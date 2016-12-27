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 Артисты, которым запрещен въезд в Украину, не смогут участвовать в Евровидении-2017, - исполнительный продюсер конкурса

Запрет на въезд конкретных людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, существует и компетентные органы будут принимать решение при возникновении подобной ситуации.

Об этом в интервью ЛигаБизнесИнформ рассказал первый заместитель генерального директора НТКУ, исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, на сегодняшний день Россия является официальным участником конкурса Евровидение-2017.

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Однако, по совам Харебина, в случае если от России будет исполнитель, которому запрещен въезд в Украину, то он не сможет принять участие в Евровидении-2017.

"Он не сможет участвовать. Запрет на въезд конкретных людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, существует. Компетентные органы нашей страны будут принимать решение при возникновении подобной ситуации. Домыслы обсуждать бессмысленно. Это внутреннее дело нашего государства", - пояснил исполнительный продюсер Евровидения-2017.

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А они в отместку устроят альтернативный конкурс, на дне Черного моря
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Зря вы так. В славянских традициях не говорить о покойниках плохо.
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Ну может не совсем славяне, чубы, шаровары)))
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Но в несоизмеримо в большей степени, чем те, кто носят лапти, кокошники и малахаи.
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В славянских традициях милок сперва не кричат - братья, а потом не приходят в гости, чтобы этих якобы братьев убивать.
А ты гниль тролячия иди к маме коломойского
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То, что кто то свинья не означает, что и я должен быть таким. Я уважаю традиции украинцев, и если русские о них забыли, то мне это как то до лампочки. А, то что пошли оскорбления, означает лишь то, что вы очередное обосранное шоколадом под прокси.
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сирожа, а я тут при чем? это от крабоф и рып заявки на бис поступили
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Мордва, может ты накуй пойдёшь сам по добру по здорову?
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Не пойду. Среди голосов свиней, все таки должны быть хоть и одинокие, но голоса порядочных людей.
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У тебя самомнение по обьёму на трёх касабских свиней хватит.
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Может быть и на десятерых, я все таки украинец.
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Клинический случай.... Да я над тобой глумлюсь!
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Нет, вы глумитесь на погибшими, пусть и врагами. Даже похоронные команды в 1941-45 не обстреливались и в плен не брались.
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это вы о сруцких трупах-летевших на крови сирийских детей поглубиться ?????
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Все , на что способна эта воровская и гнилая власть это не пускать артистов, а вот в Липецке фабрика почему то никого не смущает .
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Очередное , обосранное шоколадом нарисовалось. Меняйте ники , не меняйте, Барыге даже выборы весной 2017 не помогут.
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Як жалібно ти скавчиш. Як цуценя. Видно тяжка в тебе робота. Не приносить задоволення.
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Это вы скавчите под дудку Барыги за 30 сребрянников.
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В тебе є пруфи що я пишу пости на гроші, а не просто спілкуюсь з людьми на форумі в вільний час?
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А когда начинают защищать Барыгу, то это здесь делают исключительно за деньги.
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Де я "захищаю баригу"? В якому моєму пості є захист бариги? Покажи. Я стібусь з тебе недалекого, якщо ти непомітив.
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А как вас ещё можно понять ? Ваш коммент явно за Барыгу.
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Мені фіолетово яким чином ти панімаєш своїм мозжечком мої коменти. Ще раз. В якому пості я "захищаю баригу"?
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А как вас тогда понимать ?
Знатно в тебе пукан полихає, Сержик.
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Те що в тебе полихає пукан від факту недопуску російських гастрабайтерів у сфері співу ротом і пропоганди руского міра через свої пісні і концерти, яких ти високо називаєш артистами. Де я тут "захищаю баригу" я не розумію.
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Я пишу, про тот факт, что наша власть может делать красивые жесты, и при этом спокойно торговать и вести бизнес в России, наполняя её бюджет А ватаскивая на свет "образ врага" вы и помагаете этому Барыге и его своре, которая грабит Украину и украинцев.
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Тобто за твоєю логікою якщо я згоден з нашою владою в питанні недопуска російських естрадоблядей, що підтримують окупацію Криму і частини Донбасу, я цим допомагаю "этому Барыге и его своре, которая грабит Украину и украинцев". В мене просто нема слів.
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Я писал, не о том, что плохо или хорошо не пускать артистов, Я писал о том, что все хлопают красивым но бесполезным и зачастую вредным красивым жестам и не смотрят на дела этой своры мародеров.
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барыга конечно какой то позор, это бесспорно, ну а вы стало быть адепт шлюшка?
радостно
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Я пишу, что думаю. И уважаю и читателей и писателей. и прежде всего свою страну и не хочу, чтобы на украинцев смотрели как на дикарей.
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если и вправду уважаешь, так веди себя сам как украинец, а не как кацапский провокатор
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Я пишу исходя из принципа, если рядом сволочь, то почему же я должен ею быть. По факту гибели Ту я не написал ни одного слова, ни плохого, ни хорошего, исходя из той же традиции, О покойниках либо хорошо, либо ничего. Хорошего мне нечего было сказать.
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как на дикарей смотрят только дикари-типа сруцкой мордвы, они больше ничего не видели- сами не жили и никому в мире не давали-во всех странах этот вопиющий сруцких дух от трупов сруцких детей..........
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То, как мы относимся к своим врагам и к погибшим определяет цивилизованность и человечность. мы же пока на уровне дикарей, по принципу Лучший индеец это мертвый индеец.
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тебя пидора на эту ветку закрепили? сгинь паршивец заскрепленый
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НеТ. я пишу, потому что пока болею, а так я последнее время пишу мало, холодно в доме.
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не топят в козлостане? собери бабушке дрова валенок
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В Украине. Для этих Барыг я "богатый" человек, Но я не в состоянии купить достаточное количество газа, ЕВРОТАРИФЫ, понимаешь, при АФРИКАНСКОЙ ЗАРПЛАТЕ, хотя , мы скоро окажемся в списке самых бедных стран уже не только Европы, а и Африки.
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хорошо что вы троляки для маскировки начали писать в Украине. глядишь и приучитесь. ну а пока в спам.
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Вы, свиньи шоколадные, так и не поймете простого, что Барыга вас всё равно кинет, Не будет ни денег, ни совести. А теперь мне просветите, как в Украине начисляют субсидии. И как стать "богатым "?
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Беда в том, что я в Украине живу. И при зарплате чуть более 4000 грн, не могу тратить на газ 2 500 грн.. Мне необходимо 350 куб. 350 х 6, 9 грн плюс свет.
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Поезжай в Расию на Чукотку, там тепло и многа денех Хутин дает
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Надо было летом искать альтернативу газовому котлу. Год всем говорили что будут тарифы заоблачные. Можно было заменить на боллее экономный вариант. В зависимости от того, дом это или квартира. Если от котельной, то тут проблемы. Ублюдки поставить ничего не дадут. Сочувствую.
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Я потратил на реконструкцию котла в своё время около 1000 дол, заменил, окна, двери, сколько потратил уже не помню. И что имею ? + 10-12. Сейчас на электроотопление нужно не менее 10 тыс, у меня их нет.
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вот щаз всех должна прошибить слеза от твоих мытарств. и фсе это из за шоколадной свиньи
Вот суть вашей новой гибридной тролячей сучности - по замыслу - показать как все ужасно в Украине, назвать руководство (сам ненавижу) причиной, посеять разногласия, в придачу постыдить украинцев за черствость по поводу невинно убиенных мерзавцев.
Не так ли тролик?
Отчего то я не слышал от тебя ни одного слова сострадания погибшим украинским пацанам...
наверное в методичке прописать не успели
скотина ты троль, СКОТИНА
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Да неужели ? Когда гибнут наши парни с всегда высказывал и выставлял одну песню.
https://www.youtube.com/watch?v=BLkzxVS9VyE
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свиньи - это ты к тем, КТО тебе болезному лайки кинул?
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А шо вы на него набросились? Какая его фраза вас так возбудила? Про Липецк или про артистов?
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значит хронически больной :D
выпей вашего национального пойла, сразу и попустит
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Не пью уже больше 25 лет. А в 50 лет болезней хватает.
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Глупый спор и бесполезный. Хотя, что с дурака возьмешь ?
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Сирия. Слова трёхлетнего ребенка, перед смертью, со слезами на глазах, были : ``Я всё расскажу Аллаху``

