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 Завтра будут опубликованы материалы служебного расследования Нацполиции по трагедии в Княжичах, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсирует на завтра обнародования результатов служебного расследования Национальной полиции относительно инцидента в селе Княжичи Киевской области, где в результате перестрелки погибли пятеро правоохранителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал журналистам после вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии.

"Национальная полиция ведет следствие по Княжичам. Следствие по Княжичам ведет Генеральная прокуратура. В Национальной полиции завершено служебное расследование, материалы которого мы опубликуем завтра", - подчеркнул Аваков.

Он уточнил: "Будут опубликованы результаты служебного расследования Национальной полиции, а следствие по инциденту в Княжичах ведет Генеральная прокуратура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перестрелка длилась 13 секунд. Произошел эксцесс исполнителя", - Троян о трагедии в Княжичах

Напомним, в ночь с 3 на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По сообщению народного депутата Украины Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.

Исполняющий обязанности председателя Нацполиции Вадим Троян сообщил о связи с правоохранительными органами преступной группировки.

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Так вже кілька разів чисту правду розповідали і було вже кілька варіантів "чистої правди", тому гадаю тут теж будуть кілька варіантів правди які будуть озвучуватись поступово!

Варіант 1 - всі застрелились самі!
Варіант 2 - всіх застрелив один, і сам застрелився!
Варіант 3 - Аваков не винний, ніхто не винний, всі герої і тому нічого не питайте!
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Надо было национальный конкурс объявить на лучший и правдоподобный сценарий. Думаю так и было. Только конкурсанты были особо приближённые.
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Кроме тебя правды всё равно никто не знает, всё остальное - зрада.
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А где ты тут , Егорушка , про меня прочитал? Когда у тебя рабочий день заканчивается? И имя у тебя ватное какое-то. Иди домой. Хватит на сегодня.
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"есть две версии,одна моя а другая не правильная"...
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Спешу отметить что фсе уже наказаны и похоронены ..
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Попробую буть НОСТАРДАМУСОМ....
ітак случайность дікая , збіг обставин ...
ВОБЧИМ НІКТО НЄ ВІНОВАТ ...
Висновок - НАГРАДІТЬ АВАКОВА , ібо моглі бить і больше ЖЕРТВИ срєді мірного насєлєніє...
Но благодаря прозорлівості авякова і єго отсуствіі со своім замом по інтєграціі з канадой ВСЬО ОБОШЛОСЬ...
Вобчим ТРУПАМИ в княжічах авяков УДОВЛЄТВОРЬОН.
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Аваков иди в отставку и Трояна прихвати , вместе со Шкиряком и Тохой Вы так и не поняли , что после такого руководство должно уйти и уступить место професионалам
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Что бы Авакян не трындел,а народу и так ясно,что мусара грабили дома,а ГСОшники их попалили,за что их и расстреляли.
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не просто грабили а мусорва шмонала нычку шапкокрада , и была поймана на месте вертухаями.
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так рюкзачник им эту наколку и сбросил. мусорва просто выполняли задание собаки.
Откуда по вашему на следующий день появилась часть нычки николки - госпидара?
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А ну-ка попробуйте у Авакова спросить отчет на Майдане. Дубиной по тупой башке от новой полиции - это самое мягкое что получите
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Авакова в отставку. пусть идет посуду моет в пивнушку.
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виноват 13-секундный эксцесс, не? главное, что пацаны на чёрных крузаках не засветились.
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Нацгвардєє усього то два рочки, а вже єсть вєтєрани!
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мы как бы ждем безвиз и европейского уровня жизни а эту новость как намазать на кусок хлеба ???
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На основании независимого журналистского расследования с подключением специалистов, ситуация в Княжичах могла выглядеть так: правоохранители "разведчики", под прикрытием КОРДа и в связке с ними, занимались "чисткой" очередного объекта. Сработала сигнализация, прибыла служба охраны, ситуация вышла из под контроля. Дабы замести следы, кордовцы убрали сотрудников охраны, "разведчиков", как отработанный материал, а заодно и одного из своих коллег, когда он возмутился их действиями... . Но в официальной версии это никогда не прозвучит.
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Даже неинтересно,шо напишут, и так все знают шо напишут. Фантастический блокбастер,где все герои и молодцы,попавшие в засаду к чужим под руководством горбатого.Операцию разрабатывал глобус жуглов,а исполнял звездный капитан шарапун,отличившийся на войне с хишниками.Но случайно вмешался громозека и все испортил.На него и спишут провал.Но не виноватая он,темно было,а тот видел плохо,поэтому и началось мочилово.Шо то такое антон павлович рассказывал на бриффинге.И кто не согласен,тот агент шатуна и враг звездной клоаколиции.
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А шоб Вы не сомневались, все пид***сы - один я (аваков) Д*Артаньян!!!
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Чмирдяй ара ваков уже стільки разів позорився і обтікав.. , ну шо йому вартує зробити це в черговий раз? Якщо "папередники" були відвертими виродками, то ара рулить з асаблівім цинізмом. Підтвердженням того є його подальше перебування на посаді міністра.
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Стався прокол ,охорона затримала грабіжників , беркут зачистив , щоб не випливло.
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" в результате перестрелки...". Давай досвидос, аваков и твой троян, и о нацгвардеец. Гордон тоше, советнику министра: ваш аваков может пульнуть стаканом в голову рошенко, рошенко страшно: конфликта не будет с аваковым Все.
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юные лёвочкинцы вылезли с коментами не стройными рядами, все опытные следаки, защитники правопорядка!
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