суда Украины ,согласно конвенции морского права по терводам Украины.
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