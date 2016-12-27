EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  864  52
Все про:Нацполиция (5229) преступность (904) Троян (152) закон Савченко (12)

 "Закон Савченко" - преступный: 1423 человека уже задержаны по второму кругу, 31 из них - за убийство, 25 - за тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом, - Троян

И.о. главы Национальной полиции Украины Вадим Троян негативно оценивает действие "закона Савченко" о зачислении одного дня предварительного заключения как двух дней в срок основного наказания, и считает, что его нужно менять.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Если перейти к "закону Савченко", то воры в законе из этих тысяч выпущенных из колоний уже осужденных преступников набирают себе "менеджмент" - еще в СИЗО занимаются их вербовкой, предлагают им "работу". Посмотрите, какая у нас здесь ситуация (показывает таблицу, - ред.): по "закону Савченко" по второму кругу уже задержаны 1423 человека. Круто?! 1423! Из них: 31 - за убийство, 25 - за тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом. За то, что мы такие добрые, мы получили 56 убитых. Искалеченных - еще больше. Еще расскажу, что нас ждет: только за умышленные убийства и тяжкие телесные раньше срока выйдут на свободу 1566 человек. Поэтому этот закон преступный", - отметил Троян.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Даты убийств совпадают с религиозными праздниками", - полиция расследует новые преступления "александрийского маньяка", выпущенного по закону Савченко. ВИДЕО

По мнению Трояна на сегодняшний день необходимо провести реформу в Министерстве юстиции - изменить надзор, условия пребывания в СИЗО и тюрьмах, реформировать суды и прокуратуру. А тогда можно пересматривать условия ведения следствия.

"Они же сейчас что делают? Пользуются тем, что его (следствие - ред.) затягивают. Потому что у них в СИЗО - день за два. Если по делу - 15 эпизодов. Раз в месяц рассматривается. Допрашиваются потерпевшие, свидетели, понятые, преступник. Получается, следствие в суде может идти 3-5 лет. Умножаем на два - все, он выходит. Так это по тяжких преступлениях. Что уже говорить о грабителей, воров. Там еще легче. Максимум ему могли бы дать 5 лет. Два года он в СИЗО, и вышел. 20 квартир "сделали", два года отсидели, вышли, все продали и каждый заработал по миллиону. Они же воры - там нравственности нет. Они - социопаты", - отмечает и.о. главы Нацполиции.

Также читайте: 25% осужденных, освободившихся по "закону Савченко", вновь задержаны за совершение тяжких преступлений, - глава Винницкой полиции Педос

Полный текст интервью с Вадимом Трояном читайте ЗДЕСЬ.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
преступно таких уебанов на должности назначять!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Закон Савченко потрібний, бо тільки менше 7% звільнених злочинців знову потрапляють в поліцію, це означає що 93% засуджених були засуджені помилково, або змінились в місцях позбавлення волі! Закон Савченко має діяти, це найбільш революційний та правильний закон прийнятий Радою за останні роки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
35 человек убито "амнистированными" - это ты ихним родственникам расскажи , что закон нужен. а то что Тимошонка со своим при Бютом подогнали "закон" под убийцу Лозинского - и ежу понятно ..нужно срочно менять это убогий закон хотя уже поздно..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А скільки людей вбили ті хто жодного разу не сидів? То що всіх арештувати та посадити в концтабір?
 показать весь комментарий
Ответить
 
к чему это ты? может я не четко сформулировал?
тогда еще раз:
Держать Трояна на должности И.о. главы Национальной полиции Украины - вот это ПРЕСТУПНО!!!
а Закон правильный, а именем Гади его называют для дискредитации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
откуда такие цифры !? давно твою мать не грабили, ну ничего все впереди!
 показать весь комментарий
Ответить
 
1500 по второму кругу это меньше 7%? откуда этот бред? скосили сроки зэкам в 2 раза вот и вся реформа, заебись! Большая часть зэков умышленно совершат преступления чтобы вернуться в социум где они занимают какое-то положение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
За типа ПРЕСТУПНЫЙ закон проголосовало 255 детапутов, он прошел все комиссии, его подписал однотуровый, но виновата Савченко. Я вообще сомневаюсь, что Савченко способна разработать такой документ как проект закона. Над ними работают квалифицированные юристы. Однако есть повод лишний раз наехать на Савченко. Маразм однако.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если бы эта фсбэшная лярва не рявкала, что она его "автор", отмыла с себя хотя бы одно говно, но она пи****т об этом на каждом шагу, в отличии от однотурового и еще 225 подельников.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понятно что Савченко марионетка и сама не смогла бы, ею руководят из кремля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дык тады и однотурового отменять нужно т.к. он его подписал. А что делать с 255 детапутами которые за него проголосовали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конституцию отменили за один телефонный звонок а грёбаный закон для уголовников отменить чего то мешает? Отрежте. Или депутатики все уголовнички???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это закон не против уголовников, а против мусоров и прокуратуры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Троянский Конь в Действии! ... Савченоко отправить на "какойнибудь Мазамбик" - исчезнет с ТВ и Мазамбиканцы Украинску Мову вывчать ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Абсолютно правильный закон.
А менты свои косяки и неумение работать пытаются переложить с больной головы на здоровую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Действительно удивляет реклама политсил по тв - дело идет к перевыборам

