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Все про:Молдова (659) увольнение (1326) Ромалийская Ирина (88)

 Новый президент Молдовы Додон отправил в отставку министра обороны Шалару: "Он заигрывал с НАТО"

Президент Молдовы Игорь Додон, церемония инаугурации которого прошла 23 декабря, отправил в отставку министра обороны Анатола Шалару.

Об этом Додон сообщил на своей странице в Фейсбуке и опубликовал сам документ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Президент Молдовы Додон снял со своей резиденции флаг Евросоюза. ФОТО

 В посте Президент Молдовы пишет, что отправил в отставку Шалару по просьбе главы Либеральной Партии Молдовы Михея Гимпу (сам Анатол Шалару в Кабмине по квоте этой же партии, является заместителем председателя, в партии существует конфликт между Шалару и Гимпу). О причинах отставки Игрь Додон сообщает: "Этот министр заигрывал с НАТО прекрасно зная, что по Конституции мы являемся нейтральной страной, по его инициативе американская военная техника прошла по главной площади Молдовы в День Победы, он открыто выступает за объединение Молдовы с Румынией. Он уволил из структур Министерства обороны много профессионалов, ставя на их место людей, приближенных к Либеральной партии". Кроме того, Додон напомнил, что Шалару не раз обвиняли в растратах имущества и коррупции.

Анатол Шалару в свою очередь на своей странице в Фейсбуке написал: "С моим увольнением Михей Гимпу подарил Додону Министерство обороны. Пара Гимпу-Додон выходит на арену. Я желаю им удачи! К сожалению, в Молдове начинается черный период, в котором, опять-таки, придется защищать нашу румынскую идентичность, чтобы защитить наше национальное существование".

Читайте также: Додон во время инаугурации пообещал объединить Молдову с Приднестровьем и восстановить стратегические отношения с РФ

Напомним, в середине декабря на Цензор.НЕТ вышло большое интервью с министром обороны Молдовы Анатолом Шалару. В нем он высказывал свои явно антироссийские взгляды, говорил о дружбе и сотрудничестве с Украиной в политическом и военном блоках. А на вопрос Цензор.НЕТ о возможной отставке после прихода к власти Додона, Шалару ответил: "Отставка мне не грозит, потому что Додон не может меня уволить. Это не входит в его компетенцию".
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Додон ещё тот гандон. Сдаётся мне что он до конца срока не досидит!
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тупость мамалыжников стремится к бесконечности. Их зачинают по пьяни в период когда играет молодое вино и его пьют всей страной в немерянных количествах. Потом и рождаются дегенераты вроде додона. Вы его фото хоть видели? На лицо по пьяни деланый дегенерат, и поступки его такие же.
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Ми поважаємо вибір молдавського народу. В нас самих Президент і міністр оборони - молдовани!
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это с каких пор вальцман молдованом стал? Молдавский еврей - да, но ни как не молдован.
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Порошенко ніби етнічний українець, але ці українці до 1940 року були бесарабськими румунами, а потім хитро зрозуміли що треба йти на службу до нової влади і почали себе записувати українцями. Взагалі Бесарабія це котел націй де живе більше 50 національностей, які ховались від набігів степняків за широкою річкою Дністер та Дністровським лиманом. Дністер має широченні плавні, біля моря купа інших величезних лиманів і тому степняки не могли пройти цими болотами і йшли на північ по степу. Саме тому в Бесарабії осіли росіяни (старообрядці - липованє), вірмени, татари, українці, молдавани, румуни та купа дрібних рештів більш старих народів. Бесарабія це українська Месопотамія, а Дністер та Дунай це український Тигр та Ефрат.
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порошенко - этнический еврей, фамилия его - вальцман, но его пахан - вальцман старший, который сидел при СССР за хищения социалистической собственности со своего родного предприятия в молдавском городе Бендеры, вовремя подсуетился и взял фамилию жены - Порошенко. Так что вальцман - порошенко еврей, хоть и не галахический чистокровный, который по матери. Но и той крови что есть оказалось достаточно, чтобы грамотно и технично грабить страну и народ, возглавить коррупцию и беспредел в Украине.
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А представляешь, кто рождается после употребления сурогатной водки....если выжили, конечно.За неделю от "паленой" водки в Украине погибло больше людей, чем в АТО

