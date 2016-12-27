 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий, - Турчинов

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе (освобождения территорий)" - сказал он.
Турчинов отметил, что 2016 стал первым годом за период войны, когда Украина не потеряла свои территории, отразила все атаки боевиков и начала освобождать свои земли.
"Мы сейчас видим, что Россия и подконтрольные ей российско-террористические группировки не собираются выполнять никакие договоренности, они и дальше пробуют дестабилизировать ситуацию", - цитирует Турчинова УНИАН.
"В то же время, что очень важно, на что бы я хотел обратить внимание, когда мы говорим о об уходящем 2016 годе. Это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед, продвинуться на запад, все попытки прорвать нашу оборону в 2016 году были обречены, и, более того, враг понес очень серьезные потери, а Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции", - заявил он.
В связи с этим Турчинов подчеркнул, что "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию".
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Только плохо что временный президент был! В истории Украины это не заметят.
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на хлеб с маслом так он зарабатывает.
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Надеюсь, что он будет их резать с христианским смирением.
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пэте без войны кирдык..ботоксному тоже не кошерно..
???
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ні про яке звільнення лугандону при хуйлівській владі в параші нам нічого і думати. + до цього в європі і сша ситуація не цілком зрозуміла через майбутні вибори президента у Франції, канцлера в Німеччині, з трампом теж поки не все ясно... інфа щодо тілерсона і кісінджера оптимізму не додає.
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Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/izrail-ogranichil-kontakty-podderzhavshimi-1482836989.html
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В статье отмечается, что бывший государственный секретарь считает диалог с Кремлём правильным шагом на фоне усиления Китая. По информации издания, Киссинджер предлагает признать преобладание России на территориях бывших советских республик. Кроме того, согласно плану, Трамп должен будет добиваться отмены санкций против Москвы.
В настоящее время в Сенате США рассматривается законопроект, который усложнит отмену санкций против России. Он предусматривает отмену ограничительных мер только в том случае, если аннексированный Крым вернется в состав Украины, либо иное решение по полуострову будет принято международным сообществом и властями Киева. Действующая версия закона о санкциях позволяет отменить их решением президента.
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Не потрібні нам ці гирі на ногах. Донбас потребує дуже великих інвестицій в відновлення та розвиток. Коштів в Україні немає. Зовсім !!! За останні роки 2 роки в країну не вкладено і пари сот мільйонів доларів зовнішніх інвестицій. А потрібно щорічно 10-15 мільярдів для повноцінного розвитку. Всі потуги реформування за 2 роки провалені повністю. Всі гілки влади (і президент і уряд і парламент) показали що абсолютно не здатні на хоч якісь зміни.
З можливим приєднанням Донецька, Луганська ситуація тільки погіршиться так як ці території з'їдять без будь-якої віддачі масу додаткових коштів з бюджету. Нові побори населення (як наприклад нещодавнє "підвищення" мінімальної з/п) можуть спровокувати нові центробіжні тенденції з боку деяких територій вже в сторону заходу. Маю на увазі наприклад Закарпаття. Будемо в 2018-му вводити війська в Ужгород ? З Угорщиною готові воювати ?
Повертати і Донбас і Крим безсумнівно потрібно. Але тільки після того як в найкоротші терміни буде створено сприятливий бізнес-клімат, в Україну нарешті підуть нормальні інвестиції і буде забезпечено стійкий ріст економіки в 10-13% щорічно. От тоді буде що запропонувати і Донбасу і Криму, буде чим заткнути рот любителям "русского міра".
Сьогодні ні Донбас ні Крим нам не потрібний. Для чого повертати сьогодні ці території ? Щоб помститись Росії ? З піною в роті і гарячою головою не мстять. Помста повинна бути холодною. І месник повинен бути сильним щоб ця помста була повноцінною.
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Ребята договорились и уничтожили "миротворцев" наХ......
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https://pbs.twimg.com/media/C0rbDJPXEAAjSuE.jpg
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Гоям парити лапшу з надутими щоками - це все на що здатний цей запроданець!
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