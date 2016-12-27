 Путинские гранты: мотопробеги "Ночных волков", продвижение идеологии евразийства, противодействие "информационной войне"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Би-би-си", Межрегиональная общественная организация "Русские мотоциклисты", более известная как "Ночные волки", выиграла 3,1 млн рублей на проект "Славянский мир". Заявка предусматривает "мотоциклетные и автомобильные паломничества и пробеги, направленные на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии".
Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство", которую возглавляет бывший губернатор Подмосковья и бывший депутат Госдумы Борис Громов, получила 3 млн рублей на проведение патриотического автопробега по городам России - от Калининграда до острова Русский - с показом спектакля "Молодая гвардия" Владимирского областного драматического театра.
Фонд содействия развитию духовно-нравственных ценностей "Память побед" выиграл 6,5 млн рублей на "комбинацию научного исследования и полевого экспертного опроса с целью выявления особенностей аксиологического ряда населения стран Евразийского экономического союза с последующим формированием инструментария продвижения идеологии евразийской интеграции на основе традиционных ценностей, эстафеты поколений и сохранения памяти Победы". Фонд "Память побед" известен тем, что в июне предложил установить в Нижнем Новгороде памятник бывшему президенту Чечни Ахмату Кадырову.
Подростково-молодежный клуб "Мастер" за 5 млн рублей проведет интерактивный образовательный исторический спектакль "Щит России". Среди целей проекта - "сформировать у зрительской аудитории представление о героической борьбе русского народа с немецкими и шведскими поработителями, показать, что всегда в лихолетье на русской земле появляется человек, который может собрать вокруг себя народ и повести его на врага".
Московское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" выиграло 3 млн рублей на всероссийскую горячую линию, которая будет противодействовать "политике информационной войны, манипулятивным технологиям, нацеленным на негативную переоценку событий и итогов Второй мировой, Великой Отечественной войны".
Организация "Великий Север" на 3,5 млн рублей создаст проект "Единый Крым: развитие, укрепление и защита". Он направлен на "противодействие деструктивной систематической информационной работе, которая осуществляется с территории стран ближнего и дальнего зарубежья и нацелена на дестабилизацию национального единства крымского региона".
Институт президентских грантов для НКО существует с 2006 года, но активизировался в 2012 году, когда Госдума приняла закон об "иностранных агентах", ограничивший для НКО возможность получать деньги из-за рубежа.
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Україна досі найбільше експортує своїх товарів до Росії - економіст
Росія досі лідирує в списку країн, куди Україна експортує свої товари.
Про це в коментарі власному кореспонденту UAINFO повідомив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.
Він підкреслив, посилаючись на офіційні дані, що експорт українських товарі за 11 місяців 2016 року зменшився на 7,2%.
Таке падіння експерт пояснив продовженням торгово-економічної війти України і Росії протягом 2016 року.
«Як результат, у нас експорт із України до Росії за 2016 рік впав більше, ніж на 50%. Проте у переліку країн, куди Україна експортує товари, Росія посідає перше місце. Але падіння експорту суттєве», - зауважив О.Охріменко.
Друге місце в переліку належить Єгипту, третє - Китаю, четверте - Туреччині, замикає п'ятірку Польща.
«У структурі експорту України 32% складає експорт до євроспільноти. У цьому році експорт України в держави ЄС виріс на 1%», - зауважив експерт.
Він нагадав, що за 9 місяців 2013 року, коли ще не діяла Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, Україна постачила в країни СНД товарів і послуг на суму 14 мільярдів доларів.
«А за 9 місяців 2016 року, коли Угода діє, ми експортували в СНД усього 9,6% . Так, сьогодні ми постачаємо до євроспільноти на 32% менше продукції, ніж постачали до Угоди», - пояснив О.Охріменко.
Угоду про зону вільної торгівлі, підкреслює він, Україна використала максимально.
«Раніше постачали продукцію, виготовлену із сировини, яку отримували в країнах СНД. Йдеться про хімічну продукцію, целюлозо-паперову і частково - про продукти переробки кольорових металів. Зараз цієї продукції не постачаємо. В результаті маємо такий показник. Проте сьогодні Україна почала більше постачати кукурудзи, трішки більше руди і олії», - пояснив О.Охріменко.
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недай боже ще присниться.....
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https://pbs.twimg.com/media/C0rLrEJWIAAWTNX.jpg
А хто сказав, що це призведе до звільнення наших?
Семен?
Так він казав, що він майор...
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Чур меня!
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https://www.youtube.com/watch?v=PNN5lbfrfGY
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