...видно дитя рассказало
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Найди это фото в Гугле, оно 2011 года и к войне не имеет отношения. Мальчика зовут Денис, его просто обидели.
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Кстати, над кацапами можно нехило поглумиться, как только у них состоится национальній отбор и определится победитель сразу внести его в черный список, а потом следующего и так далее
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Так шансы Рассеи победить даже увеличиваются. Может наоборот, пустить этих шутов?
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Это каким же таким образом у них увеличиваются шансы?
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в случак смерти Кабздона банду ШУТов РАБссии возглавит именно Кыркоров
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Там еще Газманов есть и куча пидоров из команды Моиссеева, Пескова и БЮаскова.
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Гузманов говориш?Это из татар который.что пел:-,,Скоро наши молодцы намотают на концы?Нет!Этого не пущать! оно заразное.
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Непременно будет, в белых тапках и паричке
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мог бы и пореченков попеть. я б его лайкнул бы при встрече.
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Этому некогда.Его пригласили на роль в очередной серии,,Мумии,,
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Запретите пожалуйста нашим, а то победят, нашей казне убыток.
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кому интересны эти воры и плагиатчики , своего ничего у них нет ... прикольно , от пугачёвой такого не ожидал ....https://www.facebook.com/Zzerkalo/videos/982563261844380/
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Фанерщики и плагиаторщики РАБссии круче всех в мире...
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а как могло быть иначе....?....и потом...кто даст гарантии, что в Украине таким "артистам" не дадут по "лицу"?...так что сидите дома "артисты" - целы будете..
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Может им в Сирию слетать ,бо рыбы говорят,очень им понравился концерт ансамбля александрова,просят прислать новых артистов !!!
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Їми навіть смердіти на має і близько кордону України. А всі любителі російської попси та всяких дебілів типу Тіматі та іншої куйні російської нехай їдуть на концерти в Московію і там залишаються. Бо я знаю повно дебілів українців, які ще й проклинають наших солдат в АТО,що ті орків стримують, типу із-за їх каратєлєй я не могу схадіть на канцерт Стаса Міхайлава. Тварюки йопані
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