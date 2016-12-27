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Все про:Лещенко (423) Мартыненко (248)

 Лещенко проиграл уже второй суд о дискредитации Мартыненко, - пресс-служба экс-нардепа

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко проиграл уже второй суд бывшему нардепу Николаю Мартыненко.

Киевский апелляционный суд подтвердил решение Шевченковского райсуда Киева об отказе в опровержении информации о том, что Лещенко ежемесячно получает от российского олигарха $ 67 тыс. плюс большие бонусы за дискредитационную кампанию против Мартыненко. Об этом сообщила пресс-служба Николая Мартыненко, обнародовав решение суда, пишет Gazeta.ua.

"Уже второй суд вынес однозначное решение: у Лещенко нет никаких оснований отрицать информацию о регулярном получении им крупных сумм от российского олигарха как вознаграждение за кампанию "черного пиара" против Николая Мартыненко", - отметила адвокат Ольга Демидюк.

"Господин Лещенко страдает правовым мазохизмом. Он уже второй раз сам, инициативно судится с Николаем Мартыненко, чтобы в результате получить еще более болезненный удар по своей и без того подмоченной репутации. Чтобы еще раз услышать, что опровергнуть свою продажность он не может", - отметила пресс-служба бывшего депутата.

По ее мнению, "решение суда еще более чувствительно для Лещенко на фоне информации о десятках миллионов долларов, потраченных олигархами на информационную кампанию по очернению политической команды, к которой относится Николай Мартыненко. Лещенко должен осознать: за ложь и клевету он будет нести ответственность перед законом".

Пресс-служба экс-нардепа также напомнила, что "Николай Мартыненко год назад добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы как обычный человек опровергнуть проплаченный негатив против него. Ни одно обвинение против него не подтвердилось. Зато Лещенко прячется за мандатом и панически боится потерять неприкосновенность, потому что вся страна увидела его коррупцию. Но "антикоррупционеру по вызову" все равно придется отвечать за свою ложь и фейки, которые создавались и распространялись за большие деньги", считает пресс-служба Николая Мартыненко.

суд мартыненко лещенко

суд мартыненко лещенко






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украинские суды самые справедливые суды в мире...
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Лещ как там твоя шлюха скорбящая может тебе пора к ней
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Как-то слишком много "россйского" в жизни украинского депутата Лещенко - и с Топольской, которая так сочувствует россиянам и "дружит" с российским олигархом и на его заказы у нас скандалы устраивает...
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Коли загинули наші бійці під Іловайськом, вона писала про тусовки та Канари. Тепер вона пише про "бідних загиблих росіян": Казанський про Настю Топольську

"Специально пролистал посты Насти Топольской за август 2014 года. И почему-то не нашел там никаких возмущений по поводу убийства сотен наших солдат российскими военными под Луганском и Иловайском. Есть посты про Канары, про тусовки в Барселоне, а про массовое убийство граждан Украины россиянами на территории Украины ничего нет. Сегодня Настя "ахренела" и посчитала, что "молчать просто невозможно", а тогда вполне нашла в себе силы промолчать", - написав він.
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Т.е. суд признал правдой, что Лещенко наемный информационный киллер. Было бы неплохо узнать фамилию российского олигарха
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Хах, "правовий мазохіст"! Це точно. А, може, Лещенко так піариться - аби його ім'я було постійно на слуху?!
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За год Лещенко из "нового политика" и "антикоррупционера" превратился в посмешище для страны. Требует от всех прозрачности доходов, а сам втянут в коррупционные скандалы, выступает против олигархов - и "горит" на связях с ними. Если бы Лещенко начал свои "расследования" сегодня, его попытки обвинить кого-то в коррупции вызвали бы только смех.
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Сначала проверь инфу, а затем выступай. Зная наши суды нашел результативную часть. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62191774 Так Мартыненко там отмазался, что это "представник відповідача в судовому засіданні наголошувала, що оспорювана інформація є оціночним судженням". Прошерстил статьи по этому делу - сплошные недомолвки. Вроде как Мартыненко подал "правдивую" информацию на Лещенко. На самом деле в суде нихрена он не доказал эту "правдивость". А отмазался типа - это ветер мне нашептал, или голоса, и вообще это не информация а я бредил. Этот вброс рассчитан на ленивых, которые не удосужатся порыться в инете. Как-то раша ТВ потянуло..
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Зная наши суды нашел результативную часть. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62191774 Так Мартыненко там отмазался, что это "представник відповідача в судовому засіданні наголошувала, що оспорювана інформація є оціночним судженням". Прошерстил статьи по этому делу - сплошные недомолвки. Вроде как Мартыненко подал "правдивую" информацию на Лещенко. На самом деле в суде нихрена он не доказал эту "правдивость". А отмазался типа - это ветер мне нашептал, или голоса, и вообще это не информация а я бредил. Обидно что этот вброс рассчитан на ленивых, которые не удосужатся порыться в инете. Как-то раша ТВ потянуло..
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голодный фронт начал тратить ворованные деньги, чтобы отбелить Яценюка и Ко!
Но про это ни слова!Жена Мартыненко съездила на модный показ в Москву. Компанию ...

25 окт. 2016 г. - Жена бывшего нардепа и экс-замглавы фракции "Народный фронт" НиколаяМартыненко Анна засветилась в России на одном из .
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