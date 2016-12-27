 В бюджете- 2017 предусмотрено 200 млн грн на строительство и приобретение жилья для военнослужащих НГУ, - Турчинов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров презентовал Международный учебный центр для нацгвардейцев и рассказал о планах развития учебной и материально-технической базы НГУ.
Кроме того, была представлена новая и модернизированная техника, которой недавно был оснащена Национальная гвардия: техника связи, управление командных пунктов, медицинская, автобронетанковая техника, беспилотные летательные аппараты и новое вооружение.
Военному руководству страны была продемонстрирована построенная казарма отдельного отряда специального назначения "Омега" и новые образцы формы одежды личного состава НГУ. Кроме того, присутствующие осмотрели кинологический центр Национальной гвардии Украины.
На территории военного городка Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов вместе с Министром внутренних дел Арсеном Аваковым и командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым вручили ключи от квартир личному составу НГУ.
Во время выступления Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что бойцы ВСУ и Нацгвардии доказали всему миру, "что Украина является государством, способным защитить себя".
"Вы защищали Украину в сложные времена вторжения коварного врага на нашу землю, и сегодня государство, осознавая необходимость защиты страны и деоккупации временно захваченных территорий, несмотря на множество других проблем, делает все возможное, чтобы обеспечить военных всем необходимым", - сказал Александр Турчинов.
По его словам, в соответствии с утвержденной СНБО Стратегией национальной безопасности Украины, в бюджете на 2017 год на безопасность и оборону предусмотрено 5,2% ВВП.
"Обеспеченность жильем является одним из ключевых вопросов в социальной защите военнослужащих. В этом году военнослужащим Национальной гвардии уже выделено 255 квартир ", - отметил Секретарь СНБО Украины, добавив, что еще 58 военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии Украины сегодня получат долгожданные сертификаты и ключи от новых квартир.
Также Александр Турчинов сообщил, что продолжается строительство объектов жилого назначения в Харькове, Хмельницком, Виннице, Днепре, Львове, Одессе и других регионах Украины, которые будут введены в эксплуатацию уже в 2017 году. "И в дальнейшем государство будет заботиться о своих защитниках", - подчеркнул он, добавив, что в Государственном бюджете Украины на 2017 год заложено 200 млн грн на строительство и приобретение жилья для военнослужащих Национальной гвардии Украины.
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