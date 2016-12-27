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 За минувшие сутки погибших нет. Ранены 2 украинских воинов, 2 - попали в плен, - спикер АТО

2 украинских военнослужащих ранены, 2 - попали в плен боевиков в ходе АТО 26 декабря.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, двое наших воинов получили ранения. Кроме того, двое украинских военнослужащих попали во вражеский плен, заблудившись в районе Бахмутской трассы", - рассказал он.

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Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.
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Ну ёпть, ну какого хрена лазить, где попало? Мало было гади?
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