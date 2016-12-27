 Госпогранслужба не планирует объявлять призыв на срочную службу в 2017 году, - Назаренко

Об этом на пресс-конференции сообщил глава ГПСУ Виктор Назаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
По его словам, из 7 млрд грн 200 млн пойдут на строительство жилья и еще 200 млн - на инженерное обустройство границы.
"Я считаю, это необходимый минимум для решения самых срочных проблем. Это бюджет стабилизации и постепенного развития отдельных направлений. Значительная его часть обеспечит повышение уровня денежного обеспечения", - сообщил Назаренко.
Вместе с тем, по его словам, Госпогранслужба Украины пока не планирует возобновлять призыв на срочную службу.
"Мы не планируем при существующем бюджете принимать на срочную службу", - сказал Назаренко.
Он добавил, что ориентировочно более тысячи срочников перейдут на контракт
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