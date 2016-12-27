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Все про:Госпогранслужба (2293) граница (2683) Крым (17846) Россия (64393) Донбасс (11607) Назаренко (38)

 Госпогранслужба в 2016 году отказала во въезде в Украину 6 тыс. россиян, - Назаренко

С начала года отказано в пропуске через линию разграничения на Донбассе и на админгранице с оккупированным Крымом 28 тыс. человек.

Государственная пограничная служба (ГПСУ) в 2016 году отказала 6 тыс. гражданам России в пропуске на территорию Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ГПСУ Виктор Назаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

В целом, с начала года отказано в пропуске в Украину, через линию разграничения на Донбассе и на админгранице с Крымом 28 тыс. человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба не планирует объявлять призыв на срочную службу в 2017 году, - Назаренко

Также на нарушителей были наложены штрафы на 27 млн грн, выполнены 22 тыс. поручений уполномоченных на это органов.
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А скоким разрешила? Интересно узнать процентное соотношение лояльности к кацапам со стороны барыг
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при прохождении таможни пусть оставляют подпись в документе о непризнании аннексии Крыма и осуждении действий рашки в Украине..и не виза ,и палево для них неприятное будет)) лишнее говно не будет ехать сюда))
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Но после этих процедур все равно не пускать
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А нах они вообще в Украине нужны? Где блин разрыв дип отношений с агрессором? Пэдро тварь предатель.
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Нужен полный визовый режим. Остальное это обман.
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6 тысяч странных людей, которые не в курсе, что ни через Крым, ни через Донбасс в Украину с российским паспортом однозначно не пустят.
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