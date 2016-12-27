 Более 50 тысяч улиц переименованы в Украине в 2016 году в рамках декоммунизации, - Институт национальной памяти

Украинский институт национальной памяти обнародовал результаты реформы декоммунизации состоянию на декабрь 2016 года, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно Закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики" после общественных обсуждений решениями местного самоуправления и парламента утверждались новые названия для объектов топонимики, в которых нет пропаганды тоталитаризма.
"2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия Закона Украина сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости. Изменения, которые легко увидеть на карте страны или отдельного населенного пункта, необратимы, они - необходимый элемент нашей интеграции в демократическую Европу", - говорит Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.
По данным, которые Институт получил от областных государственных администраций, по состоянию на декабрь 2016 года избавились от тоталитарных названий 51 493 объекта топонимики в городах, поселках и селах. Это - улицы, площади, скверы и тому подобное.
В Украине демонтировано 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина - 1320. Напомним, что после России, Украина оставалась страной с наибольшим количеством "ленинов" в публичном пространстве.
За уходящий год, Верховная Рада Украины переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города). Парламент Украины преимущественно опирался на предложения местных общин относительно новых названий городов и сел.
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