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 89 военнослужащих находятся на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны

На сегодняшний день на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны находится 89 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, раненых во время АТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Сообщается, что 12 раненых проходят лечение за рубежом. В частности, шестеро - в Германии и по двое - в США, Латвии и Италии. 49 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 9 раненых украинских военнослужащих прибыли в Болгарию на лечение, - МИД. ФОТО

"Всего с начала года реабилитационное лечение прошло 1116 военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - отметили в украинском оборонном ведомстве.

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