http://obozrevatel.com/crime/53421-alkotsid-za-nedelyu-ot-palenoj-vodki-v-ukraine-pogiblo-bolshe-lyudej-chem-v-ato.htm
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После употребления сурогатной водки рождается дамбасское быдло, орущее - расия расия, путен памаги, бандеры-фашисты, дидываевали и т.д. то есть типичный электорат путина, единой россии, партии регионов и т.п.
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Це результат бездіяльності України, яка не допомогла фінансово проукраїнським силам в Молдові виграти вибори! Тепер маємо проросійського Президента Молдови в себе під боком. Це черговий провал політики порошенка під час війни!
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Витрачати бюджетні кошти на вибори в іншій країні? У нас своїх проблем мало?
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А власних коштів у мільярдера Порошенко немає?
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а може результат работы 5 колонны,в том числе и гагаузской?
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В Молдове нет проукраинских сил. Там "додоны" , плачущие по СССР; прорумынские; и "националисты", которые дискредитировали себя коррупционными скандалами. Кому помогать??? И думаю, что прорумынским силам и так здорово помогали и без нас.
Меня здесь другое удивляет. Молдова зажата между Украиной и Румынией. Мы и так перекрыли связи с ордой. Если это сделают и румыны, то что будет делать Додон?
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Тому і немає бо Україна нічого не робить! Україна подарувала Молдові 300 метрів своєї землі, щоб Молдова отримала вихід до Дунаю і до моря. Це ідіотське та зрадницьке рішення Кучми призвело до того що ми втратили єдину дорогу в Румунію яка йде по суші і тепер ми не маємо дороги в ЄС, тепер нам треба будувати нову дорогу! Це рішення Кучма прийняв на прохання росіян, яким треба було надійно відокремити Україну від НАТО та Заходу! Тільки за це рішення про передачу 300 метрів стратегічної дороги Молдові молдавани мають нам дякувати ще 200 років, бо Молдова отримала вихід через Дунай в Чорне море і стала морською країною і тепер має власний флот.
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НАТО спит и видит как бы Молдову в ГУЛАГ загнать..
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Доболтался чувак. Особенно- в последнее время. У меня сложилось впечатление, что он просто умолял об отставке.
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Уважаемый Андрей..
Дело в том ..что в раисе молдаван не меньше чем узбеков ( и где только успевают плодится))
Часто можно увидеть картину ..чёрненькие , смугленькие , длинные волосики а-ля девочка , штанишки дудочки .......на той же Манежке..Многие говорят , чехи опять собрались..Но увы..Это молдаване ...Куча таких малдаван живёт в Беларуси.. И объеденяет их идея руцкага мира ..сильной масквы ...и это я еще про работяг не говорю..А сколько в той же мацкве простых малдаван сделало карьеру , аж до бригадиров плиточников или бетонщиков доросли..И весь этот нароТ . все дружно голосуют за того , кто обещает им трахание с роисей..
Раися в этом плане , ведёт активную работу ..А вот Румыния (понятно что бедная страна ) часто упускало свои возможности в этом направлении..
Я указал именно малдаван..А сколько там не малдавского народу Руцкаговорящего и почти все за руцкий райх и великого карлито ..
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теперь не Молдова возвратит Тирасполь, а Приднестровье присоединит Кишинёв!!!
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та лишь бы вместе были...а там возьмут поправку в курс на северный ветер-и все будет хорошо...ну не по пути молдованам с раиськой...у них у всех уже европаспорта румынские.остался вопрос за малым-найти рынок сбыта сельхозпродукции.или переориентировать экономику на более интенсивные рельсы.и сделают...
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Хотелось бы базу НАТО в Одесском порту. Рабочие места для украинцев, ядерный щит от кацапни и всякие гандоны-додоны не будут тявкать.
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Как по мне- так это не просто напрашивается!!! Это крайне необходимо!
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А где нибудь между Мариком и Бердянском авиабазу бы еще...
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это проще простого устроить, пару терактов в штатах, от имени Украины и вся страна станет базой нато.
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закончит додон свою политическую карьеру весьма плачевно...
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Вот так Молдова и возвращается в кацапское стойло
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Что то мне подсказывает, что этому шмолдону недолго осталось.....
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NATО для того и существует , чтобы у молдован яблоки та виноград забрать ...изверги без вина цельный народ оставить хотят
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тупое быдло заслуживает такой судьбы. Эти дегенераты, винные мутанты по пьяни деланые получили от европы кучу бабла и безвиз. В итоге в качестве благодарности проголосовали за пророссийского дегенерата. Тупая нация блин. Европейские чукчи, герои анекдотов о человеческой тупости.
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Согласен 100%! А может им кацапские срюльники чистить нравится?
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Да нет. Там всё сложнее. Я работал пол года в молдавии, устанавливали и налаживали оборудование. Познакомился с этим народом поближе. Люди добрые, гостеприимные, но тупые бесконечно, и пьют немеряно, правда вино с коньяком, а не пиво с водкой, как у нас.
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А я не про простых ребят говорю! Они блин запахались на заработках, а дома одни совки и воры остались! Они им деньги зарабатывали.
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опять надежды дябилов на малдаван , да вы пасматрите как барыга липецкий спешит в Европу и НАТО ВСЕ РУБАШКИ НА СЕБЕ ПАРВАЛ ради НАТО да мне как пой этот дадон
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10 July 2016 11:39
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина пока не будет поднимать вопрос вступления в НАТО.
Об этом он сказал на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Варшаве 9 июля, пишет «Левый берег».

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не суетись,кацапча...каждому овощу свое время.будем в нато
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быдлорыг ГЫГ С ПАРАШЭНКОМ ты разве что будешь в бегах со своим барином на липецкой хфабрике ГАВКАТЬ В СОБАЧЕЙ БУДКЕ
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слышь,кацап нулевочный,ты чо себя возмужалым почувствовал? как было любителем капслока-так таким же дурным и осталось
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Шалару в інтерв'ю заявляв, що президент не може звільнити його за відсутністю повноважень
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так потому и отзывает его гимпу,как квоту в правительство от своей партии.только чета мне кажетсяю.что эта партия теперь будет шалару.
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Да все в порядке с Молдовой будет

Мролодежь там в подавляющем большинстве асоциирует себя с Румынией. Что в общем верно - один язык, один народ же

Кстати интересный факт - короткоствол там легализован аж с 1994г

А теперь сравните с Украиной, где среднестатистическому гражданину даже резиноплюи не положены
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у генерала Шалару (он военный ?) есть хороший шанец стать молдавским Пиночетом , если его армия поддержит.
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жалко, что он гражданский... за "пиджаком" армия не пойдёт.
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согласен...Но там есть и военные которым рашка не упёрлась , время покажет.
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и что плохого с Румынией вместе....ведь в Молдавии такая нищета
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Сказку о золотом петушке этот дадон не асилил
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Через пару месяцев это чудо восстановит Молдавскую ССР, а затем заявит о вступлении в РФ в качестве Молдавского федерального округа.
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