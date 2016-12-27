 Освобожденные заложницы уже находятся на территории, контролируемой Украиной: чувствуют себя нормально, - Будик

Об этом сообщил советник замминистра обороны Василий Будик в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"В данный момент мы пересекли территорию, контролируемую Украиной. С девушками все в порядке, чувствуют себя нормально", - сказал он.
"Я думаю, в данный момент испытывают большое счастье. Могу поздравить с освобождением еще двух наших граждан. Спецтранспортом девушки были доставлены на контролируемую территорию Украины. Со своей стороны мы с СБУ обеспечивали технические условия перехода. Мы забрали судью мариупольского суда и журналистку, которая находилась в Луганской области. Обмена не было. Было освобождение без всяких условий… все прошло в соответствии с тем, как мы планировали. Все спокойно", - добавил он.
На вопрос о возможности выдачи еще двух женщин-заложниц Будик ответил, что пока не может дать никаких анонсов. Вместе с тем, руководитель центра освобождения пленных Владимир Рубан сообщил, что по этим двум заложницам сейчас ведутся переговоры.
Он также добавил, что имел возможность побывать в Макеевском СИЗО. Там он пообщался с 5 задержанными военнослужащими. Они также готовятся к обмену и надеются, что он состоится. Сегодняшнее освобождение одностороннее. По словам Рубана, сейчас есть информация о поступлении 41 военного, содержащихся в Макеевском СИЗО. По ним ведутся переговоры.
Издание сообщает, что освобожденные украинки рассказали подробности того, как были взяты в заложники: "Анжелика Преснякова работала в Апелляционном суде Мариуполя. В мае этого года поехала в Новоазовск к больной матери, где ее задержали боевики. Затем ее удерживали в донецком СИЗО до сих пор. Ольга Сворак журналист, работала в одном из Ивано-Франковских медиа также поехала в Луганскую обл. Говорит, хотела увидеть все собственными глазами как профессиональный журналист. Там ее также задержали. Она подробностей не сообщает. Обе женщины говорят, что причины их задержания боевики им не объясняли. Никаких подозрений или уголовных производств им не выдвигали. Об условиях своего содержания говорят, что к ним не применяли никаких насильственных методов, их не допрашивали. Они просто были под стражей. До вчерашнего дня они не знали, что их освободят. Они узнали об этом сегодня утром".
Ранее боевики "ДНР" передали Украине двух заложниц.
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Это действительно пленные - судья не признающая Голодоморы в Украине и добровольно удравшая к сепару-любимому малохольная ?
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А правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться? Коли одпочити Ляжеш, боже, утомлений? І нам даси жити! Ми віруєм твоїй силі І духу живому. Встане правда! встане воля! І тобі одному Помоляться всі язики Вовіки і віки. А поки що течуть ріки, Кровавії ріки! Тарас Шевченко «Кобзар»
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Не допрашивали, задержали без причин, просто поехали на территорию оккупированную. Байки из разряда "стоял на блок-посту, копал окопы и возил продукты попочленцам".
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