 РФ испытала в Сирии более 160 образцов новейшего вооружения, - Шойгу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В ходе операции в Сирийской Арабской республике прошли апробацию свыше 160 наименований новейшего и перспективного вооружения. В целом оно доказало свою высокую надёжность", - сказал Шойгу.
Напомним, в ноябре Россия осуществила массированный огневой удар по сирийским провинциям Идлиб и Хомс.
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Все равно сосут московиты, наверно боярышник мешает.
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...видно дитя рассказало...
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https://www.youtube.com/watch?v=3W1Rc3S9Wq4 https://www.youtube.com/watch?v=TlxOpR8EiPI и т.д.
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-- Петька! Бери гранату в правую руку!
-- Взял, Василий Иваныч!
-- Левой дёргай за кольцо!
-- Дёрнул, Василий Иваныч!
-- Теперь кидай гранату!
-- Лови, Василий Иваныч...
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Також сподобалась перспективна димова приспособа не крейсері кузя. Кінцева мета цієі приспособи - вороги лопаються від заздрощів, бо іх кораблі так не вміють, навіть якщо сильно захочуть.
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