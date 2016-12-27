 Трамп по совету Киссинджера стремится отменить санкции против РФ и признать главенство России в бывших советских республиках, - Bild

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, по информации немецкого издания Bild, Киссинджер фигурирует как автор плана по урегулированию ситуации в Украине.
"Киссинджер, - пишет немецкий таблоид, - может стать посредником между Москвой и Вашингтоном. Трамп намерен сблизиться с Кремлем. По слухам, у бывшего госсекретаря необычайно тесная связь с шефом Кремля".
"Возможность новой холодной войны, а также нынешняя напряженность между Дональдом Трампом и властями КНР делают опыт Киссинджера особенно ценным", - замечают авторы публикации.
"Генри Киссинджер, - говорится в публикации, - познакомился с Путиным после падения Берлинской стены. Поговаривают, то тогда Киссинджер спросил молодого русского о его профессиональной деятельности. "Я работал в спецслужбах", - якобы ответил бывший сотрудник КГБ. Как можно прочитать в биографии Путина, Киссинджер ответил на это: "Все приличные люди начинали в спецслужбах. Я тоже".
"Киссинджер считает, что примирение с Россией - верный шаг, который поможет продемонстрировать противовесную позицию перед лицом наращивающего военную мощь Китая. Баланс между Америкой и Россией укрепит стабильность в мире", - пишут авторы статьи.
"Как говорится в аналитическом документе для западноевропейских спецслужб, основанном на информации из окружения Трампа, будущий президент стремится к отмене антироссийских санкций "по совету Киссинджера", - сообщает издание. - Кроме того, внешнеполитический гуру якобы советует избранному президенту признать главенство России в бывших советских республиках от Белоруссии и Украины до Грузии и Казахстана. Другими словами: США могут признать российское политическое влияние на территории от Польши и стран Балтии до Ирана, Афганистана и Китая".
Что касается Украины, то здесь должен быть разработан план по политическому и экономическому развитию. Суть идеи заключается в том, поясняют авторы, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины, постепенно уходя оттуда. В ответ Запад больше не поднимает крымский вопрос.
"О том, насколько тесно Путин связан с Трампом, свидетельствует еще один фрагмент из документа, подготовленного для спецслужб: там говорится, президент Путин мог в любое время связаться с Трампом", - передает издание.
Марсель Ван Херпен, специалист по России из голландского аналитического фонда Cicero Foundation, так объясняет мотивацию Киссинджера. "Он реалист. Для него важнее всего международный баланс, а не права человека или демократия".
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Офицер США объяснил, почему Трамп поддержит снятие санкций, Порошенко требует санкций которые сам не соблюдает.
"Вот в Украине боятся, что Трамп санкции снимет. Во-первых, американские санкции особо ни на что не влияют. И все же: почему Трамп не должен снимать санкции? Он задастся этим вопросом, когда выделит 20 минут на Украину. Все хотят, чтобы американцы оставили или даже усилили санкции против России. А сама Украина не ввела санкции. Российские банки, российский бизнес, которые не имеют право работать на Западе, прекрасно чувствуют себя в Украине. Украинцы хотят, чтобы Запад как следует наказал Россию за ее действия, но сама Украина заключает экономические договоры и инвестирует в Россию. Это сюрреализм", - отметил Табах.
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И перестань писать вранье свое кацапское!
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Вам тупоголовым видать так и не понять что липецкая фабрика это не Украина!
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Посмотрим, как он будет возраждать отношения с мордором...
Хотя при Трампе всё что угодно может случиться.
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з Україною це може виявитися досить складно
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http://www.youtube.com/watch?v=AQb8yqK_X70
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1 -- место Германия
2 -- место Турция
3 -- место США.
...в Украине 0!
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Аналитики центра предполагают, что подобные действия помогут Украине в короткие сроки вернуть свои оккупированные территории под контроль. Ограничение поставок ресурсов и денежных средств вызовет негативное отношение местных жителей к главарям бандитов террористов оккупированной части Донбасса, подсказывают в центре Atlantic Council.
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По поводу Китая - расея , которая не держит слова и не соблюдает договора - плохой союзник в борьбе с любым противником.
Я думаю, если Трамп не дурак - мы увидим глобальный прогиб рашки и Китая ближайшее время.
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Истории уже известны деятели-прагматики, поработавшие как раз над установлением пресловутого "международного баланса" на свое усмотрение. Больше всего в новейшей истории на этом поприще прославились Гитлер и Сталин.
Надорвались, каждый по своему и в свое время. Но народу успел угробить столько, что до сих пор остаются не превзойденными реалистами. Даже Мао, с его ресурсами, это оказалось не под силу.
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