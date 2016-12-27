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 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе (освобождения территорий)" - сказал он.

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Турчинов отметил, что 2016 стал первым годом за период войны, когда Украина не потеряла свои территории, отразила все атаки боевиков и начала освобождать свои земли.

"Мы сейчас видим, что Россия и подконтрольные ей российско-террористические группировки не собираются выполнять никакие договоренности, они и дальше пробуют дестабилизировать ситуацию", - цитирует Турчинова УНИАН.

"В то же время, что очень важно, на что бы я хотел обратить внимание, когда мы говорим о об уходящем 2016 годе. Это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед, продвинуться на запад, все попытки прорвать нашу оборону в 2016 году были обречены, и, более того, враг понес очень серьезные потери, а Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции", - заявил он.

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В связи с этим Турчинов подчеркнул, что "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию".
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И чё будет? Хло попытается променять лугандон на крым, или Турчинов еще чего-то ждет?
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да ниче не будет, потому что проблема частично в том же турчинове, петрушке и проч люб друзях.
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Не буде нічого, бо бюджет 2017 не військовий а соціальний!
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Уже очень давно в краснодаре, сварщики работают, специалисты-лифтеры рассказали чё буде !!!
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А Турчинов сам то верит в то что сказал?
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Вечная память. Незря человек жизнь прожил. Много касабов в ад переправил.
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Ты посмотри,сколько пидоров росиянских.В бан,сука.
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Тебя мразь мы не будем украинизировать! Мы тебя посадим натупой кол, что бы ты дольше сдыхало
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у меня список лугандлонов кому я топором по ебалу лично заеду без всяких судов и амнистий
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Октябрьская революция - 2 в россии , беспощадная гражданская война до последнего русского .
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все гораздо проще.... срок идет к концу, а скорее всего досрочно освободить места, будущее отчетливо видно- чоколадная жопа( не исключена и решотка за просранный Крым)... так что , надо пиариться,обещать прекрасную сказку лохторату, припеваючи живя сегодня
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А он не обещал! Это только Сеня "может кулю в лоба". А пастору и так комфортно.
Только плохо что временный президент был! В истории Украины это не заметят.
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В будущей истории Украины. Если она будет правильная и настоящая. Скажут: После революции народа и смены власти, сели все теже. И наступило смутное время, дележа и воровства!!
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Ты хороший верующий! Тебе будет скидка в чистилище. Можешь на том свете даже в РАЙ попасть.
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Україні поки що електорат ОРДЛО вкрай небезпечний.Зараз ВРада барижна,а з ОРДЛО буде повіністю ватно-кримінальна.
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БЛА-БЛА-БЛА! Это Турчинову нужно было что-то сказать, вот он и родил!
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Пастор, как говорят, человек верующий.
Надеюсь, что он будет их резать с христианским смирением.
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пастор шлак оказался обыкновенной продажной гнидой на службе олигархата.
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Да бравады соевых изрядно поднадоели.Сейчас трамадол начнет с хуйлишкой лобызацься,посмотрим как это кодло шоколадное готово и каков их план б.
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на чём основан сей оптимизм..?
пэте без войны кирдык..ботоксному тоже не кошерно..
???
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Ага. И шо будет порох начнёт освобождать лугандон. Или капитулирует окончательно. Сказочники.
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Нет мы сбросим атомную бомбу на Кремль.
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"Станет" и "убежден, что станет" - это несколько разные понятия...
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Ну не знаю... пока что *наша* власть поощряет и финансирует окупантов и делает все чтобы войну затянуть...
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Пока скромные успехи есть, но так победно говорить видимо не стоит. Ясно лишь, что теперь Захарченко уже не хочет идти до Киева и его заявления вызывают лишь смех.
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Це не так. Армія, є на відміну часів януковича. Частину землі вернули, та й путін не думає лізти далі.
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недавні події на світлодарській дузі спонукали мене застановитися над кількістю наших загиблих героїв за кусок нещасного "волшебного" лісу в якому взято аж 2 рови орків, а ще два навіть не брали з огляду на вогневе прикриття орків з позицій на ближчій висоті. + констатація факту Бутусовим що артилерію орків подавити не вдалося! цікаво було б почитати чому не вдалося!!!

