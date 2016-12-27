EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  3725  62
Все про:Киссинджер (10) Крым (17846) Путин (20533) Россия (64393) США (11502) Донбасс (11607) Трамп (369)

 Трамп по совету Киссинджера стремится отменить санкции против РФ и признать главенство России в бывших советских республиках, - Bild

Дональд Трамп привлекает на свою сторону внешнеполитического тяжеловеса. Экс-министр иностранных дел США Генри Киссинджер должен будет разъяснить всему миру суть внешнеполитических планов будущего президента США, а также растолковать, что тот имеет в виду, намекая в Twitter на новую ядерную гонку вооружений с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, по информации немецкого издания Bild, Киссинджер фигурирует как автор плана по урегулированию ситуации в Украине.

"Киссинджер, - пишет немецкий таблоид, - может стать посредником между Москвой и Вашингтоном. Трамп намерен сблизиться с Кремлем. По слухам, у бывшего госсекретаря необычайно тесная связь с шефом Кремля".

"Возможность новой холодной войны, а также нынешняя напряженность между Дональдом Трампом и властями КНР делают опыт Киссинджера особенно ценным", - замечают авторы публикации.

Читайте также: ООН является всего лишь клубом, где люди могут поболтать и хорошо провести время, - Трамп

"Генри Киссинджер, - говорится в публикации, - познакомился с Путиным после падения Берлинской стены. Поговаривают, то тогда Киссинджер спросил молодого русского о его профессиональной деятельности. "Я работал в спецслужбах", - якобы ответил бывший сотрудник КГБ. Как можно прочитать в биографии Путина, Киссинджер ответил на это: "Все приличные люди начинали в спецслужбах. Я тоже".

"Киссинджер считает, что примирение с Россией - верный шаг, который поможет продемонстрировать противовесную позицию перед лицом наращивающего военную мощь Китая. Баланс между Америкой и Россией укрепит стабильность в мире", - пишут авторы статьи.

Читайте также: Киссинджер назвал отношения России и США наихудшими со времен холодной войны

"Как говорится в аналитическом документе для западноевропейских спецслужб, основанном на информации из окружения Трампа, будущий президент стремится к отмене антироссийских санкций "по совету Киссинджера", - сообщает издание. - Кроме того, внешнеполитический гуру якобы советует избранному президенту признать главенство России в бывших советских республиках от Белоруссии и Украины до Грузии и Казахстана. Другими словами: США могут признать российское политическое влияние на территории от Польши и стран Балтии до Ирана, Афганистана и Китая".

Что касается Украины, то здесь должен быть разработан план по политическому и экономическому развитию. Суть идеи заключается в том, поясняют авторы, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины, постепенно уходя оттуда. В ответ Запад больше не поднимает крымский вопрос.

Читайте также: "Это так верно", - Трамп прокомментировал слова Путина об "унизительном поражении" Клинтон на выборах

"О том, насколько тесно Путин связан с Трампом, свидетельствует еще один фрагмент из документа, подготовленного для спецслужб: там говорится, президент Путин мог в любое время связаться с Трампом", - передает издание.

Марсель Ван Херпен, специалист по России из голландского аналитического фонда Cicero Foundation, так объясняет мотивацию Киссинджера. "Он реалист. Для него важнее всего международный баланс, а не права человека или демократия".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Да не может быть. Врете вы, агенты кремля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Киссенджер - сатана и друг Путина,масон и именно он поставил эту сатану Путина на президентство в РФ.Если Трамп будет его слушать ,то скоро склеит ласты.Бог все видит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трампу 70 лет. Киссинджеру - 93. Политика, говорите?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот что ждет нас от администрации Трампа.
Офицер США объяснил, почему Трамп поддержит снятие санкций, Порошенко требует санкций которые сам не соблюдает.
"Вот в Украине боятся, что Трамп санкции снимет. Во-первых, американские санкции особо ни на что не влияют. И все же: почему Трамп не должен снимать санкции? Он задастся этим вопросом, когда выделит 20 минут на Украину. Все хотят, чтобы американцы оставили или даже усилили санкции против России. А сама Украина не ввела санкции. Российские банки, российский бизнес, которые не имеют право работать на Западе, прекрасно чувствуют себя в Украине. Украинцы хотят, чтобы Запад как следует наказал Россию за ее действия, но сама Украина заключает экономические договоры и инвестирует в Россию. Это сюрреализм", - отметил Табах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На Всепропащий, тут почитай http://lb.ua/news/2016/10/18/348174_ukraina_obnarodovala_rasshirenniy.html
И перестань писать вранье свое кацапское!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Липецкая фабрика Рошен куда налоги платит? напомни?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ощадбанк куда налоги платит?
Вам тупоголовым видать так и не понять что липецкая фабрика это не Украина!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может уже хватит пугать Трампом. Пусть хоть сам что то скажет, тогда и выводы сделаем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
который дубль "Евангелие от Трампа" и в чей редакции?
 показать весь комментарий
Ответить
 
