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Все про:ДТП (5290) суд (19762) военнослужащие (3025) Константиновка (1733)

 Суд приговорил водителя военного тягача к 4 годам тюрьмы, а его командира к 2 годам дисбата за совершение ДТП, повлекшего смерть ребенка в Константиновке

Константиновский городской районный суд Донецкой области приговорил 1 военнослужащего к 2 годам дисциплинарного батальона и еще одного - к 4 годам тюрьмы за совершение дорожно-транспортного происшествия на военном тягаче, повлекшего гибель ребенка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

По приговору суда водитель МТЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный) признан виновным в нарушении правил вождения специальной машины и приговорен к 4 годам лишения свободы.

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Его командир, находящийся в звании старшего лейтенанта, признан виновным в небрежном отношении к службе и приговорен к 2 годам содержания в дисциплинарном батальоне.

Кроме того, военнослужащий лишен воинского звания.

При назначении наказания судом в том числе учтены отягчающее обстоятельство, а именно совершение преступления каждым из них в состоянии алкогольного опьянения.

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Также суд учел искреннее раскаяние подсудимых как смягчающее обстоятельство.

Напомним, 16 марта 2015 года в Константиновке произошло ДТП с участием военной техники, в результате которого погибла девочка, а ее мать получила телесные повреждения.и Данный инцидент вызвал массовые протесты среди местных жителей. По данным нардепа Антона Геращенко, трагедией в Константиновке пытались воспользоваться спецслужбы России.
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