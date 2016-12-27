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 Агенты ФБР не участвуют в расследовании дела об убийстве Шеремета, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что агенты Федерального бюро расследований США к делу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета в Украине не привлечены.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии.

Министра попросили ответить, работают ли представители ФБР в Украине по делу убийства журналиста Шеремета.

"Такие представители (агенты ФБР. - Ред.) не работают, и, как я уже говорил несколько недель назад, следующей новостью о расследовании дела Шеремета будет информация о его раскрытии. Никаких других новостей по этому вопросу мы не даем", - заявил Аваков.

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Как сообщалось, 20 июля, утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, к гда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: " Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: " Это удар по всей украинской журналистике ". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство " атакой на свободу СМИ ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что " это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины ". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистких целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: " Вот же бесстыжая бл#дь! ". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.

В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа для расследования убийства журналиста Павла Шеремета во главе с главой Нацполиции Хатией Деканоидзе. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: " Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана ". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: " Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны ". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.


По словам советника главы СБУ Юрия Тандита в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.

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значит никого не найдут. Такое возможно только в Украине
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чому нікого ?
НАЗНАЧАТ .... ібо главноє для авякова ПИАР.....
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в Германии нет воров во власти. Может ты не в курсе - вукраине 50 баксов минималка в месяц, в Германии 50 евро в день
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мы про убийство говорим или про 50 ойро ?
у тебя в гермаении 50 ойро хватит на пару носков и чашку кофе с булкой ..А теперь посчитай что можно купить на 50 ойро в Украине..
А теперь про убийства ..В европе Тысячи трупаков которых ни кто не ищет и работяг кто штампует эти трупаки почти никогда не находят..
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воры есть везде ..просто не все воры предпочитают деньги ..другие ценности ..
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Тому і результатів ніяких немає! Аваков має розуміти що слідство за 25 років в Україні знищене і тому якщо він хоче отримати результат по Шеремету чи Княжичам, то треба залучасти ФБР та Скотланд Ярд і вчитись в них вести розслідування, це буде гарним прикладом для молодих нових поліцейських, оперативників та слідчих! А стара гвардія вже показала що вона нікчемна, кримінальна та тупа.
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И что этот авакав хотел этим сказать ? Что американцы плохие ? И больше он ничего не скажет ))
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