EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  1078  17
Все про:история (1219) пропаганда (1746) Путин (20533) Россия (64393) финансирование (1059) идеология (25)

 Путинские гранты: мотопробеги "Ночных волков", продвижение идеологии евразийства, противодействие "информационной войне"

В России названы победители четвертого конкурса грантов президента РФ для некоммерческих организаций (НКО).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Би-би-си", Межрегиональная общественная организация "Русские мотоциклисты", более известная как "Ночные волки", выиграла 3,1 млн рублей на проект "Славянский мир". Заявка предусматривает "мотоциклетные и автомобильные паломничества и пробеги, направленные на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии".

Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство", которую возглавляет бывший губернатор Подмосковья и бывший депутат Госдумы Борис Громов, получила 3 млн рублей на проведение патриотического автопробега по городам России - от Калининграда до острова Русский - с показом спектакля "Молодая гвардия" Владимирского областного драматического театра.

Фонд содействия развитию духовно-нравственных ценностей "Память побед" выиграл 6,5 млн рублей на "комбинацию научного исследования и полевого экспертного опроса с целью выявления особенностей аксиологического ряда населения стран Евразийского экономического союза с последующим формированием инструментария продвижения идеологии евразийской интеграции на основе традиционных ценностей, эстафеты поколений и сохранения памяти Победы". Фонд "Память побед" известен тем, что в июне предложил установить в Нижнем Новгороде памятник бывшему президенту Чечни Ахмату Кадырову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байкер Хирург предлагает Путину дополнить герб РФ, - российские СМИ. ФОТО

Подростково-молодежный клуб "Мастер" за 5 млн рублей проведет интерактивный образовательный исторический спектакль "Щит России". Среди целей проекта - "сформировать у зрительской аудитории представление о героической борьбе русского народа с немецкими и шведскими поработителями, показать, что всегда в лихолетье на русской земле появляется человек, который может собрать вокруг себя народ и повести его на врага".

Московское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" выиграло 3 млн рублей на всероссийскую горячую линию, которая будет противодействовать "политике информационной войны, манипулятивным технологиям, нацеленным на негативную переоценку событий и итогов Второй мировой, Великой Отечественной войны".

Организация "Великий Север" на 3,5 млн рублей создаст проект "Единый Крым: развитие, укрепление и защита". Он направлен на "противодействие деструктивной систематической информационной работе, которая осуществляется с территории стран ближнего и дальнего зарубежья и нацелена на дестабилизацию национального единства крымского региона".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские чиновники снова хотят бороться с "фальсификацией истории", в том числе "Великой русской революции"

Институт президентских грантов для НКО существует с 2006 года, но активизировался в 2012 году, когда Госдума приняла закон об "иностранных агентах", ограничивший для НКО возможность получать деньги из-за рубежа.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Трамп, Європа санкціі?? Ну ну... Копрофілки фас

Україна досі найбільше експортує своїх товарів до Росії - економіст

Росія досі лідирує в списку країн, куди Україна експортує свої товари.

Про це в коментарі власному кореспонденту UAINFO повідомив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Він підкреслив, посилаючись на офіційні дані, що експорт українських товарі за 11 місяців 2016 року зменшився на 7,2%.

Таке падіння експерт пояснив продовженням торгово-економічної війти України і Росії протягом 2016 року.

«Як результат, у нас експорт із України до Росії за 2016 рік впав більше, ніж на 50%. Проте у переліку країн, куди Україна експортує товари, Росія посідає перше місце. Але падіння експорту суттєве», - зауважив О.Охріменко.

Друге місце в переліку належить Єгипту, третє - Китаю, четверте - Туреччині, замикає п'ятірку Польща.

«У структурі експорту України 32% складає експорт до євроспільноти. У цьому році експорт України в держави ЄС виріс на 1%», - зауважив експерт.

Він нагадав, що за 9 місяців 2013 року, коли ще не діяла Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, Україна постачила в країни СНД товарів і послуг на суму 14 мільярдів доларів.

«А за 9 місяців 2016 року, коли Угода діє, ми експортували в СНД усього 9,6% . Так, сьогодні ми постачаємо до євроспільноти на 32% менше продукції, ніж постачали до Угоди», - пояснив О.Охріменко.

Угоду про зону вільної торгівлі, підкреслює він, Україна використала максимально.

«Раніше постачали продукцію, виготовлену із сировини, яку отримували в країнах СНД. Йдеться про хімічну продукцію, целюлозо-паперову і частково - про продукти переробки кольорових металів. Зараз цієї продукції не постачаємо. В результаті маємо такий показник. Проте сьогодні Україна почала більше постачати кукурудзи, трішки більше руди і олії», - пояснив О.Охріменко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
номинант за лучшую женскую роль....................................................................................... ............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
втомлена бояришніком.
недай боже ще присниться.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главное - правильно определить цели и поставить задачи. Для "..волков" Украины
https://pbs.twimg.com/media/C0rLrEJWIAAWTNX.jpg

А хто сказав, що це призведе до звільнення наших?
Семен?
Так він казав, що він майор...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- что мы можем противопоставить? - обкуренных депутатов, дебилов прокуроров, умалишенных чиновников, взяточников державных, академика поплавского, олигархов, ментов...? При всем что они через один умеют читать и писать?
Чур меня!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А патриотичный пробег надесь будет на патриотичных и скрепных мотоциклах типа Урал и Миниск?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция армия блокада боевик бюджет военнослужащие Гройсман Донбасс Евросоюз задержание заложник Израиль Кабмин Киев Крым МИД Минобороны НАБУ Нацполиция ООН плен пленные Россия СБУ смерть суд финансирование ЦИК
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти