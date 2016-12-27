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Все про:Турчинов (3036) Национальная гвардия (1049)

 В бюджете- 2017 предусмотрено 200 млн грн на строительство и приобретение жилья для военнослужащих НГУ, - Турчинов

На базе Национальной гвардии Украины в Новых Петровцах с участием Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова состоялось обсуждение итогов трехлетней работы и определение дальнейших перспектив развития Национальной гвардии Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров презентовал Международный учебный центр для нацгвардейцев и рассказал о планах развития учебной и материально-технической базы НГУ.

Кроме того, была представлена ​​новая и модернизированная техника, которой недавно был оснащена Национальная гвардия: техника связи, управление командных пунктов, медицинская, автобронетанковая техника, беспилотные летательные аппараты и новое вооружение.

Военному руководству страны была продемонстрирована построенная казарма отдельного отряда специального назначения "Омега" и новые образцы формы одежды личного состава НГУ. Кроме того, присутствующие осмотрели кинологический центр Национальной гвардии Украины.

На территории военного городка Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов вместе с Министром внутренних дел Арсеном Аваковым и командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым вручили ключи от квартир личному составу НГУ.

Во время выступления Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что бойцы ВСУ и Нацгвардии доказали всему миру, "что Украина является государством, способным защитить себя".

"Вы защищали Украину в сложные времена вторжения коварного врага на нашу землю, и сегодня государство, осознавая необходимость защиты страны и деоккупации временно захваченных территорий, несмотря на множество других проблем, делает все возможное, чтобы обеспечить военных всем необходимым", - сказал Александр Турчинов.

По его словам, в соответствии с утвержденной СНБО Стратегией национальной безопасности Украины, в бюджете на 2017 год на безопасность и оборону предусмотрено 5,2% ВВП.

"Обеспеченность жильем является одним из ключевых вопросов в социальной защите военнослужащих. В этом году военнослужащим Национальной гвардии уже выделено 255 квартир ", - отметил Секретарь СНБО Украины, добавив, что еще 58 военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии Украины сегодня получат долгожданные сертификаты и ключи от новых квартир.

Также Александр Турчинов сообщил, что продолжается строительство объектов жилого назначения в Харькове, Хмельницком, Виннице, Днепре, Львове, Одессе и других регионах Украины, которые будут введены в эксплуатацию уже в 2017 году. "И в дальнейшем государство будет заботиться о своих защитниках", - подчеркнул он, добавив, что в Государственном бюджете Украины на 2017 год заложено 200 млн грн на строительство и приобретение жилья для военнослужащих Национальной гвардии Украины.
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Це все нецікаво, скільки грошей закладено на MRAP бронемашини для НГУ, скільки закладено на створення мобільної протитанкової артилерії НГУ, яка буде стріляти керованими снарядами з Рапір для зупинки танкових проривів путіна, скільки колісних танкових винищувачів на базі БТР-4Е - МОП-4К буде закуплено в 2017 році, скільки важких БМПТ-64 на базі танків Т-64 буде закуплено для зачистки та ведення боїв в населених пунктах????? Як взагалі Турчинов бачить собі роль НГУ в війні з путіним? Що зможе зробити НГУ без протитанкових підрозділів під час танкового наступу путіна на Харків, Суми, Чернигів, Київ, Житомир????
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А скільки на утримання ярдів іде ціє всієї мразоти владної? На всіх вистачить, тільки вониж не віддадуть.
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200 млн. копейки. надо минимум 20 млрд. и закрутится экономика.
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200 миллионов это на150 человек)))) Да у нас в любом городи тысячи на очереди стоят.
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Турчинову хорошо! Он не пришей к кузде рукав сейчас. Должность вроде бы и большая а полномочий с гулькин юух. НО! Надо что-то говорить. А то забудут кто Крым сдал!!!
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он демагог на зарплате у сёмы могилевича..
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мощно..человек 40 квартиры получит..не напомните, по сколько денех мёртвым ментам раздали..?
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Не получат.В этом году съэкономили и не освоили 2 миллиарда.Дьячок-комсомолец вешает очередную лапшу лохотрату.
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