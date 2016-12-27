 Адвокат из Славянска вымогал у женщины 8 тыс. грн, обещая "договориться" с правоохранителями, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, адвокат требовал 8 тысяч гривен у местной жительницы, сын которой подозревается в угоне автомобиля. За эту сумму злоумышленник обещал "договориться" со знакомыми правоохранителями, чтобы в отношении мужчины не применяли меру пресечения в виде содержания под стражей. На самом деле деньги адвокат планировал присвоить.
Правоохранители задержали злоумышленника в рабочем кабинете после получения 3 тысячи гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Напуганная боярышниковым геноцидом, дирекция Дурдома запретила продажу спиртосодержащих технических жидкостей (кроме жизненно необходимого пациентам Стекломоя) и теперь думает, не начать ли отпускать только по одноразовым рецептам такие лекарственные препараты, как валокордин, йод, зеленка.
О как! Порезал ты руку - дуй в поликлиннику, выстаивай очередь, предоставляй справочку, что ты не алкаш и следовательно йод тебе для другого нужен. ))) А если с сердцем поплохело - так лучше уж сразу ложиться на землю, сложить руки на груди и ... просто немного подождать. Потребность в валокордине скоро сама пройдет. )))
Дурдом.
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Контора респект. Только не забудьте , что это лица создавшие группу лиц - для совершения преступления. (ст. 28 УК Украины). Остальные статьи вдогон.
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