Олигархи и кланы уничтожают Украину, нужна срочная перезагрузка власти - Тимошенко

Уровень обнищания украинцев, до которого их довела нынешняя клептократическая власть, можно посчитать по уникальному индексу инфляции - так называемому «индексу «Roshen»...

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что из-за неуклюжей и непрофессиональной социально-экономической политики действующей власти, украинцы оказались на грани большой бедности, что в свою очередь усиливает запрос общества на полную перезагрузку и обновления власти в Украине.

«Есть все основания надеяться, что в следующем году состоится полная перезагрузка власти. Ведь в 3,5 раза подорожала жизнь людей во всех отраслях, заморожены пенсии и заработные платы. Люди не выдержат в следующем году такого издевательства», - сказала вчера вечером Тимошенко в эфире телеканала «NewsOne».
По ее словам, уровень обнищания населения Украины можно косвенно посчитать по уникальному индексу инфляции - так называемому «индексу «Roshen», ведь киевский торт производства компании «Roshen» за два года подорожал в 3,5 раза, что свидетельствует про аналогичное подорожание всех групп товаров.

Лидер «Батькивщины» отметила, что косвенным сигналом старта избирательной кампании является активная реклама в СМИ тех или иных политических сил и их лидеров.

«Кланы запускают свою рекламу, эфиры забиты рекламой Яценюка и Ляшко. Пошла полным ходом избирательная кампания, потому что они понимают, что дальше так страной управлять не смогут», - сообщила она и призвала украинцев быть внимательными и тщательно исследовать действия всех политических сил, которые сегодня представлены в Украине.

«Если украинцы еще раз выберут тех же людей, представляющих сегодня кланы и олигархию - как Порошенко и Яценюка, то тогда Украина будет лишена шанса», - предупредила Тимошенко.

По ее словам, Украина требует принципиально нового стратегического плана развития страны, который «сможет поднять Украину на ноги и поставить ее в ряд самых успешных стран Европы в очень короткие сроки».

«Следует впервые за 25 лет приступить к стратегии, а не к ликвидации Украины руками этих людей, которые не видят себя в Украине, но видят себя людьми уже глобального пространства с миллиардами, заработанными в Украине», - подчеркнула в заключение Тимошенко.

Напомню, в минувшую пятницу лидер "Батькивщины" призвала Порошенко не доводить людей до нового Майдана. И сообщила, что в начале следующего года представит Стратегию вывода Украины из кризиса, где речь пойдет об изменении Конституции, налоговой системы, развитии аграрного сектора, борьбе с коррупцией.

Экономика от Пророка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заспокойтеся, не бризкайте слиною, любі мої боти Тимошенко і ольгінці.
Врешті-решт, аби Тимошенко не калаврадила, може і в Ющенка щось вийшло б. Так що кров, яка зараз проливається в Україні- на руках вашої милої Мессії в білій шубці і на лабутенах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну вот вам кушайте ягодки. Сводки как с фронта. 31 убийство!!! десятки покалеченных. И ето я уверен только малая доля из того что происходит на самом деле, учитывая как наши мусора раскрыват преступления...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Преступление - эот три года человека в сизо держать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так шо, мусорок, все кого вы загребли в СИЗО расстреливать предлагаешь? Тэк сказать мочить в сортире
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
проголосовали этот закон какалицые под завывания о том, что их герой томится в вязнице и голодает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто же виноват? Надо было это продумывать заранее депутатам и хотя бы, те кто совершил тяжкие преступления не попадали под действие этого закона.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прежде всего нужно отменить, возможность выходить под залог, тем кто совершил тяжкие преступления и преступления коррупционного характера, а уж пом все остальное....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот закон - красная черта для ментовско-прокурорского беспредела. Годами люди сидят в СИЗО без оснований, в ожидании неизвестно чего. Так сделайте исключение из него для определённых категорий - убийц и насильников, например. И добавьте, что он распространяется на людей, которые сидят сверх процессуальных сроков. А в целом он правильный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я одного не понимаю- зачем он нам все это рассказывает? В Раде- шоколадно-морковное большинство- вот и пусть отменяют! Думаю, и другие (прогрессивные) фракции не будут против. Народ уже не первый месяц вопит о том, что этот закон пора отменить! Тем более, в Раде, при желании, законы меняются за часы! Значит, в этом случае менять не хотят, чем помогают рашистской консерве уничтожать украинцев?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ох і гнида ця савченка. Більше я нічого не скажу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Закон "Савченко" действует во всех европейских странах, это закон против произвола мусоров и прокуратуры, нечего мариновать людей в сизо, человек виновен доказывайте в суде и садите в тюрьму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
100% прежде всего нужно отменить, возможность выходить под залог, "мажорам" тем кто совершил тяжкие преступления и преступления коррупционного характера, а уж пом все остальное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Свою рукожопость постоянно хотят списать на что угодно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прикрывать собственную некомпететность и рукожопие жалобами на хуевый закон, любимый прием всех лодарей и делетантов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почти полторы тысячи человек задержаны повторно. Что еще надо, чтобы доказать, что закон троянской кобылы преступный?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильный закон.
У Николаевском СИЗО чудак отсидел больше 10 лет, при том, что по его статье максимальное наказание 8 лет.
Всё что надо, внести перечень преступлений по которым этот законе не применяется - а это те статьи предусматривающие максимальное наказание - пожизненное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не розумію яке відношення закон Савченко має до Савченко. Наскільки я помню цей закон приймали без Савченко. Тому є злочинцями ті хто приймав цей закон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отличный закон, но ментам он сильно не нравиться, потому что нужно работать, а они этого не умеют!




