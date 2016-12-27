 У Нацгвардии не было ничего, и мы все начинали поставлять с нуля, но это мизер от наших потребностей, - Аллеров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом в ходе брифинга заявил командующий Нацгвардией Украины Юрий Аллеров
"Некоторые из вас могут сказать, что в Нацгвардии все новое, а в других формированиях этого нет. Я вас могу заверить, у Нацгвардии не было ничего, и мы все это новое с нуля начинаем поставлять, учитывая возможности и мощности наших производителей. Это мизер от нашей потребности, как бронетехника, так и техника для выполнения служебных боевых задач. У других структур это было, просто в старом виде", - заявил Аллеров.
В то же время, он подчеркнул, что солдаты Нацгвардии в зоне АТО обеспечены всем необходимым: "Я даю 100%, что мои солдаты в зоне АТО моются в таких банях, есть стирки. В некоторых случаях мы используем стационарные средства, так как в зоне АТО сегодня находится около 5 тыс. личного состава, и есть военные части, которые там расположены. Это и Краматорск, и Славянск, и Мариуполь. Мы используем все возможные способы и средства, чтобы обеспечить личный состав. Автобусы - это приобретение только в декабре. Они предусматривают питания при выполнении задач при обеспечении общественного порядка. В зоне АТО таких еще нет, там и нет необходимости".
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а про хромосомы кацапам рассказывай..
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Пишешь всякую ахинею и еще строишь тут из себя.
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СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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Можно смотреть вечно!!
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