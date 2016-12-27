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 У Нацгвардии не было ничего, и мы все начинали поставлять с нуля, но это мизер от наших потребностей, - Аллеров

Новая техника, которая сейчас поставляется в Нацгвардию, лишь маленькая часть того, что должно быть.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом в ходе брифинга заявил командующий Нацгвардией Украины Юрий Аллеров

"Некоторые из вас могут сказать, что в Нацгвардии все новое, а в других формированиях этого нет. Я вас могу заверить, у Нацгвардии не было ничего, и мы все это новое с нуля начинаем поставлять, учитывая возможности и мощности наших производителей. Это мизер от нашей потребности, как бронетехника, так и техника для выполнения служебных боевых задач. У других структур это было, просто в старом виде", - заявил Аллеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создан отдел стратегического планирования, усовершенствована связь и картографическая защита, сэкономлены почти 50 млн грн, - Аллеров о достижениях НГУ в 2016 году

В то же время, он подчеркнул, что солдаты Нацгвардии в зоне АТО обеспечены всем необходимым: "Я даю 100%, что мои солдаты в зоне АТО моются в таких банях, есть стирки. В некоторых случаях мы используем стационарные средства, так как в зоне АТО сегодня находится около 5 тыс. личного состава, и есть военные части, которые там расположены. Это и Краматорск, и Славянск, и Мариуполь. Мы используем все возможные способы и средства, чтобы обеспечить личный состав. Автобусы - это приобретение только в декабре. Они предусматривают питания при выполнении задач при обеспечении общественного порядка. В зоне АТО таких еще нет, там и нет необходимости".
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Да хватит вашей нацик гвардии для народа. Может и армии что-то дадим от ваших обьедков! Вас уже 400 тысяч готовы .
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Ты кацап как то не коректно выражаеся,поседи в спаме.
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Ты еще маленький и глуп. Вася! Иди бабушка кашку сварила.
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Тебе лишняя хромосома мешает нормально выражаться?
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Сама концепція розбудова НГУ була помилкова! НГУ потрібна для нейтралізації танкових проривів та диверсантів ворога в тилу і тому для НГУ не підходить бронетехніка яка є на озброєнні ЗСУ! НГУ потрібні великі триосні MRAP бронемашини які здатні витримувати фугаси та крупнокаліберну зброю ворога (для ліквідації ворожого десанту, диверсантів та зачисток населених пунктів), НГУ потрібні колісні винищувачі танків МОП-4К (для зупинки танкових проривів ворога), НГУ потрібні тяжкі броньвані КРАЗи та протитанкова артилерія МТ-12 з керованими снарядами "Стугна" (для зупинки проривів механізованих частин ворога), НГУ потрібні сучасні супермобільні артилерійські системи 152/155мм (для вогневої підтримки частин ЗСУ та НГУ). А все що робить сьогодні НГУ це помилка (за виключенням бригади спецназу легкої піхоти, якщо вона зможе робити піші прориви в тил ворога на 130км).
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вынужден до твоего уровня опускаться..иначе не поймёшь..
а про хромосомы кацапам рассказывай..
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Твой уровень ,это дно.
Пишешь всякую ахинею и еще строишь тут из себя.
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Василий, или как там тебя..благодаря популярности "цензора" табуны подобных тебе раробитчан уже несколько притомили..иди на хрен..
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До Нового Года только! И то, только что семью кормить надо.
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надеюсь семьи там нет..совка тупорылого и так хватает..
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Григорий, история свидетельствует, что, как правило, полицейские силы, рано или поздно (поледнее (поздно) не очень хорошо), переходят на сторону народа. Пусть вооружают, это офшоропитекам не поможет!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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Валерий! Полиция смывается первая. Но она переходит от одной власти . Это ценные кадры.
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Кремль снял с себя ответственность за выполнение Минских соглашений Грудень 27, 2016 Российская Федерация - не сторона подписанных в Минске договоренностей, хотя свою подпись под документом с перечнем необходимых для их выполнения действий поставил на то время российский посол в Украине Михаил Зурабов, а декларация в поддержку этого документа подписана российским лидером Владимиром Путиным. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от официального представителя российского МИДа Марии Захаровой в ответ на новость о принятом Соединёнными Штатами Америки закона о выделении средств на оборонные потребности. Чиновница подчеркнула, что продолжение «упорного увязывания контактов обеими сторонами по военной линии с кризисом в Украине, является поводом для удивления». Захарова считает, что Вашингтон должен признать законность аннексии Крыма, а также то, что причиной нынешней плачевной ситуации в Украине стала вовсе не агрессия России, а «государственный переворот», который в Киеве произошел почти три года назад. Инициатором всех событий на Майдане представитель российской дипломатии назвала нынешнюю администрацию США. Чиновница считает, что американские власти не должны критиковать Кремль в невыполнении Минских договоренностей, так как Россия «вообще не является их стороной», а потребовать от украинской власти сделать это.
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Это да,потребности у вас,мама не горюй,отсюда возникает вопрос,когда же вы уже нажрётесь ???
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- нац гвардия это не беркут - быстро недовольным головы порубит. Квартиры, должности и бабло им кучерявый раздает от вольного.
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Было дело.в апреле-мае 2014 года даже не было горючки заправить танк или БТР,крысы Индюковича попрятались по норам..,а добробатов только набирали...
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...а дивлячись на "хроніку" з Майдану не скажеш...
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