 Российский суд решил, что Революция Достоинства была "госпереворотом"

Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает российское пропагандистское агентство, в ходе процесса суд допросил беглых бывших высших руководителей Украины,в том числе Виктора Януковича и главу его администрации Андрея Клюева, экс-премьера Николая Азарова.
Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности - полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шел процесс. Журналистов в зал не пустили - они следили за происходящим с помощью трансляции в отдельном помещении.
Суд пришел к выводу, что захват административных зданий, изменения в законодательство, которые были приняты зимой 2014 года, отстранение от власти прежних лидеров государства якобы являются признаками "госпереворота".
Между началом рассмотрения дела 15 декабря и вынесением приговора прошло менее двух недель.
Напомним, Олийнык после Революции Достоинства бежал из страны и сейчас скрывается в Москве, где вместе с бывшим премьер-министром Украины Николае Азаровыв и еще одним бывшим регионалом Игорем Марковым создал так называемый "Комитет спасения Украины". После этого он стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к захвату власти в стране (часть 3 статьи 109 Уголовного кодекса).
Также он является фигурантом уголовного дела о "диктаторских законах" за незаконное голосование о включении в повестку дня сессии, а также принятие девяти законопроектов, которые касались ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Дело расследуется по ч.2 ст.27, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.27, ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
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