EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  640  4
Все про:бюджет (4188) Госпогранслужба (2293) призыв (395) финансирование (1059) Назаренко (38)

 Госпогранслужба не планирует объявлять призыв на срочную службу в 2017 году, - Назаренко

В бюджете-2017 предусмотрено финансирование Госпогранслужбы в сумме чуть более 7 млрд грн.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава ГПСУ Виктор Назаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

По его словам, из 7 млрд грн 200 млн пойдут на строительство жилья и еще 200 млн - на инженерное обустройство границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В Харьковской области выполнено 50% работ. В Луганской области работы только начали", - глава госпогранслужбы рассказал о возведении "Стены" на границе с Россией

"Я считаю, это необходимый минимум для решения самых срочных проблем. Это бюджет стабилизации и постепенного развития отдельных направлений. Значительная его часть обеспечит повышение уровня денежного обеспечения", - сообщил Назаренко.

Вместе с тем, по его словам, Госпогранслужба Украины пока не планирует возобновлять призыв на срочную службу.

"Мы не планируем при существующем бюджете принимать на срочную службу", - сказал Назаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия не будет комплектоваться исключительно контрактниками, - Муженко

Он добавил, что ориентировочно более тысячи срочников перейдут на контракт
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция армия блокада боевик бюджет военнослужащие Гройсман Донбасс Евросоюз задержание заложник Израиль Кабмин Киев Крым МИД Минобороны НАБУ Нацполиция ООН плен пленные Россия СБУ смерть суд финансирование ЦИК
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти