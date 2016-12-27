 Промышленники требуют конструктивного диалога с "Укрзализныцей" по тарифам и финплану: "Мы не дождались ни одного документа"

Об этом говорится в письме представителей ключевых отраслей украинской экономики, подписанном председателем Федерации металлургов Украины Сергеем Беленьким, президентом ОП "Укрметаллургпром" Александром Каленковым, президентом Украинской зерновой ассоциации Владимиром Клименко, президентом Союза химиков Украины Алексеем Голубовым, исполнительным директором Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой металлургической продукции "УкрФА" Сергеем Кудрявцевым, исполнительным директором Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Романом Скильским и вице-президентом Ассоциации предприятий стекольной промышленности "Укрскло" Владимиром Цветовым, пишет uaprom.info.
В письме сообщается, что руководство ПАО "Укрзализныця" пригласило представителей ключевых отраслей к обсуждению планов повышения грузовых тарифов, которое должно состояться завтра, 28 декабря.
"Мы считаем невозможным принимать участие в формальном PR-мероприятии руководства ПАО "Укрзализныця", которое проводится исключительно "для галочки" и дальнейшего отчета перед вами "о якобы диалоге с бизнесом", - обратились промышленники к Гройсману.
"Еще на прошлой неделе мы обратились к руководству ОАО "Укрзализныця" с просьбой предоставить необходимые для конкретного и результативного обсуждения материалы, без которых профессиональная дискуссия по этому чрезвычайно важному для экономики страны вопросу, на наш взгляд, не может произойти. Однако, ответа мы не дождались, ни одного документа, даже самого финплана на 2017 год, предоставлено не было", - сказано в письме.
В связи с этим промышленники просят Гройсмана содействовать в организации эффективной встречи представителей предприятий ведущих отраслей с руководством транспортного монополиста по поводу финплана и формирования тарифов на 2017 год, которую предложено провести до конца января.
214 3
Местные органы власти могут снизить тарифы на водоснабжение на 10-12%, - Насалик(12)
АМКУ просят не допустить повышения грузовых тарифов "Укрзализныци"(9)
С нового года в оккупированном Крыму начнется "подтягивание" тарифов к общероссийским показателям, - "Крым.Реалии"(152)
Тарифы на отопление в Днепре снизили вдвое, - "ТСН"(83)
НКРЭКУ пытается использовать конкурсы по продаже облэнерго в 2017 году как оправдание очередного ценового скачка(0)
Промышленники просят Гройсмана не допустить рост ж/д тарифов до создания НКРТ. ДОКУМЕНТ(16)
Розенко о монетизации субсидий: Нет гарантий, что человек использует деньги на оплату энергоресурсов(117)
Ответить
Ответить
Обалдуи из средств массой информации могут рассказывать всё что угодно - будут больше воровать из бюджета т.к железная дорога государственная и поднимут тарифы.
Ответить