 Турчинов о блокаде Донбасса: Без решения государства никаких импровизированных блокпостов в зоне АТО не будет

Об этом он сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"У нас не может быть на фронте хаоса и анархии. Военные должны выполнять приказы своего командования. Только так мы можем защитить страну", - подчеркнул Турчинов.
"Те, кто сам себе поставил задачу и побежал ее реализовывать, - они будут дестабилизировать ситуацию. Будет принято решение блокировать - значит, будут блокировать. Не будет такого решения верхового главнокомандующего - значит, этого делать никто не будет", - заявил секретарь СНБО.
"Тем, кто попытается сам делать какие-то там импровизированные блокпосты в зоне проведения антитеррористической операции - этого не будет, я сразу могу вам сказать", - подчеркнул Турчинов.
Напомним, 26 декабря нардеп Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране"
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2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий, - Турчинов(87)
В бюджете- 2017 предусмотрено 200 млн грн на строительство и приобретение жилья для военнослужащих НГУ, - Турчинов(10)
На оборону в 2017 году выделено рекордные 5,9% ВВП. Главное, чтобы все эти средства были реальными, - Турчинов(53)
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Или электростанци на воздухе работают?
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ЦВК бандитского анклава оккупированной кацапской резервации Лугандония (длнр) утвердил список партий которые смогут принять участие в выборах в Думу этой бандитской фашистской резервации длнр, это: партия «Единая Россия -Малороссия» -пропутлиские фашисты, партия "КПРУ"- продажные недобитые прокацапские коммуно - фашисты, Кремлёвско -фашистская " ЛДПУ - Новороссия " , блок «Справедливые Россия - Малороссия -Новороссия». А также ряд менее значительных региональных местных бандитских партий: партия "Бандиты сепаратисты Лугондонии", блок "Коллаборационисты - террористы бандитского анклава длнр ", "Пропутлинская партия оккупированной фашистской резервации Донбасса". Прокацапский блок фашистов, головорезов -террористов "имени кровавого главаря бандитов Моторолы", Обновлённый Блок Порошенко и блок Жопозиционный, Новороссии. " РУНО " кремлёвской овцы" то есть партия продажной кацапской шкуры Гади - Сявки ...! Вот и весь исчерпывающий список партий допущенный к выборам в оккупированной бандитской - резервации Лугандония -длнр. Международным наблюдателями на выборах будут присутствовать только одни кремлёвские путлинские фашисты и может что и ещё наполовину пророссийская ОБСЕ которая под завязку набитая наблюдателями из российских фашистов с лапотной педерации паРАШИ.
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И забывают, что государство - это народ украинский, а не президент или премьер-министр.
Последние - это исполнители воли народа.!
Как кто думает, была у украинского народа воля поднять тарифы в 5 раз и покупать дешевый украинский газ себе на кухню по цене импортного или даже дороже?
А была воля у народа Украины поднять депутатам зарплату?
:D
Задрали эти слуги народа уже!
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ГОСУДА́РСТВО
Средний род
Политическая организация господствующего класса страны во главе с правительством и его органами, имеющими задачей охрану существующего порядка и подавление классовых противников, а также сама страна с такой политической организацией.
"Границы государства"
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"Ст. 42 ЗУ "Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування", від 09.07.2003 № 1058-IV
1. Пенсії, призначені за цим Законом, індексуються відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення.
2. Крім індексації пенсії, передбаченої частиною першою цієї статті, у разі якщо величина середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, що відповідає не менш як 20 відсоткам темпів зростання середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні порівняно з попереднім роком, крім випадків, коли підвищення пенсійних виплат за минулий рік перевищило цей коефіцієнт. Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році був менший, ніж зазначений у цій частині, то збільшення пенсій здійснюється з урахуванням попереднього підвищення.
{Дію частини другої статті 42 зупинено до стабілізації економічної ситуації в країні згідно із Законом № 1166-VII від 27.03.2014}
Это, вот тебе, конкретный удар нанесенный тобой по осовремениванию пенсий!!!
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Аналитики центра предполагают, что подобные действия помогут Украине в короткие сроки вернуть свои оккупированные территории под контроль. Ограничение поставок ресурсов и денежных средств вызовет негативное отношение местных жителей к главарям бандитов террористов оккупированной части Донбасса, подсказывают в центре Atlantic Council.
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