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Все про:боевик (17634) заложник (1004) освобождение (915) плен (1630) Донбасс (11599) Будик (19)

 Освобожденные заложницы уже находятся на территории, контролируемой Украиной: чувствуют себя нормально, - Будик

Освобожденные девушки говорят, что боевики к ним не применяли никаких насильственных методов, их не допрашивали. Все это время они были под стражей.

Об этом сообщил советник замминистра обороны Василий Будик в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"В данный момент мы пересекли территорию, контролируемую Украиной. С девушками все в порядке, чувствуют себя нормально", - сказал он.

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"Я думаю, в данный момент испытывают большое счастье. Могу поздравить с освобождением еще двух наших граждан. Спецтранспортом девушки были доставлены на контролируемую территорию Украины. Со своей стороны мы с СБУ обеспечивали технические условия перехода. Мы забрали судью мариупольского суда и журналистку, которая находилась в Луганской области. Обмена не было. Было освобождение без всяких условий… все прошло в соответствии с тем, как мы планировали. Все спокойно", - добавил он.

На вопрос о возможности выдачи еще двух женщин-заложниц Будик ответил, что пока не может дать никаких анонсов. Вместе с тем, руководитель центра освобождения пленных Владимир Рубан сообщил, что по этим двум заложницам сейчас ведутся переговоры.

Он также добавил, что имел возможность побывать в Макеевском СИЗО. Там он пообщался с 5 задержанными военнослужащими. Они также готовятся к обмену и надеются, что он состоится. Сегодняшнее освобождение одностороннее. По словам Рубана, сейчас есть информация о поступлении 41 военного, содержащихся в Макеевском СИЗО. По ним ведутся переговоры.

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Издание сообщает, что освобожденные украинки рассказали подробности того, как были взяты в заложники: "Анжелика Преснякова работала в Апелляционном суде Мариуполя. В мае этого года поехала в Новоазовск к больной матери, где ее задержали боевики. Затем ее удерживали в донецком СИЗО до сих пор. Ольга Сворак журналист, работала в одном из Ивано-Франковских медиа также поехала в Луганскую обл. Говорит, хотела увидеть все собственными глазами как профессиональный журналист. Там ее также задержали. Она подробностей не сообщает. Обе женщины говорят, что причины их задержания боевики им не объясняли. Никаких подозрений или уголовных производств им не выдвигали. Об условиях своего содержания говорят, что к ним не применяли никаких насильственных методов, их не допрашивали. Они просто были под стражей. До вчерашнего дня они не знали, что их освободят. Они узнали об этом сегодня утром".

Ранее боевики "ДНР" передали Украине двух заложниц.
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Провести тчательнный психосамотический Анализ! показать Флаг Америки и смотреть на Реакцию!
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А ихние семьи на территории,контролируемой парашей.Что они забыли в Украине? Мы такому ширпотребу не поверим,правда,украинцы.
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Очень интересно получить пояснения от журналистки, каким образом она находясь под стражей в 15-м году оказалась в Крыму в обнимку с чуваком со значком новоросии на лапсердаке?
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дежурили на блокпосту короче, последний абзац до слез
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Такие же худющие и замученные, как героиня савченко после освобождения?
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Шось мне подсказует, шо этих освобожденный мы як и Надьку через месяц захочем вернуть обратно...
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Так мы их и сюда брать не хотели. Нам их впарили.
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Дак нам их уже насильно впихнули. Их нам не нужно было с самого начала.
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только не кладите шлюху в макияже на сохранение. пусть откинет всех, что в нее напрундить успели
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Их кто-нибудь ждал в Украине ?
Это действительно пленные - судья не признающая Голодоморы в Украине и добровольно удравшая к сепару-любимому малохольная ?
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Параша лоханулась.Они думали,что мы счас будем гадьке в ножки кланяться за пленных шлюх.
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Та їм що в терористів,що тут-однаково добре.Консерви.
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Так я не понял, а где заложники? Показали каких то сепарских шлюх, которые ездили к своим боевикам на блядки. Пускай бы там и оставалсь у нас своей ваты хватает.
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Таких барышень полно - одна поехала к маме на оккупированную территорию, другая из любопытства и нечего делать посмотреть войну - казломордые такие "благодеяния" будут делать до бесконечности....Ничто другое как пиар от Савченко -- жуйте сериалы...
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Чем будут заниматься ? Прославлять сепаров как гадя
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Спасение голодающей надьки,вторая серия.Всех пытают,а этих не трогали.Ну совсем ничего подозрительного.
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Скільки ще це шобло буде знущатися над українцями?

А правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться? Коли одпочити Ляжеш, боже, утомлений? І нам даси жити! Ми віруєм твоїй силі І духу живому. Встане правда! встане воля! І тобі одному Помоляться всі язики Вовіки і віки. А поки що течуть ріки, Кровавії ріки! Тарас Шевченко «Кобзар»
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Об условиях своего содержания говорят, что к ним не применяли никаких насильственных методов, их не допрашивали


Не допрашивали, задержали без причин, просто поехали на территорию оккупированную. Байки из разряда "стоял на блок-посту, копал окопы и возил продукты попочленцам".
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