бредятина.....пусть "новости" выпустят пар...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Киссинджер был одним из тех политиков, который помогал распаду СССР.
Посмотрим, как он будет возраждать отношения с мордором...
Хотя при Трампе всё что угодно может случиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тепер ще лишилося, щоб і бувші радянські республіки визнали головенство параші
з Україною це може виявитися досить складно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Газетёнкам надо отрабатывать бабки и придумывать сюжеты. Они и близко не знают как относятся к руцким и Киссинджер и Трамп. Как бы то ни было у Украины должна быть твёрдая позиция по территориальной целостности и её нужно защищать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Україна повинна викинути нах заражені гангреною райони ОРДЛО і позбавити ватників громадянства. Подиаимося чи буде та вата потрібна парашці, коли дамбац перестане бути гачком, за який можна смикати Україну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
где взять 300 голосов за изменение Конституции?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да,это ископаемое насоветует!Похоже нас ждут тяжелые времена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не баимся, Трам идиот редкий, все за что брался - просырал полностью, так что все будет с точностью наоборот))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
если фондовые рынки весной начнут валиться, как обещает теория волн Эллиотта, то уже будет совершенно неважно снимут ли штаты свои санкции или нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
...я, натюрлихь -- безусловно! -- не Трамп и не Киссинджер... -- но без логорифмической линейки (да я и не умею на ней играть) -- : в каких странах с 2014 года больше всего террактов в мирных городах случилось?
1 -- место Германия
2 -- место Турция
3 -- место США.
...в Украине 0!
 показать весь комментарий
Ответить
 
мелочь какая, права человека...10 миллионов населения туда, 10 миллионов вообще не в счет...кажется, это уже лет 75 назад уже было...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Киссинджер реалист. Но прежде всего - он еврей. Причем - дьявольски талантливый. Нетаньяху сказал вчера что у Израиля есть своя гордость. Может Киссиджер думает что у Украины ее нет ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смешно, но аналитический центр подсчитал, что если бы трамп взял свое наследство и положил его в доверенный фонд, у него сейчас было бы 8-9 миллирадов долларов. Причем он должен был бы сидеть возле бассейна и пить коктейль. После великих дел Трампа 4 банкротсво, просранного всего на свете его состояние около 2,9 миллиардов долларов))))))) то есть эффективность этого "деятеля" можно оценивать уже только по этому)))))
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Странно , человек не за деньги борется, а за пользу страны ратует.
 показать весь комментарий
Ответить
 
цей гівновкид вже по всім українським ресурсам розповсюдили, як маша захарова тріпак по мзс рф
 показать весь комментарий
Ответить
 
мне кажется обосравшиеся старые козлы решили окончательно лишить этот мир будущего, киссинджеру уже подгузники нужно менять какждые два часа - под себя мужик ходит, и туда же))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
он лично еще ничего не заявлял, а слухами земля полнится
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп якобы стремится отменить санкции против кровавой РФ и признать главенство фашистской России в бывших советских республиках - колониях что это что сон или бред кремлёвских фашистов? На самом деле в Соединенных Штатах Америки предложили Украине полностью прервать любые экономические отношения с оккупированными украинскими территориями Донецкой и Луганской областей.Соответствующее предложение выдвинул американский аналитический центр Atlantic Council.Аналитики центра предлагают Украине полностью прекратить поставки воды, продовольствия электричества и любых других ресурсов на оккупированных территориях. Также украинской власти предлагается полностью заблокировать социальную и экономическую сферу сотрудничества с оккупированным Донбассом.
Аналитики центра предполагают, что подобные действия помогут Украине в короткие сроки вернуть свои оккупированные территории под контроль. Ограничение поставок ресурсов и денежных средств вызовет негативное отношение местных жителей к главарям бандитов террористов оккупированной части Донбасса, подсказывают в центре Atlantic Council.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Странно, что очевидные вещи надо предлагать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажем мягче: даже очевидные вещи нашим властям нынешним - бесполезно предлагать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Учитывая его возраст, можно сказать, что он решил испортить себе некролог...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
«Бильд»[1][2] (нем. Bild, [ˈbɪlt], дословно - «картинка, изображение»[3]) - крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид. Ежедневно её читают около 12,1 миллионов человек (без учёта читателей электронного издания)[4]. Газета продаётся во всех киосках и магазинах Германии. В Германии называется «бульварной» и является ярким представителем немецкоязычной жёлтой прессы[5]
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот вам и итоги голосования в ООН! А теперь нам жоппоразумный Парашенко пусть раскажет как быть? Может и против США воевать будем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Боже мой. Что тут пишут. Киссенджеру 93(девяносто три) года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пойти на условия Путина это означает потерять независимость Украины...значит придется воевать с Россией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вспоминаем сдачу португальского Гоа Индии..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто бы ни стоял во главе - противостояние между Штатами и расеей - стратегическое и любой союз между ними - только ситуативный. Штаты попытаются договорится с расеей на своих условиях, при этом нарушение международных принциов суверенитета и соблюдения договоров - это принцип на котором Штаты строят всю международную политику после войны. Если пукин на откат не пойдет ( а он конечно на него не пойдет ) и, более того попытается Трампа кидануть, его ждут прилеты посерьезней чем озабоченности...
По поводу Китая - расея , которая не держит слова и не соблюдает договора - плохой союзник в борьбе с любым противником.
Я думаю, если Трамп не дурак - мы увидим глобальный прогиб рашки и Китая ближайшее время.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все как мантру повторяют трамп трамп трамп трамп трамп , чего мы должны бояться этого рыжего солнечного мальчика . У нас есть своя позиция по поводу своих анексированых территорий . И еще у этого трампа что нет языка , что за него всего говорят трамп может , сразу стишок вспоминается папа может папа может
 показать весь комментарий
Ответить
 
