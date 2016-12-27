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Все про:Институт нацпамяти (73) переименования (384) Вятрович (51) декоммунизация (345)

 Более 50 тысяч улиц переименованы в Украине в 2016 году в рамках декоммунизации, - Институт национальной памяти

Люди выбрали новые названия для 51493 улиц, 987 городов и сел, демонтировано 1320 "ленинов" и еще 1069 тоталитарных идолов — Институт национальной памяти подвел итоги реформы декоммунизации в 2016 году.

Украинский институт национальной памяти обнародовал результаты реформы декоммунизации состоянию на декабрь 2016 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно Закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики" после общественных обсуждений решениями местного самоуправления и парламента утверждались новые названия для объектов топонимики, в которых нет пропаганды тоталитаризма.

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"2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия Закона Украина сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости. Изменения, которые легко увидеть на карте страны или отдельного населенного пункта, необратимы, они - необходимый элемент нашей интеграции в демократическую Европу", - говорит Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

По данным, которые Институт получил от областных государственных администраций, по состоянию на декабрь 2016 года избавились от тоталитарных названий 51 493 объекта топонимики в городах, поселках и селах. Это - улицы, площади, скверы и тому подобное.

В Украине демонтировано 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина - 1320. Напомним, что после России, Украина оставалась страной с наибольшим количеством "ленинов" в публичном пространстве.

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За уходящий год, Верховная Рада Украины переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города). Парламент Украины преимущественно опирался на предложения местных общин относительно новых названий городов и сел.
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А скоко заводов Ленинская кузня переименовано? Ноль
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Да, может скоро и переименуют Слепотрастовая-офшор кузня аля рошен, но пока владелец бывший комсомолец не спешит расстоватся с лениным
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Стесняюсь спросить а сколько на фсю эту ху-ту потрачено????
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немножко перефразирую, сколько под эту х-ту сп....женно денег из бюджета..
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Постепенно привыкнут. По любому это очень важно, чтобы не отравлять сознание людей совковыми тоталитарными штампами; не так уж много на это надо денег, не надо их жалеть на благое морально оправданное дело.
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Нет, не все. Мне не придет в голову называть улицу Фрунзе, если она теперь академика Янгеля. Или улицу 40-летия победы, если она теперь Даниила Галицкого. Особенно, когда хорошо знаешь всех названных персонажей. Хорошего вам настроения, здоровья. Ешьте больше рыбки, Лейб Маркович, память может улучшится
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В повседневной жизни люди не пользуются новыми названиями. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО теми, что были до переименования.
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Моисей водил народ израилев по пустыне 40 лет... кто-кто, а он был мудрейшим человеком...
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Пользуются, очень даже. Не судите по своему кругу общения. А дети моих знакомых из младших классов так вообще уже не знают старых названий
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новые названия для 51493 улиц, 987 городов и сел, демонтировано 1320 "ленинов" и еще 1069 тоталитарных идолов

И зажили богатые и счастливые !
Или нет ?
.
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Нет, ну конечно лучше жить с названиями серийных убийц, мошенников и палачей твоих предков.
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Ну да кацапы конечно не пользуемся я из Днипра бывшего днипропетровска живу рядом со Слобожанским проспектом бывшый газеты Правда и не пользуюсь названием новым ну вы и дибилы конечно пользуюсь
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это надо было сделать сразу же после объявления независимости Украины... но так как к власти пришли бывшие партийные бонзы, то они продолжили жить идеями кровавой комунистической партии (не буквы эм только из-за полнейшего презрения) с мечтой все вернуть в зад... и из-за этих шлецов крувчука и кучмы профукали очень много - от неспособности укрепить полученную в наследство экономику до диверсификации рынков сбыта... почему? да потому что почти во всех звеньях власти были выкормыши партии и комсомола...
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Молодежь очень разная. Да и трудно по ним понять, что им пофиг, а что не пофиг.
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