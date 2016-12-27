 Команда Обамы пытается навязать Трампу антироссийский курс, - представитель МИД РФ Захарова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя принятие в США закона о расходах на оборону.
"Подписанный Обамой 23 декабря закон о расходах на оборону США в 2017 году, как и аналогичные документы последних лет, пестрит указаниями Пентагону, как выстраивать линию на российском направлении. В частности, сохраняется запрет на военное сотрудничество с нами до тех пор, пока Россия не прекратит "оккупацию украинской территории", не будет "соблюдать свои обязательства" в рамках Минских договоренностей, не остановит "агрессивные действия, угрожающие суверенитету членов НАТО", - отметила она.
"Непонятно, каким образом мы угрожаем суверенитету и территориальной целостности стран НАТО. Ведь именно американцы и их союзники демонстрируют повышенную военную активность, раздвигают границы альянса и приближают свой боевой потенциал к нашим рубежам. Естественно, нам приходится учитывать такое развитие при реализации собственных программ строительства вооруженных сил", - подчеркнула чиновник.
"В законе есть и другие моменты, которые затрагивают российские интересы, включая бездоказательные обвинения в нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и надуманные озабоченности по поводу выполнения нами Договора о сокращении наступательных вооружений и Договора по открытому небу. Главное же - что из всего этого выводится задача ускорения темпов разработки вооружений в рамках американской концепции "Глобального молниеносного удара". То есть в Вашингтоне демонстративно бряцают оружием", - заявила Захарова.
"В закон о военном бюджете заложено положение, наделяющее президента США полномочиями вводить санкции против граждан любых стран, причастных, по его мнению, к нарушению прав человека. Таким образом Обама придал пресловутому антироссийскому "закону имени Магнитского" от 2012 года глобальный характер, тем самым обрекая на сотрясение отношения не только с Россией, но и со всем миром. Использование правозащитного предлога для давления на неугодные правительства - давняя традиция внешней политики Вашингтона. Однако теперь насаждение на планете "демократии по-американски" открыто отнесено к компетенции Пентагона", - отметила представитель МИД РФ.
"В целом складывается впечатление, что принятием этого закона доживающая последние дни команда Обамы старается подложить мину будущей администрации Трампа, осложнить ей ведение дел на международной арене, в том числе - параллельно с лихорадочным введением новых санкций против нас - навязать свой порочный антироссийский курс. Нынешних обитателей Белого дома, возомнивших, что на Россию можно давить, он завел в полный тупик. Надеемся, что те, кто придет на смену, будут мудрее", - добавила она.
Напомним, 23 декабря президент США Барака Обама подписал бюджет Пентагона на 2017 год, предусматривающий сдерживание РФ и ограничение военного сотрудничества с Россией.
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До 70% указов Обамы будут отменены, - доверенное лицо Трампа Гингрич(158)
США выделят 3,4 млрд долларов на сдерживание России в 2017 году(81)
Обама подписал бюджет США, где на военную помощь Украине предусмотрено 350 млн долларов(426)
"Надежда - наш компас земной", - МИД РФ об исключении Савченко из ПАСЕ(254)
Русские месседжи в США(0)
Перед выборами Обама звонил Путину с требованием остановить хакерские атаки, - NBC News(29)
Рейган перевернулся бы в могиле, если бы узнал о поддержке частью республиканцев Путина, - Обама(227)
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Оптимистично думали рассияне ровно 100 лет тому взад...
Гыыыыыы....
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Чи буде він цілуватись з ху№лом в засос, чи поставить його на чотири кінцівки, а разом з ним і весь мордор, зараз cпрогнозувати не зможе ніхто, навіть сам Трамп.
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https://inforesist.org/bild-eks-glava-gosdepa-predlozhit-trampu-zabyit-o-kryime-i-ubrat-sanktsii/
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А ты танцуй, дурочка танцуй
И улыбайся...
)))
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Трамп - абсолютно не прогнозований і не послідовний. Вибір Трампа президентом був сюрпризом для більшості старожилів не тільки демократів, але й республіканців. І він може, якщо захоче, відмінити всі укази Обами, в тому числі і ті, які були корисні для США.
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В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из топ-менеджеров сети супермаркетов АТБ. Задержание состоялось в рамках расследования уголовного производства по факту финансирования террористической организации «ДНР», сообщает «Украинская правда».
- Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления. Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражу, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Правоохранители продолжают неотложные оперативно - следственные действия. В СБУ надеются в ближайшее время привлечь к ответственности всех бизнесменов и менеджеров, причастных к сделке.
По данным наших источников, речь идет о заместителе генерального директора «АТБ-маркет» по юридическим вопросам Александре Токаре.
Как сообщалось ранее, с требованием расследовать деятельность компании «АТБ-Марктет» и дать ей правовую оценку в СБУ обратились члены группы «Депутатский контроль»: Андрей Шинькович (БПП), Тарас Кремень (Народный фронт) и Дмитрий Лубинец (БПП). Парламентарии предоставили ряд доказательств, что украинская компания продолжает работать на оккупированных территориях и не только исправно платить налоги в казну страны-агрессора, но и напрямую предоставляет финансовую помощь лидерам так называемых «молодых республик».
- Из открытых источников была распространена информация, что в прошлом году компании «АТБ» в оккупированном Крыму, которые управляют сетью супермаркетов ПУД (Продукты у дома), заплатили в Краснодарском крае в бюджет России страны агрессора 5 млн долларов налога. Общий объем чистой прибыли, которую предположительно заработали магазины «АТБ», составил более $150 млн. Вы скажете это немного, а мы скажем - это патроны для наемников и солдат русской армии, убивают наших ребят на Донбассе. Таким образом, осуществляется прямое финансирование страны агрессора, что является нарушением законодательства об ответственности финансирования терроризма, - заявил народный депутат Шинькович.
Имеющаяся у народных депутатов информация дает основания утверждать, что владельцы «АТБ» продолжают контролировать работу супермаркетов сети на оккупированной территории Донбасса и даже договариваются о расширении бизнеса.
- В оккупированном Донецке сетью руководит бывший народный депутат от Партии регионов, и бывший заместитель председателя Службы безопасности, один из лучших друзей основателя АТБ Буткевич - Юрий Самойленко. То есть можно сделать вывод, что на самом деле никакого отжима не произошло, а "АТБ", как пишут СМИ, продолжает поставлять продукты своих марок на оккупированный Донбасс, - уточнил Андрей Шинькович.
По мнению экспертов, бороться с компаниями - пособниками терроризма должны не только представители СБУ и ГПУ, но и политики. Как вариант, можно пойти по пути Турции, национализируя предприятия, которые сотрудничают с антигосударственными структурами.
- После пресечения попытки государственного переворота, власти Турецкой Республики национализировали около 1,2 тыс. коммерческих структур, заподозренных в сотрудничестве с мятежниками. Считаю, народным депутатам не стоит медлить с принятием четкого закона о национализации. Тогда бизнес-структуры по типу АТБ, которые осознанно сохраняют свою деятельность на оккупированных и неподконтрольных властям Украины территориях, получат сигнал: либо работаете по законам Украины и в интересах страны, или не работаете в Украине. Другого не дано, - резюмирует директор информационно-аналитического агентства «Рейтинг» Алексей Станчевский.
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конец РФтьма
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Команда Путина сумела навязать антироссийский курс и всей Украине и всем цивилизованным странам мира !
Об чём Захарова-дева плачет теперь ?
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А не интересы страны , которую кацапия пожизненно считает врагом и соперником,не?
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