Киссинждеру сто лет,какой нормальный политик будет слушать старого маразматика,там хочешь ,не хочешь,а мозги усохли от возраста,не такой уж трамп идиот полный делать что то по советам пердуна старого
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не, ну если уже Киссинждер... А мы еще что-то хотим от Савченко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Короче, постсоветам надо увеличивать бюджет на оборонку, а не с расслабленными булками жить. Мы предоставлены сами себе. Плешивый пиротехники наклепал много, а великая ссрия ещё до сих пор не возродилась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапам срочно затариться элитными очистителями для ванн:скоро 1-е января и вам всем стадом пидется бухать за ДР Степана!!! а теперь для украинцев-Трамп по ходу это серьезный проект спецслужб который расслабит булки кацапам и в нужный момент эта бензоколонка гавкнется.....Всех людей с наступающими и Слава Украине!!!! А всем кацапам дешевой настойки боярышика!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
народ не парьтесь, Трампа убьют его спецслужбы не позже февраля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
С самого начала нужно было созывать Будапештский формат, а не лепить минские договорняки. США и Британия - гаранты и обязаны, а не воздыхатели и хучу/не хочу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я вообще то думал что Трамп уволит Порошенко и назначит президентом Тимошенко, но если то что написал Бильд правда то следующего президента Украины будет назначать Путин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не забывайте, трамп ничего неможет без согласия конгресса. Его слова ничего не стоят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хочу посмотреть как Киссинджер будет протягивать свою любовь к хйулу через сенат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ТРАМП и носильщик чужих чемоданов- НЕ СМЕШИТЕ !!!!!! ТРАМП и руки не подаст убийце-путину-ОН ЕГО СОТРЕТ в порошок- и даст прикурить всем остальным....ворюгам-любителям сруцкого мира.................
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Он реалист. Для него важнее всего международный баланс, а не права человека или демократия".

Истории уже известны деятели-прагматики, поработавшие как раз над установлением пресловутого "международного баланса" на свое усмотрение. Больше всего в новейшей истории на этом поприще прославились Гитлер и Сталин.

Надорвались, каждый по своему и в свое время. Но народу успел угробить столько, что до сих пор остаются не превзойденными реалистами. Даже Мао, с его ресурсами, это оказалось не под силу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та ну на*уй,шо за бред,пускай признают или не признают,нам то шо .Донбасс,Крым - это Украина.Тут вопросов даже быть не может.Кому не нравится давайте *издуйте хоть в США хоть в рашку .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем гадать и загадывать? 20 января Трамп примет вожжи, а там посмотрим... Ничего конкретного о его будущих действиях сказать нельзя, потому, что он говорит много, противоречиво и странно. А кто будет его суфлером(ами) и что они ему подскажут - скоро узнаем.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция армия блокада боевик бюджет военнослужащие Гройсман Донбасс Евросоюз задержание заложник Израиль Кабмин Киев Крым МИД Минобороны НАБУ Нацполиция ООН плен пленные Россия СБУ смерть суд финансирование ЦИК
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти