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Все про:адвокат (759) взятка (3157) задержание (4703) прокуратура (2485) СБУ (12883) уголовная ответственность (361) Донецкая область (3450) Славянск (2527)

 Адвокат из Славянска вымогал у женщины 8 тыс. грн, обещая "договориться" с правоохранителями, - СБУ

В Славянске (Донецкая область) сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры разоблачили юриста одного из адвокатских объединений, который за деньги обещал "решить вопрос" с правоохранителями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, адвокат требовал 8 тысяч гривен у местной жительницы, сын которой подозревается в угоне автомобиля. За эту сумму злоумышленник обещал "договориться" со знакомыми правоохранителями, чтобы в отношении мужчины не применяли меру пресечения в виде содержания под стражей. На самом деле деньги адвокат планировал присвоить.

Правоохранители задержали злоумышленника в рабочем кабинете после получения 3 тысячи гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнесмен предлагал 50 тыс. грн главе поселкового совета в Донецкой области за фиктивный акт выполненных работ, - полиция. ФОТОрепортаж
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Новости из Дурдома.

Напуганная боярышниковым геноцидом, дирекция Дурдома запретила продажу спиртосодержащих технических жидкостей (кроме жизненно необходимого пациентам Стекломоя) и теперь думает, не начать ли отпускать только по одноразовым рецептам такие лекарственные препараты, как валокордин, йод, зеленка.
О как! Порезал ты руку - дуй в поликлиннику, выстаивай очередь, предоставляй справочку, что ты не алкаш и следовательно йод тебе для другого нужен. ))) А если с сердцем поплохело - так лучше уж сразу ложиться на землю, сложить руки на груди и ... просто немного подождать. Потребность в валокордине скоро сама пройдет. )))
Дурдом.
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А вот это КРУТО. Хлопнуть адвоката с судьей.
Контора респект. Только не забудьте , что это лица создавшие группу лиц - для совершения преступления. (ст. 28 УК Украины). Остальные статьи вдогон.
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А что здесь такого? Адвокат назвал стоимость услуги, клиент согласилась - Где проблема?
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Услуга адвокатской работы или передача денег в суд, т.е. судье? А слабо было оплата через банковские системы на счет суда ?
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