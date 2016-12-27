 Лещенко: Если Гройсман не меняет руководство АМПУ, значит, он в доле

Об этом заявил народный депутат, член антикоррупционного комитета парламента Сергей Лещенко, пишет Главком.
"От Гройсмана зависят изменения в руководстве Администрации морских портов. Если он его (руководство) не меняет, значит, он либо в теме, либо в доле. Потому что там, очевидно, разыграли тендер под своих. Там коррупционные связи в отрасли, если Гройсман это все покрывает, значит, он имеет интерес - либо политический, либо материальный", - заявил Сергей Лещенко.
Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал смену руководства АМПУ до конца 2016 года. Он отметил, что еще с весны поднимает вопрос увольнения коррумпированных чиновников АМПУ. "Поскольку эта позиция является политически чувствительной, происходят сложные переговоры. Мне очень жаль, что мы потеряли столько времени. Я этот вопрос поднимаю, на самом деле, с первого месяца своего назначения", - сообщил Владимир Омелян.
Наиболее громкий коррупционный скандал 2016 года с участием чиновников АМПУ связан с тендером на дноуглубление в порту "Южный". Процедура закупки, организацией которой занимался начальник Южненского филиала АМПУ Максим Широков, длилась более полугода. В результате в конце сентябре государственный заказ на сумму около 1 млрд грн получила компания "Ян де Нул Украина", предложившая за свои услуги самую высокую цену. Вскоре результаты тендера были отменены Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в ответ на жалобу голландской компании Van Oord. "У меня есть жалоба от голландского предприятия, где они утверждают, что предложили на 90 млн грн ниже цену. Но они были выброшены из этого тендера, а миллиард отдали компании с непонятными конечными бенефециарами", - заявил Сергей Лещенко.
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Лещенко - не раскачивай лодку, у них там как раз все стабилизировалось
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"Когда коррупция проникает во все слои правительственной иерархии, от глав государства до мелких чиновников, проблема особенно усложняется. Чистку и дезинфекцию необходимо начинать с верхушки, систематически проходя все уровни до самого низа. Это долгая и мучительная работа, с которой справится только очень сильная группа лидеров, чьи честность и моральный авторитет не подвергаются ни малейшему сомнению".
1993 годЛи Куан Ю о коррупции
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...если Государством, в результате честных выборов, руководят жулики с чёрным налом, значит и народ в доле...
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а в теме
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https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBgoaHR0cDovL2kubGIudWEvMDU4LzQ2LzU4NjIzN2Y5YTIwMWQuanBlZxTABxT2AxwUhAYUlAMAABYAEgA&s=Nu5khpgh0gvDiaCygP-u5_F01UptfUd7PyjqgEmrktg
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Україна під виглядом європейського газу отримує паливо «Газпрому»
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Прогнали бариг з Верховної Ради - проженемо бариг з обласної ради! Болгаркою! А якщо не вийде поб'ємо якогось сільського голову для піару!
https://pbs.twimg.com/media/C0rjsTWWEAA0fCr.jpg
Все по законам и понятиям кАзла Янека ...
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