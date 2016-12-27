 "Закон Савченко" - преступный: 1423 человека уже задержаны по второму кругу, 31 из них - за убийство, 25 - за тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом, - Троян

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Если перейти к "закону Савченко", то воры в законе из этих тысяч выпущенных из колоний уже осужденных преступников набирают себе "менеджмент" - еще в СИЗО занимаются их вербовкой, предлагают им "работу". Посмотрите, какая у нас здесь ситуация (показывает таблицу, - ред.): по "закону Савченко" по второму кругу уже задержаны 1423 человека. Круто?! 1423! Из них: 31 - за убийство, 25 - за тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом. За то, что мы такие добрые, мы получили 56 убитых. Искалеченных - еще больше. Еще расскажу, что нас ждет: только за умышленные убийства и тяжкие телесные раньше срока выйдут на свободу 1566 человек. Поэтому этот закон преступный", - отметил Троян.
По мнению Трояна на сегодняшний день необходимо провести реформу в Министерстве юстиции - изменить надзор, условия пребывания в СИЗО и тюрьмах, реформировать суды и прокуратуру. А тогда можно пересматривать условия ведения следствия.
"Они же сейчас что делают? Пользуются тем, что его (следствие - ред.) затягивают. Потому что у них в СИЗО - день за два. Если по делу - 15 эпизодов. Раз в месяц рассматривается. Допрашиваются потерпевшие, свидетели, понятые, преступник. Получается, следствие в суде может идти 3-5 лет. Умножаем на два - все, он выходит. Так это по тяжких преступлениях. Что уже говорить о грабителей, воров. Там еще легче. Максимум ему могли бы дать 5 лет. Два года он в СИЗО, и вышел. 20 квартир "сделали", два года отсидели, вышли, все продали и каждый заработал по миллиону. Они же воры - там нравственности нет. Они - социопаты", - отмечает и.о. главы Нацполиции.
Полный текст интервью с Вадимом Трояном читайте ЗДЕСЬ.
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тогда еще раз:
Держать Трояна на должности И.о. главы Национальной полиции Украины - вот это ПРЕСТУПНО!!!
а Закон правильный, а именем Гади его называют для дискредитации.
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А менты свои косяки и неумение работать пытаются переложить с больной головы на здоровую.
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Олигархи и кланы уничтожают Украину, нужна срочная перезагрузка власти - Тимошенко
Уровень обнищания украинцев, до которого их довела нынешняя клептократическая власть, можно посчитать по уникальному индексу инфляции - так называемому «индексу «Roshen»...
Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что из-за неуклюжей и непрофессиональной социально-экономической политики действующей власти, украинцы оказались на грани большой бедности, что в свою очередь усиливает запрос общества на полную перезагрузку и обновления власти в Украине.
«Есть все основания надеяться, что в следующем году состоится полная перезагрузка власти. Ведь в 3,5 раза подорожала жизнь людей во всех отраслях, заморожены пенсии и заработные платы. Люди не выдержат в следующем году такого издевательства», - сказала вчера вечером Тимошенко в эфире телеканала «NewsOne».
По ее словам, уровень обнищания населения Украины можно косвенно посчитать по уникальному индексу инфляции - так называемому «индексу «Roshen», ведь киевский торт производства компании «Roshen» за два года подорожал в 3,5 раза, что свидетельствует про аналогичное подорожание всех групп товаров.
Лидер «Батькивщины» отметила, что косвенным сигналом старта избирательной кампании является активная реклама в СМИ тех или иных политических сил и их лидеров.
«Кланы запускают свою рекламу, эфиры забиты рекламой Яценюка и Ляшко. Пошла полным ходом избирательная кампания, потому что они понимают, что дальше так страной управлять не смогут», - сообщила она и призвала украинцев быть внимательными и тщательно исследовать действия всех политических сил, которые сегодня представлены в Украине.
«Если украинцы еще раз выберут тех же людей, представляющих сегодня кланы и олигархию - как Порошенко и Яценюка, то тогда Украина будет лишена шанса», - предупредила Тимошенко.
По ее словам, Украина требует принципиально нового стратегического плана развития страны, который «сможет поднять Украину на ноги и поставить ее в ряд самых успешных стран Европы в очень короткие сроки».
«Следует впервые за 25 лет приступить к стратегии, а не к ликвидации Украины руками этих людей, которые не видят себя в Украине, но видят себя людьми уже глобального пространства с миллиардами, заработанными в Украине», - подчеркнула в заключение Тимошенко.
Напомню, в минувшую пятницу лидер "Батькивщины" призвала Порошенко не доводить людей до нового Майдана. И сообщила, что в начале следующего года представит Стратегию вывода Украины из кризиса, где речь пойдет об изменении Конституции, налоговой системы, развитии аграрного сектора, борьбе с коррупцией.
Экономика от Пророка
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Врешті-решт, аби Тимошенко не калаврадила, може і в Ющенка щось вийшло б. Так що кров, яка зараз проливається в Україні- на руках вашої милої Мессії в білій шубці і на лабутенах.
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У Николаевском СИЗО чудак отсидел больше 10 лет, при том, что по его статье максимальное наказание 8 лет.
Всё что надо, внести перечень преступлений по которым этот законе не применяется - а это те статьи предусматривающие максимальное наказание - пожизненное.
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Когда был принят "закон Савченко"?
Проект закона "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", или так называемый "закон Савченко", был зарегистрирован в Верховной Раде 5 ноября 2015 г. Авторами документа выступили сама Савченко, нардепы от "Батькивщины" Андрей Кожемякин, Иван Крулько, от БПП - Николай Паламарчук, от "Народного фронта" - Леонид Емец и внефракционный Олег Осуховский. 26 ноября парламент поддержал данный закон, 22 декабря его подписал президент Украины Петр Порошенко, а 24 декабря закон вступил в силу.
В чем суть закона?
Принятым законом вносятся изменения в ч. 5 ст. 72 Уголовного кодекса Украины. Теперь это пункт звучит так: "Зачисление судом срока предварительного заключения в случае осуждения к лишению свободы в пределах того же уголовного производства, в рамках которого к лицу было применено предварительное заключение, производится из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы", то есть суды обязаны учитывать осужденным каждый день, проведенный в следственных изоляторах, как два дня отбывания наказания.
В срок предварительного заключения включается:
1) задержание лица без постановления следственного судьи, суда;
2) задержание на основании постановления следственного судьи, суда о разрешении на задержание;
3) содержание под стражей как мера пресечения, избранная судьей, судом на стадии досудебного расследования или во время судебного рассмотрения уголовного производства;
4) пребывание обвиняемого в стационарном медицинском учреждении при проведении судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;
5) пребывание лица, отбывающего наказание в учреждениях предварительного заключения для проведения следственных действий или участие в судебном рассмотрении уголовного производства.
Согласно закону, суд должен освободить осужденного от отбывания наказания, если срок содержания в СИЗО равен или превышает фактически назначенное ему основное наказание.
Закон подлежит применению относительно всех лиц, в отношении которых на момент вступления в силу данного закона вступил в силу обвинительный приговор, наказание по которому не отбыто полностью.
Закон Савченко применяется по ходатайству осужденного, членов его семьи или защитника, судами, которые выносили указанные обвинительные приговоры, в течение двух недель с момента получения соответствующего ходатайства судом или по собственной инициативе суда.
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братва не забудет !
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а этим козлам ментовским все неймется.
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