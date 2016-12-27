EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Экономика
  214  3
Все про:тарифы (1360) Укрзализныця (943)

 Промышленники требуют конструктивного диалога с "Укрзализныцей" по тарифам и финплану: "Мы не дождались ни одного документа"

Промышленники просят премьер-министра Владимира Гройсмана провести расширенное совещание по финансовому плану и формированию тарифов "Укрзализныци" на 2017 год, а не "для галочки".

Об этом говорится в письме представителей ключевых отраслей украинской экономики, подписанном председателем Федерации металлургов Украины Сергеем Беленьким, президентом ОП "Укрметаллургпром" Александром Каленковым, президентом Украинской зерновой ассоциации Владимиром Клименко, президентом Союза химиков Украины Алексеем Голубовым, исполнительным директором Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой металлургической продукции "УкрФА" Сергеем Кудрявцевым, исполнительным директором Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Романом Скильским и вице-президентом Ассоциации предприятий стекольной промышленности "Укрскло" Владимиром Цветовым, пишет uaprom.info.

В письме сообщается, что руководство ПАО "Укрзализныця" пригласило представителей ключевых отраслей к обсуждению планов повышения грузовых тарифов, которое должно состояться завтра, 28 декабря.

"Мы считаем невозможным принимать участие в формальном PR-мероприятии руководства ПАО "Укрзализныця", которое проводится исключительно "для галочки" и дальнейшего отчета перед вами "о якобы диалоге с бизнесом", - обратились промышленники к Гройсману.

"Еще на прошлой неделе мы обратились к руководству ОАО "Укрзализныця" с просьбой предоставить необходимые для конкретного и результативного обсуждения материалы, без которых профессиональная дискуссия по этому чрезвычайно важному для экономики страны вопросу, на наш взгляд, не может произойти. Однако, ответа мы не дождались, ни одного документа, даже самого финплана на 2017 год, предоставлено не было", - сказано в письме.

В связи с этим промышленники просят Гройсмана содействовать в организации эффективной встречи представителей предприятий ведущих отраслей с руководством транспортного монополиста по поводу финплана и формирования тарифов на 2017 год, которую предложено провести до конца января.

документ

документ


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По ихнему конструктивно это платить копейки за перевозки, иметь доходы, а недоплаченную ими разницу покрываать с бюджета, тосеть с моих денег.
 показать весь комментарий
Ответить
 
- цинично всё это.
Обалдуи из средств массой информации могут рассказывать всё что угодно - будут больше воровать из бюджета т.к железная дорога государственная и поднимут тарифы.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция армия блокада боевик бюджет военнослужащие Гройсман Донбасс Евросоюз задержание заложник Израиль Кабмин Киев Крым МИД Минобороны НАБУ Нацполиция ООН плен пленные Россия СБУ смерть суд финансирование ЦИК
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти