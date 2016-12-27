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Все про:блокада (1271) Турчинов (3036) Донбасс (11607)

 Турчинов о блокаде Донбасса: Без решения государства никаких импровизированных блокпостов в зоне АТО не будет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что никаких импровизированных блокпостов в зоне проведения антитеррористической операции с целью экономической блокады Донбасса без официального решения государства не должно быть.

Об этом он сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас не может быть на фронте хаоса и анархии. Военные должны выполнять приказы своего командования. Только так мы можем защитить страну", - подчеркнул Турчинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пока к нам никто не обращался", - представитель Госпогранслужбы Слободян о блокаде оккупированного Донбасса

"Те, кто сам себе поставил задачу и побежал ее реализовывать, - они будут дестабилизировать ситуацию. Будет принято решение блокировать - значит, будут блокировать. Не будет такого решения верхового главнокомандующего - значит, этого делать никто не будет", - заявил секретарь СНБО.

"Тем, кто попытается сам делать какие-то там импровизированные блокпосты в зоне проведения антитеррористической операции - этого не будет, я сразу могу вам сказать", - подчеркнул Турчинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блокада оккупированных территорий должна проходить под эгидой государства, - Юрий Береза

Напомним, 26 декабря нардеп Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране"

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шоколадные швали свой откат урвать хотят любой ценой. и никому не дадут отобрать такую кормушку.
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Сепары хотят тоже жрать,меняют уголь на продовольствие.
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ок блокпостов не будет. будут мобильные патрули. все? вопросы отпали))
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Вы, сравнили явную сволочь и благородного человека. Пусть и ошибающегося.
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Можна спитати,а хто з цих на фото,та сама "благородна" людина?
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Турчинов,сука,прикрывает контрабанду,ублюдочное ЧМО. Без решения государства -а решения 3 года нет.Гнать вас всех надо ,рептилоидов из власти и не просто гнать а в тюрьму сажать как врагов народа.До сих пор торгуете с агрессором,твари и визовый режим не приняли.
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Ну, по мнению Турчинова действия сепаратов законны, а действия добробатов преступны. Вот и думай теперь.
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Он враг народа и его мнения это всегда выражают,отдал Крым ,сука,по приказу и угрозе кацапского правительства, и еще в РНБО залез дальше вредить.
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Уголь в обмен на продовольствие!
Или электростанци на воздухе работают?
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Электростанции могут на любом угле работать и не только на угле. Почему именно сепаратский уголь? Задумайся.
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Покупали у ЮАР такие как ты орали что дорого,как по мне сепарский уголь дешевле,рабам льготы,пенсию,зарплату платить не надо.Все довольны.
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Пастор оказался еще тем питором,мразь как и остальная банда Барыги.
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Выборы согласно Минскому договору.
ЦВК бандитского анклава оккупированной кацапской резервации Лугандония (длнр) утвердил список партий которые смогут принять участие в выборах в Думу этой бандитской фашистской резервации длнр, это: партия «Единая Россия -Малороссия» -пропутлиские фашисты, партия "КПРУ"- продажные недобитые прокацапские коммуно - фашисты, Кремлёвско -фашистская " ЛДПУ - Новороссия " , блок «Справедливые Россия - Малороссия -Новороссия». А также ряд менее значительных региональных местных бандитских партий: партия "Бандиты сепаратисты Лугондонии", блок "Коллаборационисты - террористы бандитского анклава длнр ", "Пропутлинская партия оккупированной фашистской резервации Донбасса". Прокацапский блок фашистов, головорезов -террористов "имени кровавого главаря бандитов Моторолы", Обновлённый Блок Порошенко и блок Жопозиционный, Новороссии. " РУНО " кремлёвской овцы" то есть партия продажной кацапской шкуры Гади - Сявки ...! Вот и весь исчерпывающий список партий допущенный к выборам в оккупированной бандитской - резервации Лугандония -длнр. Международным наблюдателями на выборах будут присутствовать только одни кремлёвские путлинские фашисты и может что и ещё наполовину пророссийская ОБСЕ которая под завязку набитая наблюдателями из российских фашистов с лапотной педерации паРАШИ.
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А что такое государство? - в первую очередь - это народ, янык тоже когда начал считать, что он - государство - оказался в ростове.
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глядя на то как "страдает" янык остальные туда же хотят!!!!
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Как только получают чуть власти, очень быстро начинают путать себя и государство.
И забывают, что государство - это народ украинский, а не президент или премьер-министр.
Последние - это исполнители воли народа.!
Как кто думает, была у украинского народа воля поднять тарифы в 5 раз и покупать дешевый украинский газ себе на кухню по цене импортного или даже дороже?
А была воля у народа Украины поднять депутатам зарплату?
:D

