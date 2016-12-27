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 Российский суд решил, что Революция Достоинства была "госпереворотом"

Дорогомиловский суд Москвы во вторник удовлетворил иск беглого экс-нардепа от ПР Владимира Олийныка и признал украинскую Революцию Достоинства "государственным переворотом".

Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает российское пропагандистское агентство, в ходе процесса суд допросил беглых бывших высших руководителей Украины,в том числе Виктора Януковича и главу его администрации Андрея Клюева, экс-премьера Николая Азарова.

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Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности - полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шел процесс. Журналистов в зал не пустили - они следили за происходящим с помощью трансляции в отдельном помещении.

Суд пришел к выводу, что захват административных зданий, изменения в законодательство, которые были приняты зимой 2014 года, отстранение от власти прежних лидеров государства якобы являются признаками "госпереворота".

Между началом рассмотрения дела 15 декабря и вынесением приговора прошло менее двух недель.

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Напомним, Олийнык после Революции Достоинства бежал из страны и сейчас скрывается в Москве, где вместе с бывшим премьер-министром Украины Николае Азаровыв и еще одним бывшим регионалом Игорем Марковым создал так называемый "Комитет спасения Украины". После этого он стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к захвату власти в стране (часть 3 статьи 109 Уголовного кодекса).

Также он является фигурантом уголовного дела о "диктаторских законах" за незаконное голосование о включении в повестку дня сессии, а также принятие девяти законопроектов, которые касались ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Дело расследуется по ч.2 ст.27, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.27, ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

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а какое российскому сраному суду дело до Украины?
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До Украины никакого.Удовлетворили олийныка.Надеюсь кончил сука.
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а давайте признаем украинским судом что в Петрограде в 1917 году был переворот
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Любая революция это по определению госпереворот. Поздравляю кацапский суд с этим судьбоносным открытием
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Ну всё, хоть из дому не выходи - щас почнутся аресты :

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как хорошо что дорогомиловский суд удовлетворил Олийныка, может теперь ему полегчает
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Так и революция 1917 - тоже переворот. Вся власть в рашке нелигитивна. Романовых на престол!!!!!
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а слабо признать незаконным продажу аляски?
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я так понимаю хуйлютин должен подчинится решению суда и прекратить все связи с незаконным с их точки зрения правительством??? Или нет?
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