 Госпогранслужба в 2016 году отказала во въезде в Украину 6 тыс. россиян, - Назаренко

Государственная пограничная служба (ГПСУ) в 2016 году отказала 6 тыс. гражданам России в пропуске на территорию Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ГПСУ Виктор Назаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
В целом, с начала года отказано в пропуске в Украину, через линию разграничения на Донбассе и на админгранице с Крымом 28 тыс. человек.
Также на нарушителей были наложены штрафы на 27 млн грн, выполнены 22 тыс. поручений уполномоченных на это органов.
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