 "Пока к нам никто не обращался", - представитель Госпогранслужбы Слободян о блокаде оккупированного Донбасса

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" заявил помощник главы ведомства Олег Слободян.
"В ГПСУ в данном случае никто не обращался", - сказал он.
"Что касается нашего алгоритма действий, то он не изменится. Мы как действовали в рамках действующего законодательства, так и будем действовать", - подчеркнул чиновник.
"Что касается инициатив в данном случае ветеранов АТО, то я глубоко убежден, что любые действия имеют место, если они не вредят национальной безопасности Украины, это во-первых, а во-вторых - если они согласованы с действиями Вооруженных сил Украины и других правоохранительных органов и соответствуют единому замыслу. В данном случае, повторюсь, пока к нам никто не обращался, но в любом случае мы готовы к общению и выработке каких-то единых подходов в рамках этого плана действий, касающегося временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей", - добавил Слоболян.
Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освободить украинских военных, удерживаемых в плену. По словам военнослужащих, террористы должны начать обмен пленными или же их ждет экономическая блокада. 26 декабря народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко заявил, что срок ультиматума истек и ветераны АТО начинают блокаду оккупированных территорий Донбасса.
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