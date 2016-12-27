 Завтра будут опубликованы материалы служебного расследования Нацполиции по трагедии в Княжичах, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал журналистам после вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии.
"Национальная полиция ведет следствие по Княжичам. Следствие по Княжичам ведет Генеральная прокуратура. В Национальной полиции завершено служебное расследование, материалы которого мы опубликуем завтра", - подчеркнул Аваков.
Он уточнил: "Будут опубликованы результаты служебного расследования Национальной полиции, а следствие по инциденту в Княжичах ведет Генеральная прокуратура".
ночь с 3 на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
По сообщению народного депутата Украины Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
Исполняющий обязанности председателя Нацполиции Вадим Троян сообщил о связи с правоохранительными органами преступной группировки.
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Варіант 1 - всі застрелились самі!
Варіант 2 - всіх застрелив один, і сам застрелився!
Варіант 3 - Аваков не винний, ніхто не винний, всі герої і тому нічого не питайте!
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ітак случайность дікая , збіг обставин ...
ВОБЧИМ НІКТО НЄ ВІНОВАТ ...
Висновок - НАГРАДІТЬ АВАКОВА , ібо моглі бить і больше ЖЕРТВИ срєді мірного насєлєніє...
Но благодаря прозорлівості авякова і єго отсуствіі со своім замом по інтєграціі з канадой ВСЬО ОБОШЛОСЬ...
Вобчим ТРУПАМИ в княжічах авяков УДОВЛЄТВОРЬОН.
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Откуда по вашему на следующий день появилась часть нычки николки - госпидара?
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