ні про яке звільнення лугандону при хуйлівській владі в параші нам нічого і думати. + до цього в європі і сша ситуація не цілком зрозуміла через майбутні вибори президента у Франції, канцлера в Німеччині, з трампом теж поки не все ясно... інфа щодо тілерсона і кісінджера оптимізму не додає.
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А я не говорив, що це буде легко. Всі ми платимо ціну за цю війну. Але зміни на краще є.
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ктобы такое не говорил только не пастер - шланг. крысм просрал, отдал русне и даже щеки не надул. А сейчас пытается чтото мычать. Место ему на одной гилляке с ушастой кулявлобом и колясочницой на доверии.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министерству иностранных дел государства ограничить рабочие связи с посольствами тех стран-членов Совета безопасности ООН, которые поддержали резолюцию 2334, осуждающую еврейские поселения на палестинских территориях. Об этом передает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных источников в МИД Израиля. По данным источников, ограничения коснутся 12 стран - Великобритании, Франции, России, Китая, Японии, Украины, Анголы, Египта, Уругвая, Испании, Сенегала и Новой Зеландии. При этом ограничения не касается отношений Израиля с США, несмотря на то, что именно отказ Штатов наложить вето на резолюцию привело к ее принятию Совбезом ООН. Также Нетаньяху дал указания ограничить число визитов членов кабинета министров в вышеуказанные страны.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/izrail-ogranichil-kontakty-podderzhavshimi-1482836989.html
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пастор шланг кабы писта уть а дальше хоть трава не расти
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Пастор! Пожалуйста Помедленнее и поподробнее. мМы записываем.
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та ладно....він може бути ще гіршим для нас ніж цей. Вибори в ключових країнах ЄС, слаба Європа, непередбачуваний Трамп. Видання Білд оприлюднила інфу що Трамп хоче підключити Кісінджера(друга Пу) для розрозробки плану по врегулюванню відносин США і РФ. Корупція в Україні.
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Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер станет посредником между Россией и Соединёнными Штатами после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Как сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на данные европейских спецслужб, Киссинджер разработает для новой администрации план по нормализации отношений с Москвой, передает "Радио Свобода".
В статье отмечается, что бывший государственный секретарь считает диалог с Кремлём правильным шагом на фоне усиления Китая. По информации издания, Киссинджер предлагает признать преобладание России на территориях бывших советских республик. Кроме того, согласно плану, Трамп должен будет добиваться отмены санкций против Москвы.
В настоящее время в Сенате США рассматривается законопроект, который усложнит отмену санкций против России. Он предусматривает отмену ограничительных мер только в том случае, если аннексированный Крым вернется в состав Украины, либо иное решение по полуострову будет принято международным сообществом и властями Киева. Действующая версия закона о санкциях позволяет отменить их решением президента.
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Это шутка. Что тогда будет с Европой. Китаю они мало чем досадят. Не забудем Японию. Если США как то там начнут его сдувать, Япония займет их место. Ну есть еще много каких неприятностей, какие могут помешать вашему Киссенджеру. Это не моя мысля. Я её у Хантингтона позаимствовал. Того самого, автора конфликта цивилизаций. Кажется его прогноз был верен. Почему и другое не сбудится? Трамп кажется тянет многое из прошлого. Где он нашел эту моль, Киссенджера. Сейчас XXI век. Или это Вы сами придумали?
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Всі ці керівники від НФ ,як Турчинов ,Парубіи' ,Яценнюк ,Аваков такі нікчемні ,я вже не кажу за професіоналізм ,всі вони прии'шли на крові маи'дану .
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владимир. ты в какой диверсионной школе украинскую мову изучал? в мордовской или удмурдской?
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Хто мені поради давав ,а та що одна літера не працює можна і зрозуміти .
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Дійсно, що Ваша українська мова схожа на белькотіння кацапа в Гуглі-перекладачеві.
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"...маи'дану..." -Русотроль, Vladimir Omelyanov,ваші знання мови майже переконали мене,що ви українец.Майже...
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Куриная жопа прогнозирует.Страшно . Путин уже удрал в КНДР)))))
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Переломним, кажеш, 3@лупа *идівська? Може ти і твій обрізаний ляльковод оголосите 2017-й "роком примирення"? #Панятьіпрастіть?
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забыл добавыить турчинов - за счет ракет или как жуков гробами будем брать донбасс
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лысый пустазвон его заявы разве что для секты и полных дегенератов
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Навряд чи будуть якісь успіхи в поверненні окупованих територій в 16-му році. І це добре. В нас і в межах нинішньої території України досить нестійка про-західна більшість. З Донбасом (як і з Кримом) буде ще менше.
Не потрібні нам ці гирі на ногах. Донбас потребує дуже великих інвестицій в відновлення та розвиток. Коштів в Україні немає. Зовсім !!! За останні роки 2 роки в країну не вкладено і пари сот мільйонів доларів зовнішніх інвестицій. А потрібно щорічно 10-15 мільярдів для повноцінного розвитку. Всі потуги реформування за 2 роки провалені повністю. Всі гілки влади (і президент і уряд і парламент) показали що абсолютно не здатні на хоч якісь зміни.

