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Все про:закон (2190) МИД РФ (870) НАТО (5089) Обама (1574) оборона (790) Россия (64383) США (11501) Захарова (50)

 Команда Обамы пытается навязать Трампу антироссийский курс, - представитель МИД РФ Захарова

Администрация президента США Барака Обамы пытается навязать новоизбранному президенту Дональду Трампу антироссийский курс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя принятие в США закона о расходах на оборону.

"Подписанный Обамой 23 декабря закон о расходах на оборону США в 2017 году, как и аналогичные документы последних лет, пестрит указаниями Пентагону, как выстраивать линию на российском направлении. В частности, сохраняется запрет на военное сотрудничество с нами до тех пор, пока Россия не прекратит "оккупацию украинской территории", не будет "соблюдать свои обязательства" в рамках Минских договоренностей, не остановит "агрессивные действия, угрожающие суверенитету членов НАТО", - отметила она.

"Непонятно, каким образом мы угрожаем суверенитету и территориальной целостности стран НАТО. Ведь именно американцы и их союзники демонстрируют повышенную военную активность, раздвигают границы альянса и приближают свой боевой потенциал к нашим рубежам. Естественно, нам приходится учитывать такое развитие при реализации собственных программ строительства вооруженных сил", - подчеркнула чиновник.

"В законе есть и другие моменты, которые затрагивают российские интересы, включая бездоказательные обвинения в нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и надуманные озабоченности по поводу выполнения нами Договора о сокращении наступательных вооружений и Договора по открытому небу. Главное же - что из всего этого выводится задача ускорения темпов разработки вооружений в рамках американской концепции "Глобального молниеносного удара". То есть в Вашингтоне демонстративно бряцают оружием", - заявила Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обама подписал бюджет США, где на военную помощь Украине предусмотрено 350 млн долларов

"В закон о военном бюджете заложено положение, наделяющее президента США полномочиями вводить санкции против граждан любых стран, причастных, по его мнению, к нарушению прав человека. Таким образом Обама придал пресловутому антироссийскому "закону имени Магнитского" от 2012 года глобальный характер, тем самым обрекая на сотрясение отношения не только с Россией, но и со всем миром. Использование правозащитного предлога для давления на неугодные правительства - давняя традиция внешней политики Вашингтона. Однако теперь насаждение на планете "демократии по-американски" открыто отнесено к компетенции Пентагона", - отметила представитель МИД РФ.

"В целом складывается впечатление, что принятием этого закона доживающая последние дни команда Обамы старается подложить мину будущей администрации Трампа, осложнить ей ведение дел на международной арене, в том числе - параллельно с лихорадочным введением новых санкций против нас - навязать свой порочный антироссийский курс. Нынешних обитателей Белого дома, возомнивших, что на Россию можно давить, он завел в полный тупик. Надеемся, что те, кто придет на смену, будут мудрее", - добавила она.

Напомним, 23 декабря президент США Барака Обама подписал бюджет Пентагона на 2017 год, предусматривающий сдерживание РФ и ограничение военного сотрудничества с Россией.
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У московській школі №1282 замість траурних стрічок за жертвами авіакатастрофи Ту-154 на державні прапори Росії пов'язали чорні сміттєві пакети.
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Я же говорил, что не все случайности случайны.
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Лучше поздно, чем никогда, но Обама сам мог бы уничтожить парашу, если был бы более решительным.
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Все твои заявления, Захарова, высосаны из пальца. А может еще откуда-то. Какая-то ..ень лошадья получается.
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Шото 16-й год не задался....А вот 17-й будет определённо лучче!
Оптимистично думали рассияне ровно 100 лет тому взад...

Гыыыыыы....
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"Мы потерпим, лишь бы наши дети (вариант - внуки) лучше жили" - многовековая мудрость рашистского быдла...
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Вот все говорят Трамп, Трамп. А я вам скажу, что в США всегда найдётся далласский стрелок. Если это будет необходимо.
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Трамп - непередбачуваний. Лише в цьому місяці він тричі публічно задавався питанням: "Чому маючи ядерну зброю, ми не можемо її використати?"

Чи буде він цілуватись з ху№лом в засос, чи поставить його на чотири кінцівки, а разом з ним і весь мордор, зараз cпрогнозувати не зможе ніхто, навіть сам Трамп.
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Абама таки грюкнув дверьми заваливши самальот з кацапами.
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Была такая песня. Хорошая.