Когда был принят "закон Савченко"?
Проект закона "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", или так называемый "закон Савченко", был зарегистрирован в Верховной Раде 5 ноября 2015 г. Авторами документа выступили сама Савченко, нардепы от "Батькивщины" Андрей Кожемякин, Иван Крулько, от БПП - Николай Паламарчук, от "Народного фронта" - Леонид Емец и внефракционный Олег Осуховский. 26 ноября парламент поддержал данный закон, 22 декабря его подписал президент Украины Петр Порошенко, а 24 декабря закон вступил в силу.
В чем суть закона?
Принятым законом вносятся изменения в ч. 5 ст. 72 Уголовного кодекса Украины. Теперь это пункт звучит так: "Зачисление судом срока предварительного заключения в случае осуждения к лишению свободы в пределах того же уголовного производства, в рамках которого к лицу было применено предварительное заключение, производится из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы", то есть суды обязаны учитывать осужденным каждый день, проведенный в следственных изоляторах, как два дня отбывания наказания.
В срок предварительного заключения включается:
1) задержание лица без постановления следственного судьи, суда;
2) задержание на основании постановления следственного судьи, суда о разрешении на задержание;
3) содержание под стражей как мера пресечения, избранная судьей, судом на стадии досудебного расследования или во время судебного рассмотрения уголовного производства;
4) пребывание обвиняемого в стационарном медицинском учреждении при проведении судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;
5) пребывание лица, отбывающего наказание в учреждениях предварительного заключения для проведения следственных действий или участие в судебном рассмотрении уголовного производства.
Согласно закону, суд должен освободить осужденного от отбывания наказания, если срок содержания в СИЗО равен или превышает фактически назначенное ему основное наказание.
Закон подлежит применению относительно всех лиц, в отношении которых на момент вступления в силу данного закона вступил в силу обвинительный приговор, наказание по которому не отбыто полностью.
Закон Савченко применяется по ходатайству осужденного, членов его семьи или защитника, судами, которые выносили указанные обвинительные приговоры, в течение двух недель с момента получения соответствующего ходатайства судом или по собственной инициативе суда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну допустим, что ЭТА кремлевская засланка предложила отпустить преступников для ухудшения криминогенной обстановки в стране. Интересует лишь одно - КАКАЯ ПАДЛА ГОЛОСОВАЛА ЗА ЭТОТ ЗАКОН? Такое впечатление, что народные избранники думали не тем местом, на котором носят шляпу и в которое ещё едят
 показать весь комментарий
Ответить
 
В любой другой стране уже бы отменили. Отмените этот закон, а не на морях отдыхайте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Классно Надьку подставили с этим законом,приписав и назвав ее именем.Вроде это она в тюряге его сама настрочила и сама приняла.Хорош он или плохой это другой вопрос,но теперь вроде как она за все в ответе,понятно шо для дураков тупых без мозгов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рада отказалась исправлять "закон Савченко" (15.11.2016) ,
а этим козлам ментовским все неймется.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия блокада боевик бюджет Гройсман Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание заложник Израиль Кабмин Киев Крым Мингарелли Минобороны Нацполиция обстрел оккупация ООН плен пленные Россия Савченко СБУ смерть суд ЦИК
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти