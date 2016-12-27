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Все про:агрессия (1011) вооружение (3182) Сирия (1984) Шойгу (245) Минобороны РФ (375)

 РФ испытала в Сирии более 160 образцов новейшего вооружения, - Шойгу

В Сирии успешно опробовано более 160 образцов новейшего и перспективного оружия российского производства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В ходе операции в Сирийской Арабской республике прошли апробацию свыше 160 наименований новейшего и перспективного вооружения. В целом оно доказало свою высокую надёжность", - сказал Шойгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2017 году РФ усилит группировку войск на западном, юго-западном и арктическом стратегическом направлении, - Шойгу

Напомним, в ноябре Россия осуществила массированный огневой удар по сирийским провинциям Идлиб и Хомс.
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Если б она испытала его на Донбассе, свидомые уже любили бы Путина.
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КОЗЛОМОРДЫЕ ЗАМЕЧУ НА ЖИВЫХ ЛЮДЯХ ИСПЫТАНО ЖДЕТЕ СОЧУВСИВИЯ ПО ТУ 154!
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Если бы все это оружие тебе в задний проход и дать залп, то твоим дерьмом измазалось бы полкрыма
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"ядерный пепел" запорожской АЭС уже бы накрыл Ростов, если объективно.
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так она и испытывала - от систем РЭБ до фугасных бомб... и это обязательно зачтется при раздаче... вспомнят и 160 новейших видов вооружений, и детей Алеппо, и школы, и больницы... страшное наказание ждет кацапстан...
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Испытатели, гореть вам козломордым в аду, и детям вашим и внукам.
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она и использовала, один огнемет шмель чего стоил или ТОС Буратино.
Все равно сосут московиты, наверно боярышник мешает.
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А исламисты испытают московское метро на прочность в скором времени.
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Цинизму свинособак нет предела! Убийство детей теперь называется учениями...
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Российскье высокоточное оружие - это алень с гранатой на парашюте.
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Когда ты уже здохнешь, Шойгу - сруцкий человек, сцука?
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Последний образец показал свою эффективность во время доставки на праздничный концерт в Сирии это была царь хлопушка
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Уму не постижимо - для кацапов другие страны всего лишь места, где можно убивая людей испытывать новое оружие. Больная страна.
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Возможно 161-ый образец и сдетанировал в багажном отделении Ту.
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новость специально для тех, кто сдуру сразу выразил сочувствие в связи с падением ту-154...
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Вот и вся сущность этих зверей! А вы все фашисты плохие.Они помниться тоже на людях испытывали.
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весь мир видит как и что вы там твари испытываете....
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Весь мир видит,но стыдливо опускает глаза,а некоторые вообще планируют с этих убийц санкции снять.Цинизм происходящего не укладывается в голове
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Полигон для испытаний,что там человеческое мясо по сравнению с вяличием РАБссии..
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А около Киева есть полигоны? А то после глумления на пассажирами тушки вероятность испытаний новых ракет, в ольшом количестве, резко там возросла.
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Соберите сначало своих петушков и певичек, а то их расхуярило аж в диапазоне 15 км. Не удалось поглумиться над убийством детей в Алеппо, да?
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Побеждаем врага на его территрии,так кажись говорил маршал Тухлочевский..Вперёд ! на Вильно,на Варшаву,на Берлин..!! МРАЗИ ПОЗОРНЫЕ...,тьфу,падаль,еще сочувствия требуют к свом дохлякам..
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...в борьбе за мир во всем мире (как говорят ху..лопы), и в Сирии в частности,.....испытали более 160 видов новейших вооружений...... - вот ни добавить, ни убавить к словам борцунов ху..лопских.
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молодец шойгушка узкогалорылая... правильно... явка с повинной может быть смягчит наказание шойгушке... но ни в коем случае не педофилу путенину...
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Ура три раза, а где же песни и пляски по этому поводу? Ах да, они утонули...
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кацаПсины всегда сами себя палят с 7 ноября 1917 года...
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Сирия. Слова трёхлетнего ребенка, перед смертью, со слезами на глазах, были : ``Я всё расскажу Аллаху``

...видно дитя рассказало...
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Думаешь, некому было рассказать Аллаху о преступлениях Путина? Да полно было невинных жертв "испытаний оружия": https://www.youtube.com/watch?v=u_81zJDmB3c
https://www.youtube.com/watch?v=3W1Rc3S9Wq4 https://www.youtube.com/watch?v=TlxOpR8EiPI и т.д.
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Кужепетович с Хуеплеткиным принесли на штыках русский мир сирийским детям...
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160 агитаторов за "русский мир". 250000 сирийцев из списков вычеркнули.
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Тысячи итысячи ни в чем не повинных людей при этом погибли, а пидар Кожеедовичс с гордостью об этом рапортует. И вы хочете, что б они пожалели медведя?
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...испытание гранаты -- перекличка с двух окопов...
-- Петька! Бери гранату в правую руку!
-- Взял, Василий Иваныч!
-- Левой дёргай за кольцо!
-- Дёрнул, Василий Иваныч!
-- Теперь кидай гранату!
-- Лови, Василий Иваныч...
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циничность кацапов просто зашкаливает..и потом еще говорят - почему убили посла
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Саме огидне, що азіат каже це з відчутяям гордості. І ватніки в розвалених Калугах з бояришніком таке побачать по ящику і будуть гардіться страной велікай. Йобнуте насєлєніє. Як же наша донбасня та частина харківщини та запоріжжя на них схожі.
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То є так, випробовували. Дуже вразила пірнаюча модифікація літака. У апериканських командирів підводних човнім точно істерика трапилась, коли побачили що іх під водою переслідує літак.
Також сподобалась перспективна димова приспособа не крейсері кузя. Кінцева мета цієі приспособи - вороги лопаються від заздрощів, бо іх кораблі так не вміють, навіть якщо сильно захочуть.
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Это как вы испытали 160 новых видов оружия? Вас же там нет бля, только военно космические силы боя, дебил бля.
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Обалденно. Использовали сирийцев как подопытных кроликов...
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