 С начала АТО саперы ВСУ обезвредили 140 тысяч минно-взрывных устройств на территории Донецкой и Луганской областей, - Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
"Всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили 140 тысяч минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов почти 2744 гектара территории в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.
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