 Новый президент Молдовы Додон отправил в отставку министра обороны Шалару: "Он заигрывал с НАТО"

Об этом Додон сообщил на своей странице в Фейсбуке и опубликовал сам документ, информирует Цензор.НЕТ.
В посте Президент Молдовы пишет, что отправил в отставку Шалару по просьбе главы Либеральной Партии Молдовы Михея Гимпу (сам Анатол Шалару в Кабмине по квоте этой же партии, является заместителем председателя, в партии существует конфликт между Шалару и Гимпу). О причинах отставки Игрь Додон сообщает: "Этот министр заигрывал с НАТО прекрасно зная, что по Конституции мы являемся нейтральной страной, по его инициативе американская военная техника прошла по главной площади Молдовы в День Победы, он открыто выступает за объединение Молдовы с Румынией. Он уволил из структур Министерства обороны много профессионалов, ставя на их место людей, приближенных к Либеральной партии". Кроме того, Додон напомнил, что Шалару не раз обвиняли в растратах имущества и коррупции.
Анатол Шалару в свою очередь на своей странице в Фейсбуке написал: "С моим увольнением Михей Гимпу подарил Додону Министерство обороны. Пара Гимпу-Додон выходит на арену. Я желаю им удачи! К сожалению, в Молдове начинается черный период, в котором, опять-таки, придется защищать нашу румынскую идентичность, чтобы защитить наше национальное существование".
Напомним, в середине декабря на Цензор.НЕТ вышло большое интервью с министром обороны Молдовы Анатолом Шалару. В нем он высказывал свои явно антироссийские взгляды, говорил о дружбе и сотрудничестве с Украиной в политическом и военном блоках. А на вопрос Цензор.НЕТ о возможной отставке после прихода к власти Додона, Шалару ответил: "Отставка мне не грозит, потому что Додон не может меня уволить. Это не входит в его компетенцию".
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http://obozrevatel.com/crime/53421-alkotsid-za-nedelyu-ot-palenoj-vodki-v-ukraine-pogiblo-bolshe-lyudej-chem-v-ato.htm
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Меня здесь другое удивляет. Молдова зажата между Украиной и Румынией. Мы и так перекрыли связи с ордой. Если это сделают и румыны, то что будет делать Додон?
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Дело в том ..что в раисе молдаван не меньше чем узбеков ( и где только успевают плодится))
Часто можно увидеть картину ..чёрненькие , смугленькие , длинные волосики а-ля девочка , штанишки дудочки .......на той же Манежке..Многие говорят , чехи опять собрались..Но увы..Это молдаване ...Куча таких малдаван живёт в Беларуси.. И объеденяет их идея руцкага мира ..сильной масквы ...и это я еще про работяг не говорю..А сколько в той же мацкве простых малдаван сделало карьеру , аж до бригадиров плиточников или бетонщиков доросли..И весь этот нароТ . все дружно голосуют за того , кто обещает им трахание с роисей..
Раися в этом плане , ведёт активную работу ..А вот Румыния (понятно что бедная страна ) часто упускало свои возможности в этом направлении..
Я указал именно малдаван..А сколько там не малдавского народу Руцкаговорящего и почти все за руцкий райх и великого карлито ..
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Президент Петр Порошенко заявил, что Украина пока не будет поднимать вопрос вступления в НАТО.
Об этом он сказал на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Варшаве 9 июля, пишет «Левый берег».
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Мролодежь там в подавляющем большинстве асоциирует себя с Румынией. Что в общем верно - один язык, один народ же
Кстати интересный факт - короткоствол там легализован аж с 1994г
А теперь сравните с Украиной, где среднестатистическому гражданину даже резиноплюи не положены
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