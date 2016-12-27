 Турчинов ожидает организованных боевиками провокаций: "Нечистая сила всегда проявляет себя на христианские праздники"

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Нечистая сила всегда проявляет себя на христианские праздники и именно с такой нечистой силой мы ведем войну. Я могу прогнозировать, что будут провокации", - сказал он.
Турчинов отметил, что всегда на христианские праздники террористы организовывают провокации.
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Только потом я надеюсь что не будет муссироваться тема когда Путин Турчинову выдаст государственную награду а так же наградит всех "Савченок" блокираторов. Что за херня такая. Путин вертит "ура патриотизмом" как хвостом своей собачки кони.
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вы кто , Бог ?
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