Задрали эти слуги народа уже!
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Народ - это не государство. Государство - это аппарат чиновников. Янукович и его кодла и были государством.
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А чо так??? То то я смотрю пастор по границе с лугандоном ездит - наверное бакшиш собирает. Если бы народ Украины ждал решения государства - то и Крым был бы с водой и светом, и лугандон на нескольких областях.
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Гнати Трупчінова пеньками в сраку,падло здало Крим,ще хоче прислужитися перед путлером
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пастер - шланг засветился как шыкаладный прихвостень? щечки хоть надул для большей убедительности?
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Да, кто же допусти в этот "свехприбыльный бизнес" других ?
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а во и истинное крыссинное лицо псевдопастора
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ВИДНО И ТУРЧИНОВ В ХОРОШЕЙ ДОЛЕ ВМЕСТЕ С КРОВАВЫМИ БАНДИТАМИ СЕПАРАТИСТАМИ ! ИНАЧЕ ТАКОЙ ЕГО АНТИУКРАИНСКОЙ ПОЗИЦИИ ПРОСТО НЕТ ОБЪЯСНЕНИЙ.
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жду множественных восторгов от фанатов "пастора"..спасибо..
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Турчинов гнида проведи референдум и спроси у людей-избирателей быть блокаде Донбасса или нет, просрал сука Крым "дохлый пастор", а то все государство, которое должно дать разрешение это, по твоим словам, группа "п#доров" сидящая на банковой и в Раде и решающая за весь народ!!!!
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чоколадной банде нахлебники ненужны , контробас это их корова и они её доят
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У вас твари праздники? Так может и фронтовики с передовой пойдут на пару недель на праздники домой?
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как бы объяснить этим тварям на Банковой что "Государство это народ!"
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почитай для начала определение государства :D

ГОСУДА́РСТВО

Средний род

Политическая организация господствующего класса страны во главе с правительством и его органами, имеющими задачей охрану существующего порядка и подавление классовых противников, а также сама страна с такой политической организацией.

"Границы государства"
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Слышь, энциклопедист. А про Государство и барыг есть что?
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А вот скажи , как правильно : Мыши для котов или коты для мышей? Думаю, что коты на Банковой имеют своё мнение.
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та брататься они с русней хотят...как большевики в 1916 с немцами.шоб обеспечить своей стране поражение и под шумок захватить власть.сто лет прошло-а все как под копирку...идиоты.
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Вот, по честному: всем же было понятно- ничего не выйдет! Всё пойдет так, как решат в АП. Они решили вполне предсказуемо.
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А вы и дальше любуйтесь и хвалите этим губастым ничтожеством, особенно когда оно на выставки приходит покрасоваться))
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а что,кацапне не нравится турчинов? мля,как неожиданно...
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Дурчинов может нравиться только умственно-отсталых. Ну ты из их числа, это ни для кого не секрет.
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Три года на одном месте топчитесь - ясный пень что Вам уродам такое положение и нужно чтоб бабло по карманах тырить. Оккупированные территории не кормить нужно а освобождать...
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Во как Липецкий заводик заговорил....Крым отдавали тоже по такому же сценарию...Государство....язык в задницу засунуло и молча проглотило...Все вокруг введите санкции,а мы продолжим торговать...Барыги,сер...
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що,жмуть минские договоренности?не дают санкции с раиськи сбросить?отож...
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Не должно быть никаких там торгов и барыг, только украинская армия блокирущая все выезды из Даунбаса. Пусть они хоть там сдохнут от голода.
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Турчинов, ты кто такой? Не ты ли, будучи Председателем ВРУ, начинал геронтоцид народа Украины, смотри сюда:
"Ст. 42 ЗУ "Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування", від 09.07.2003 № 1058-IV
1. Пенсії, призначені за цим Законом, індексуються відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення.

2. Крім індексації пенсії, передбаченої частиною першою цієї статті, у разі якщо величина середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, що відповідає не менш як 20 відсоткам темпів зростання середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні порівняно з попереднім роком, крім випадків, коли підвищення пенсійних виплат за минулий рік перевищило цей коефіцієнт. Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році був менший, ніж зазначений у цій частині, то збільшення пенсій здійснюється з урахуванням попереднього підвищення.
{Дію частини другої статті 42 зупинено до стабілізації економічної ситуації в країні згідно із Законом № 1166-VII від 27.03.2014}

Это, вот тебе, конкретный удар нанесенный тобой по осовремениванию пенсий!!!
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Ну, вот, далее: состоялась очередная дискредитация Семенченко. Точнее- он сам себя, в очередной раз дискредитировал. Мне тут тока одно непонятно: как умница Гал на это подписался??? Видать- уговорили. А средств самостоятельных, на воплощение акции в жизнь- нет. Не навязываюсь. Такое вот мое мнение.
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Порохоботы топят за лугандонов. Всё, как обычно.
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Это что похоже что просепаратиста Турчина.. такое говорить о блокаде оккупированной бандитской резервации лугандонии продажная Гадя Сявка...научила ? А вот в Соединенных Штатах Америки предложили Украине полностью прервать любые экономические отношения с оккупированными украинскими территориями Донецкой и Луганской областей.Соответствующее предложение выдвинул американский аналитический центр Atlantic Council.Аналитики центра предлагают Украине полностью прекратить поставки воды, продовольствия электричества и любых других ресурсов на оккупированных территориях. Также украинской власти предлагается полностью заблокировать социальную и экономическую сферу сотрудничества с оккупированным Донбассом.
Аналитики центра предполагают, что подобные действия помогут Украине в короткие сроки вернуть свои оккупированные территории под контроль. Ограничение поставок ресурсов и денежных средств вызовет негативное отношение местных жителей к главарям бандитов террористов оккупированной части Донбасса, подсказывают в центре Atlantic Council.
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