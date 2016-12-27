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Все про:Лещенко (424) порт (230) Гройсман (1902)

 Лещенко: Если Гройсман не меняет руководство АМПУ, значит, он в доле

Решение о замене скомпрометировавшего себя руководства Администрации морских портов Украины (АМПУ) сейчас полностью зависит только от премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом заявил народный депутат, член антикоррупционного комитета парламента Сергей Лещенко, пишет Главком.

"От Гройсмана зависят изменения в руководстве Администрации морских портов. Если он его (руководство) не меняет, значит, он либо в теме, либо в доле. Потому что там, очевидно, разыграли тендер под своих. Там коррупционные связи в отрасли, если Гройсман это все покрывает, значит, он имеет интерес - либо политический, либо материальный", - заявил Сергей Лещенко.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал смену руководства АМПУ до конца 2016 года. Он отметил, что еще с весны поднимает вопрос увольнения коррумпированных чиновников АМПУ. "Поскольку эта позиция является политически чувствительной, происходят сложные переговоры. Мне очень жаль, что мы потеряли столько времени. Я этот вопрос поднимаю, на самом деле, с первого месяца своего назначения", - сообщил Владимир Омелян.

Наиболее громкий коррупционный скандал 2016 года с участием чиновников АМПУ связан с тендером на дноуглубление в порту "Южный". Процедура закупки, организацией которой занимался начальник Южненского филиала АМПУ Максим Широков, длилась более полугода. В результате в конце сентябре государственный заказ на сумму около 1 млрд грн получила компания "Ян де Нул Украина", предложившая за свои услуги самую высокую цену. Вскоре результаты тендера были отменены Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в ответ на жалобу голландской компании Van Oord. "У меня есть жалоба от голландского предприятия, где они утверждают, что предложили на 90 млн грн ниже цену. Но они были выброшены из этого тендера, а миллиард отдали компании с непонятными конечными бенефециарами", - заявил Сергей Лещенко.
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Можно подумать, что Лещенко гаФФкает без разрешения БПП. По моему уже все наслушались его собачьего воя. Им всем уже пора предложить сьесть свинное ухо
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Если лещенко не реагирует на высеры своей кисы - значит, он ее поддерживает
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гройсман полiтичний лузер ему диплом не нужен
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Сирьожа, а за мочилово Гройсмана платят больше, чем за Яценюка, или меньше?
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Гройсман - это говорящая голова, развлекает народ веселыми успехами и красивыми сказками о будущем, сам вряд ли что решит.
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Из АМПУ Аваков бабло выкачивает (по крайней мере усердно пытается)
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Лещь ты бы лучше скорбил со своей топаловой по погибшим ,а ты с утра уже компромат! Распечатку от хозяев получил на лай.
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Да это "шатун"!!!!!!
Лещенко - не раскачивай лодку, у них там как раз все стабилизировалось
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лещенко нужно своей кисой заниматься, а то она от неудовлетворенности решила рот открыть))))
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Лещенко, а ты когда свою ушлепнутую жену поменяешь?
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Если григоришинская подстилка лещенко говорит что Гройсман делает что то не то,значит Гройсман делает всё правильно.Хотя ему ещё ремонт делать в хате,понять можно
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Что же например Грязь Винницкая правильно сделала ?
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Всё это ничего. конкретно, с вашей точки зрения .
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Что лещ,что подлещ.Все это гнилая рыба.Которая с гнилой головой.
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О, борец с коррупцией проснулся, и выводы то какие глубоко-аналитические: если не меняет - значит в доле, закрыл бы уж своё хлебало, Сырожа, и занялся бы патриотическим воспитанием сожительницы своей, толку больше было бы.
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Лещ в доле у мамы григоришин и простых спонсоров от путина , вопросо нет...
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Вся система гнила и направлена на себе в карман , кому меньше тот недоволен, кому больше значит все стабильно и растет, общая картина дает настоящее понимание происходящего, здесь нет месту правильно и не правильно здесь есть кто больше а кто меньше---
"Когда коррупция проникает во все слои правительственной иерархии, от глав государства до мелких чиновников, проблема особенно усложняется. Чистку и дезинфекцию необходимо начинать с верхушки, систематически проходя все уровни до самого низа. Это долгая и мучительная работа, с которой справится только очень сильная группа лидеров, чьи честность и моральный авторитет не подвергаются ни малейшему сомнению".
1993 годЛи Куан Ю о коррупции
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Начало демократии--- диктатура--- "друзьям" тюрьмы
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Нация и будущие поколения благодарны, лидер-история становления
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Серожа! Ты лучше своей бабенке хайло заткни, а с ,,рюкзаком ,, придет время и мы разберемся.
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Серёжа решил рассказать Гройсману об обрезании.
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Ой,биполярный решил оперативно перевести стрелки на другого нетрадиционала,шоб не объясняться по поводу своей блядюжки трипперной.
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Если Гройсман....... значит, он в доле

.
...если Государством, в результате честных выборов, руководят жулики с чёрным налом, значит и народ в доле...
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Гройсман должен быть не в доле, а тюрьме! И вместе со своим вдохновителем, и протеже, тоже!
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Сережа, вы теперь можете свою правду засунуть себе глубоко в жопу, ибо ваша Настена подставила вас очень круто. А вот Гройсманы с Петями теперь уж очень счастливы. Да, не осталось моральных авторитетов в моем отечестве. Печаль...
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"...да и в других отечествах не густо." - Высоцкий В.С.
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Заткнулся бы лучше хотя бы на время. Сейчас каждый его высер воспринимается вштыки и вызывает обратную реакцию, даже если он что-то дельное вякнет (хотя это тяжело себе представить)
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Лещенко програв вже другий суд про дискредитацію (Лещенко щомісяця отримує від російського олігарха $67 тис) за всю брехню надо платить... а ВЫ квартира....
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBgoaHR0cDovL2kubGIudWEvMDU4LzQ2LzU4NjIzN2Y5YTIwMWQuanBlZxTABxT2AxwUhAYUlAMAABYAEgA&s=Nu5khpgh0gvDiaCygP-u5_F01UptfUd7PyjqgEmrktg
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Главное в работе украинских СМИ - всячески и регулярно подтверждать свою степень идиотизма и зрадофилии
Україна під виглядом європейського газу отримує паливо «Газпрому»
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Ватник, нам насрать где добывается газ, главное у кого он покупается.))
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а что по этому поводу скажет любимая диджейка Леща?
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Гройсман везде в доле ,такой уж он "человек",рыночное воспитание это навсегда !!!
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Лёщ канешна подпортил репутацию себе с покупкой квартиры а то что он говорит про коррупцию так там много правды.Винить одного Гросю це зовсим не корректно там сидит братва из ББп , администрации и просто хороших знакомых нашей неКОРРУМПИРОВАННОЙ любимой народом верхушки (она то ни хрена и не сменилась !) .Грося может и хотел бы сменить что-то - но наверняка есть договоренность между ним и грандтом конституции чтоб он не совал нос в некоторые области где полно левака !
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Если Лещенко не отказался от скандальной квартиры, зачит он коррумпированный альфонс.
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вот от судов не может отказать за брехню и платить надо суммы подольше квартиры..
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Леща колега...
Прогнали бариг з Верховної Ради - проженемо бариг з обласної ради! Болгаркою! А якщо не вийде поб'ємо якогось сільського голову для піару!
https://pbs.twimg.com/media/C0rjsTWWEAA0fCr.jpg

Все по законам и понятиям кАзла Янека ...
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С заявления наемного за деньги борца с коррупцией - Лещенко можно ещё понять то, что его текущий роботодатель тоже в теме морских портов.
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