З можливим приєднанням Донецька, Луганська ситуація тільки погіршиться так як ці території з'їдять без будь-якої віддачі масу додаткових коштів з бюджету. Нові побори населення (як наприклад нещодавнє "підвищення" мінімальної з/п) можуть спровокувати нові центробіжні тенденції з боку деяких територій вже в сторону заходу. Маю на увазі наприклад Закарпаття. Будемо в 2018-му вводити війська в Ужгород ? З Угорщиною готові воювати ?

Повертати і Донбас і Крим безсумнівно потрібно. Але тільки після того як в найкоротші терміни буде створено сприятливий бізнес-клімат, в Україну нарешті підуть нормальні інвестиції і буде забезпечено стійкий ріст економіки в 10-13% щорічно. От тоді буде що запропонувати і Донбасу і Криму, буде чим заткнути рот любителям "русского міра".
Сьогодні ні Донбас ні Крим нам не потрібний. Для чого повертати сьогодні ці території ? Щоб помститись Росії ? З піною в роті і гарячою головою не мстять. Помста повинна бути холодною. І месник повинен бути сильним щоб ця помста була повноцінною.
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Надіємось що так і буде. А Пастор нехай готує свій арсенал холодної зброї і кухонні прибори для кулінарних шедеврів з російськочелюстних немовлят.
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...с Турчиновым согласен! ...чутку маю проверенную...*) ... -- ...я ж тут нам уже один праздник на Праздник "предсказал"...
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Рыбница Российский спецназ с одной и той же высотки обстреливал обе стороны.
Ребята договорились и уничтожили "миротворцев" наХ......
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Предал раз, предаст еще! Жить хорошо, а хорошо жить, еще лучше. Осталось только дебилам лапшу вешать!
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Ты даже блокировать эту территорию без гаранта не можешь, а как же будешь освобождать? Что сдадите на этот раз? Вы только патриотов всегда готовы осудить за это.
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Всеодно нам усім кабздець. Вчені NАSА заявляють, що на Землю летить гігантський астероїд, схожий з тим, що знищив динозаврів...
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Чого ви на людину нападаєте?)) В них робота така, кожного грудня розповідати новорічну казочку: про самий найпрогресивніший бюджет - прем'єр, про деокупацію - секретар РНБО, про стабільність гривні - голова НБУ і т.д. Всі ролі і тексти розподілені як в дитячому садку на новорічній виставі )))
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На РАБссии готовят Майдан,но уже не по Болотному сценарию..
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Немає віри словам людини, яка, маючи всі повноваження на той момент, сцикливо злила Крим без ЖОДНОГО вистрілу. Зараз би війна йшла на півострові запроданців, а не на материковій Україні, де втримати лінію фронту на порядок важче ніж ізолювати півострів...
Гоям парити лапшу з надутими щоками - це все на що здатний цей запроданець!
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Кровавый Пастор приготовил кацаПсинам Сюрприз..Но не ракетный..
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СССр сдох с 15 % мирового валового продукта,РАБссия сегодня имеет 1%,вопрос когда сдохнет рассчитайте сами..
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Теж саме говорив Сєня закатай вату,що 2015рік буде вирішальним в економіці України,а потім і 2016....

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