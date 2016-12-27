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 С начала АТО саперы ВСУ обезвредили 140 тысяч минно-взрывных устройств на территории Донецкой и Луганской областей, - Минобороны

За минувшую неделю военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин более 1,5 гектара местности, обезвредив 455 взрывоопасных предметов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

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"Всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили 140 тысяч минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов почти 2744 гектара территории в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.
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Шо, мало там різних бандпособників? Залучати їх до розмінування і нехай лазять по посадках і шукають міни.
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