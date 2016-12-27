 Верховный суд РФ отменил приговор крымчанину Зейтуллаеву, чтобы ужесточить наказание

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, суд удовлетворил протест прокурора, который настаивал на пересмотре дела, чтобы ужесточить наказание осужденному. По мнению представителя гособвинения, Зейтуллаев был не рядовым участником ячейки, а ее организатором.
Приговор трем остальным осужденным, получившим по пять лет, вступил в силу.
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Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в сентябре вынес приговор четверым жителям Крыма за участие в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России считается террористической. Руслан Зейтуллаев получил семь лет заключения, а Феррат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Юрий Примов - по пять. Им были предъявлены обвинения по статье 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней).
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