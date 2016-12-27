 НАБУ расследует злоупотребления средствами рефинансирования. Там фигурирует ряд банков, в том числе и "Приватбанк", - Сытник

Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник в интервью realist.online, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос есть ли в разработке НАБУ дела, касающиеся "Приватбанка", Сытник отметил: "Бюро ведет расследование злоупотреблений при использовании средств, выделенных банкам на рефинансирование. Это производство было открыто ранее, до национализации "ПриватБанка".
"Мы получили информацию, что ряд украинских банков, которые в дальнейшем были ликвидированы, открывали корреспондентские счета в банках за рубежом ( куда впоследствии выводились средства, выделенные им на рефинансирование. - Ред. ). Там фигурирует ряд банков, в том числе и "Приватбанк". Если подобные действия происходят с ведома руководства НБУ, то в них может быть элемент коррупции. Но хотел бы сказать, что предметом расследований Бюро является не оценка действий топ-менеджмента банков, а установление факта возможного участия или неучастия руководства или представителей НБУ в процессах, следствием которых стало причинение ущерба интересам государства ( как в случае с использованием средств, выделенных на рефинансирование. - Ред. )", - пояснил он.
"Я бы не хотел называть конкретные фамилии, так как круг подозреваемых еще не определен. Презумпцию невиновности никто не отменял. К сожалению, некоторые представители правоохранительных органов об этом забывают, называя фамилии людей еще до объявления подозрения", - добавил Сытник.
На уточнение, вызывался ли в НАБУ в каком-либо качестве в последнее время кто-либо из руководства Нацбанка он ответил: "Вызывались".
Комментируя записи телефонных разговоров якобы замглавы НБУ Екатерины Рожковой Сытник отметил: "Мы видели эти записи, сейчас принимаются соответствующие решения, чтобы объединить все эти факты в одном производстве".
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...таки "пропала квартира"... ...а я планировал в сл. году через Приват в Украину трошки вложиться...
Теперь погодяю... -- деньги можно красивше похерить и в Германии...
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