А ты танцуй, дурочка танцуй
И улыбайся...
)))
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Команда Обамы делает за Трампа грязную роботу я уверен что все действия администрации Обамы и Трампа давно согласованы и чтоб новый президент не портил отношения с Россией и Израилем, а тупо сказал что я не виноват это все Обама. Трампу не приесться принимать никаких новых санкций резолюций в ООН, ему просто останется отнекиваться, как это все не хорошо, но он с этим ничего поделать не может....
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Очень вероятно. Иногда кто-то сознательно подставляется (или кого-то подставляют), чтобы последующий был белым и пушистым.
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Ваша впевненість помилкова. Ще не повністю сформована команда Трампа вже заявила, що буде скасовано близько 70% усіх законів і указів, прийнятих за участю Обами. Говорити про домовленості між цими командами - це глибоко помилятись.
Трамп - абсолютно не прогнозований і не послідовний. Вибір Трампа президентом був сюрпризом для більшості старожилів не тільки демократів, але й республіканців. І він може, якщо захоче, відмінити всі укази Обами, в тому числі і ті, які були корисні для США.
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Топ-менеджер АТБ задержан за финансирование терроризма

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из топ-менеджеров сети супермаркетов АТБ. Задержание состоялось в рамках расследования уголовного производства по факту финансирования террористической организации «ДНР», сообщает «Украинская правда».

- Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления. Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражу, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Правоохранители продолжают неотложные оперативно - следственные действия. В СБУ надеются в ближайшее время привлечь к ответственности всех бизнесменов и менеджеров, причастных к сделке.

По данным наших источников, речь идет о заместителе генерального директора «АТБ-маркет» по юридическим вопросам Александре Токаре.

Как сообщалось ранее, с требованием расследовать деятельность компании «АТБ-Марктет» и дать ей правовую оценку в СБУ обратились члены группы «Депутатский контроль»: Андрей Шинькович (БПП), Тарас Кремень (Народный фронт) и Дмитрий Лубинец (БПП). Парламентарии предоставили ряд доказательств, что украинская компания продолжает работать на оккупированных территориях и не только исправно платить налоги в казну страны-агрессора, но и напрямую предоставляет финансовую помощь лидерам так называемых «молодых республик».

- Из открытых источников была распространена информация, что в прошлом году компании «АТБ» в оккупированном Крыму, которые управляют сетью супермаркетов ПУД (Продукты у дома), заплатили в Краснодарском крае в бюджет России страны агрессора 5 млн долларов налога. Общий объем чистой прибыли, которую предположительно заработали магазины «АТБ», составил более $150 млн. Вы скажете это немного, а мы скажем - это патроны для наемников и солдат русской армии, убивают наших ребят на Донбассе. Таким образом, осуществляется прямое финансирование страны агрессора, что является нарушением законодательства об ответственности финансирования терроризма, - заявил народный депутат Шинькович.

Имеющаяся у народных депутатов информация дает основания утверждать, что владельцы «АТБ» продолжают контролировать работу супермаркетов сети на оккупированной территории Донбасса и даже договариваются о расширении бизнеса.

- В оккупированном Донецке сетью руководит бывший народный депутат от Партии регионов, и бывший заместитель председателя Службы безопасности, один из лучших друзей основателя АТБ Буткевич - Юрий Самойленко. То есть можно сделать вывод, что на самом деле никакого отжима не произошло, а "АТБ", как пишут СМИ, продолжает поставлять продукты своих марок на оккупированный Донбасс, - уточнил Андрей Шинькович.

По мнению экспертов, бороться с компаниями - пособниками терроризма должны не только представители СБУ и ГПУ, но и политики. Как вариант, можно пойти по пути Турции, национализируя предприятия, которые сотрудничают с антигосударственными структурами.

- После пресечения попытки государственного переворота, власти Турецкой Республики национализировали около 1,2 тыс. коммерческих структур, заподозренных в сотрудничестве с мятежниками. Считаю, народным депутатам не стоит медлить с принятием четкого закона о национализации. Тогда бизнес-структуры по типу АТБ, которые осознанно сохраняют свою деятельность на оккупированных и неподконтрольных властям Украины территориях, получат сигнал: либо работаете по законам Украины и в интересах страны, или не работаете в Украине. Другого не дано, - резюмирует директор информационно-аналитического агентства «Рейтинг» Алексей Станчевский.
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Неужели Трамп такой дурак что послушается это кремлевскую шлюху... Известно давно что Кремлевский курс - уничтожить Европу и США...
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Ну и шо ?
Команда Путина сумела навязать антироссийский курс и всей Украине и всем цивилизованным странам мира !
Об чём Захарова-дева плачет теперь ?
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Трамп - такой же придурок, как хло и Эрдоган, вместе взятые. Думаю, он хлу еще много чего сзади успеет понатыкать...
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Опять , Обама..., да чтож такое?
А не интересы страны , которую кацапия пожизненно считает врагом и соперником,не?
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Курва імперська завжди маріонетка - "чревовещательница". За гроші ще й не те набалакаєшь - Убогі люди.
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Замечу, и при этом он еще успевает готовить боярышник.
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У Трампа не простой характер похоже. Трудно предсказать как он будет управлять всем - он из бизнеса а не из политики или госдеятельности и к тому же шоу бизнеса тоже и он очень эмоциональный и возможно обидчивый ... Как то всегда проще найти подход к человеку спокойному уравновешенному ,не упрямому. С артистами он российскими встречался , вообще не понятно пока как там будет... да уж...
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Захаровой пора посетить турецкую выставку.
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Эта старая минетчица в курсах,что кому хочет навязать
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