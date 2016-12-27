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Все про:НАБУ (1267) банки (1430) НБУ (4112) рефинансирование (51) Сытник (308) Рожкова Екатерина (12) Приватбанк (110)

 НАБУ расследует злоупотребления средствами рефинансирования. Там фигурирует ряд банков, в том числе и "Приватбанк", - Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что это производство было начато еще до национализации "ПриватБанка".

Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник в интервью realist.online, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос есть ли в разработке НАБУ дела, касающиеся "Приватбанка", Сытник отметил: "Бюро ведет расследование злоупотреблений при использовании средств, выделенных банкам на рефинансирование. Это производство было открыто ранее, до национализации "ПриватБанка".

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"Мы получили информацию, что ряд украинских банков, которые в дальнейшем были ликвидированы, открывали корреспондентские счета в банках за рубежом ( куда впоследствии выводились средства, выделенные им на рефинансирование. - Ред. ). Там фигурирует ряд банков, в том числе и "Приватбанк". Если подобные действия происходят с ведома руководства НБУ, то в них может быть элемент коррупции. Но хотел бы сказать, что предметом расследований Бюро является не оценка действий топ-менеджмента банков, а установление факта возможного участия или неучастия руководства или представителей НБУ в процессах, следствием которых стало причинение ущерба интересам государства ( как в случае с использованием средств, выделенных на рефинансирование. - Ред. )", - пояснил он.

"Я бы не хотел называть конкретные фамилии, так как круг подозреваемых еще не определен. Презумпцию невиновности никто не отменял. К сожалению, некоторые представители правоохранительных органов об этом забывают, называя фамилии людей еще до объявления подозрения", - добавил Сытник.

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На уточнение, вызывался ли в НАБУ в каком-либо качестве в последнее время кто-либо из руководства Нацбанка он ответил: "Вызывались".

Комментируя записи телефонных разговоров якобы замглавы НБУ Екатерины Рожковой Сытник отметил: "Мы видели эти записи, сейчас принимаются соответствующие решения, чтобы объединить все эти факты в одном производстве".

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Когда-то думал и мечтал, что с этих Сытников толк будет. Но наверно я ошибался!
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Ха,а я с самого начала не верил,потому что его продвигал КУЧЕРЯВЫЙ ЧЁРТ!
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Кто сейчас во что-то верит? Только боольшие шоколадно-риговые оптимисты!
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НАеБУ тоже хочет кусок "пирога"от мега аферы...- но кто ж вам даст ...,"законники" под "политическими ...
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"Для барыг старается за долю малую,2-х пацанов кормить чем-то надо."(с)
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Недавно был принят Закон о том, что собственники банков отвечают всем своим имуществом и личной свободой. Приват национализировали. Теперь самое время забирать у Бени активы в Украине. А забирать (пока) есть что.
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"...в том числе и "Приватбанк"

.
...таки "пропала квартира"... ...а я планировал в сл. году через Приват в Украину трошки вложиться...
Теперь погодяю... -- деньги можно красивше похерить и в Германии...
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Где хоть какой то результат??????????????????????одни слова
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