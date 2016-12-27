 89 военнослужащих находятся на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Сообщается, что 12 раненых проходят лечение за рубежом. В частности, шестеро - в Германии и по двое - в США, Латвии и Италии. 49 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях.
"Всего с начала года реабилитационное лечение прошло 1116 военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - отметили в украинском оборонном ведомстве.
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