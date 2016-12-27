 Артисты, которым запрещен въезд в Украину, не смогут участвовать в Евровидении-2017, - исполнительный продюсер конкурса

Об этом в интервью ЛигаБизнесИнформ рассказал первый заместитель генерального директора НТКУ, исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, на сегодняшний день Россия является официальным участником конкурса Евровидение-2017.
Однако, по совам Харебина, в случае если от России будет исполнитель, которому запрещен въезд в Украину, то он не сможет принять участие в Евровидении-2017.
"Он не сможет участвовать. Запрет на въезд конкретных людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, существует. Компетентные органы нашей страны будут принимать решение при возникновении подобной ситуации. Домыслы обсуждать бессмысленно. Это внутреннее дело нашего государства", - пояснил исполнительный продюсер Евровидения-2017.
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А ты гниль тролячия иди к маме коломойского
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Знатно в тебе пукан полихає, Сержик.
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радостно
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Вот суть вашей новой гибридной тролячей сучности - по замыслу - показать как все ужасно в Украине, назвать руководство (сам ненавижу) причиной, посеять разногласия, в придачу постыдить украинцев за черствость по поводу невинно убиенных мерзавцев.
Не так ли тролик?
Отчего то я не слышал от тебя ни одного слова сострадания погибшим украинским пацанам...
наверное в методичке прописать не успели
скотина ты троль, СКОТИНА
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https://www.youtube.com/watch?v=BLkzxVS9VyE
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выпей вашего национального пойла, сразу и попустит
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...видно дитя рассказало
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