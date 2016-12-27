 Суд приговорил водителя военного тягача к 4 годам тюрьмы, а его командира к 2 годам дисбата за совершение ДТП, повлекшего смерть ребенка в Константиновке

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
По приговору суда водитель МТЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный) признан виновным в нарушении правил вождения специальной машины и приговорен к 4 годам лишения свободы.
Его командир, находящийся в звании старшего лейтенанта, признан виновным в небрежном отношении к службе и приговорен к 2 годам содержания в дисциплинарном батальоне.
Кроме того, военнослужащий лишен воинского звания.
При назначении наказания судом в том числе учтены отягчающее обстоятельство, а именно совершение преступления каждым из них в состоянии алкогольного опьянения.
Также суд учел искреннее раскаяние подсудимых как смягчающее обстоятельство.
Напомним, 16 марта 2015 года в Константиновке произошло ДТП с участием военной техники, в результате которого погибла девочка, а ее мать получила телесные повреждения.и Данный инцидент вызвал массовые протесты среди местных жителей. По данным нардепа Антона Геращенко, трагедией в Константиновке пытались воспользоваться спецслужбы России.
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