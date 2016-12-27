EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  1150  45
Материалы по теме:
Все про:боевик (17635) провокация (1072) Турчинов (3036) Донбасс (11607) Антитеррористическая операция (15413)

 Турчинов ожидает организованных боевиками провокаций: "Нечистая сила всегда проявляет себя на христианские праздники"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов ожидает организованных боевиками провокаций на новогодние праздники.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Нечистая сила всегда проявляет себя на христианские праздники и именно с такой нечистой силой мы ведем войну. Я могу прогнозировать, что будут провокации", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Турчинов на Светлодарской дуге: ВСУ будут адекватно реагировать на все провокации российских гибридных войск. ВИДЕО

Турчинов отметил, что всегда на христианские праздники террористы организовывают провокации.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Бгг.. борьба ангелов с демонами..больные ублюдки

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Святой Петро в правом верхнем углу. (Для тролей ригошоколадных ).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для того щоб не було провокацій на свята треба наступати по всьому фронту і звільняти українську землю, тоді у ворога не буде часу на провокації! Наступ під Світлодарськом треба розвинути за допомоги артилерії та РСЗО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бєгом????? Тобто 15 тисяч одиниць відремонтованої в 2016 році техніки ЗСУ знову вже несправно??????
 показать весь комментарий
Ответить
 
И снять с дивана резервные войска . Добровольно их в первых рядах атаки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чисельність ЗСУ має бути доведена до 400 тис. солдат та офіцерів протягом 2017 року, щоб мати хоч якийсь паритет з путіним в якого на кінець 2016 року буде 400 тис. контрактників та 260 тис. офіцерів, а загалом армія буде нараховувати 1млн осіб! На жаль в бюджеті на 2017 рік збільшення чисельності ЗСУ не враховано!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только не пугай! Оккупантам надо больше. А кто хочет захватить , еще больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тим хто хоче наступати та звільняти українську землю від ворога потрібно більше солдатів, але влада не хоче наступати та звільняти Донбас та Крим і тому в нас соціяльний бюджет 2017 яким "не передбачено" збільшення чисельності ЗСУ! Тобто путін намагається нас втримати від наступу через своїх агентів у владі і сподівається що ми будемо вічно чекати поки влада збереться звільняти Україну. Для путіна є погана новина, нарід збереться звільнити владу скорше ніж путін собі думає, а після цього український нарід піде у наступ і поверне собі не тільки Донбас та Крим а взагалі всі українські землі...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Нечистая сила всегда проявляет себя на христианские праздники" ----- =)))) как пастор в точку лупанул !!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ога. Небось тоже церковку себе построил во дворе. У нас каждый второй чинуша - святой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть он расскажет почему с него это все дозволенность началась? И куда при нем множество документов пропало про ригов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так то у них. А он для быдла речи толкает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для быдла и прочей биомассы речи толкает Хуйло и его придворные шавки типа Секелевых.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что бы не обижаться на Секелевых надо самим что-то делать. А то мы, простой народ про них куздим, а наши удавы с ними бабки делают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С колхозами у них ничего не получится. Украина уже отошла, работать там некому. А россияне не привыкли заниматься сельским хозяйством и вообще заниматься полезным трудом. Могут только красть, водку пить и бить друг другу морды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ждем возвращения ГУЛАГов. Быдло так упрашивает вернуть им Сралина.))))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отличная идея. А если ещё продать буржуинскую технику, то можно столько лопат накупить, что сразу ликвидируется вся безработица и можно будет ввести уголовное наказание за тунеядство.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Сєктантський 'світер' щось 'бекає' про наші свята?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Турчинов сам нечистая сила.Иначе как объяснить такие резкие перепады - из комсорга в пастора и правительственного разводилу.Я не верю,что человек,сознательно готовившийся разводить лохов по коммунистической линии,созрел до нормального человека.Бред полный.Поляки,чехи - таких гнали без разговоров метлой из политки.Украинцы как всегда решили поэкспериментировать...Себе на голову.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что то непонятная логика. Блокада силами добровольцев конечно вызовут провокации со стороны боевиков. Вообще боевики сейчас довольные как слоны и снова засобирались в Донецк всякие "Лайф ньюс" Нужно ещё что бы на КПП в рамках блокады блокираторы вытряхнули сумку у бабки желательно ударить и бабку как ватную пенсионерку сепаратистку. Лучше по голове и что бы крови было побольше.

Только потом я надеюсь что не будет муссироваться тема когда Путин Турчинову выдаст государственную награду а так же наградит всех "Савченок" блокираторов. Что за херня такая. Путин вертит "ура патриотизмом" как хвостом своей собачки кони.
 показать весь комментарий
Ответить
 
речь не идет о бабках и дедках. речь идет об ЭШЕЛОНАХ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
НИКТО НЕ ОСТАНОВИТ ЭШЕЛОНЫ. Их останавливать нужно в Киеве и вязать всю эту рыговскую пиздоту, а эшелоны и сами остановятся. Но всё сведётся к тому, что блокираторы на эмоциях изобьют бабку пенсионерку на КПП под телекамеры "Лайф"
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет никого они не изобьют. и эшелоны не остановят. так как их надо останавливать в Киеве, ты прав. но сама попытка приведет к тому, что пидарасы офшорные начнут выть - онижедети. А это и есть показатель...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Добрый день всем и с наступающим Новым годом!Все верно говорит Турчинов!Респект ему Уважение.Нечистая сила исходит от стен кремля и повсюду распространяется.Надо быть начеку.Украина и ее народ выйдет победителем,в этом даже не сомневаюсь.Мира Вам и Единства дорогие мне Украинцы!Храни Вас Бог!Слава Украине!Слава Нации!Смерть врагам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это шо , слуга получает от хозяина очередное задание ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот комсомольский активист и есть главная нечисть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
одна барышня была девушкой ммм, лёгкого поведения , камнем в девушку не кинули.. Её знает весь мир ..
вы кто , Бог ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нечистая сила получается и Новый Год отмечать будет 31-го декабря?Да уж..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция армия блокада боевик бюджет военнослужащие Гройсман Донбасс Евросоюз задержание заложник Израиль Кабмин Киев Крым МИД Минобороны НАБУ Нацполиция ООН плен пленные Россия СБУ смерть суд финансирование ЦИК
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти