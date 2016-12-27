EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  6951  79
Материалы по теме:
Все про:Киевская область (1298) Нацполиция (5229) стрельба (2048) КОРД (91) Троян (152)

 "Перестрелка длилась 13 секунд. Произошел эксцесс исполнителя", - Троян о трагедии в Княжичах

И.о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян считает трагедию в Княжичах, в результате которой погибли 5 правоохранителей, трагической случайностью.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Просто произошел эксцесс исполнителя. Знаете, на войне есть такое понятие, как "дружественный огонь" - к примеру, когда одна группа разведки натыкается на другую группу свою же. Так оно и здесь получилось: одни думали, что перед ними воры, другие - тоже. Все", - отметил Троян.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы не успели ничего сказать. Он выскочил. Три секунды и начал стрелять", - выживший водитель экипажа ГСО о перестрелке в Княжичах. ВИДЕО

При этом и.о. главы Нацполиции отказался раскрывать какие-то подробности дела о перестрелке в Княжичах, ссылаясь на тайну следствия.

"Но то, что говорили на профильном комитете парламента, что озвучивал генпрокурор - это истина. Речь идет о случайности. Я думаю, генпрокурор вместе с нами выйдет и покажет в деталях на карте, что же на самом деле произошло. После проведения предварительного расследования мы уже имеем определенный объем информации, но нужно рассекретить материалы, провести полные следственные действия. Воспроизведение событий покажет все: кто сделал первый выстрел, кто какие команды выполнял, какие были ошибки у обеих групп...

Смотрите также: Спецоперация в Княжичах была направлена против ОПГ, в которую входили лица из правоохранительных органов, - Троян (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По ситуации в Княжичах увидели, что у нас эксцесс. Но на брифинге все поймут, что произошло. Там же перестрелка длилась 13 секунд. Они как военные быстро разобрались - что-то не то и начали кричать: "Стой!" Это все на расстоянии трех метров. Ночь. Все с оружием и в форме. Это так же, как группа нашей азовской разведки в Иловайске заходила с восточной стороны. Был туман, заблудились, заехали на блокпост "дээнеровцев". Вовремя среагировали, крикнули: "Слава ДНР!", открыли огонь и быстро отъехали. Вот такая ситуация", - отметил Троян.

Напомним, в ночь с 3 на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По сообщению народного депутата Украины Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.

Исполняющий обязанности председателя Нацполиции Вадим Троян сообщил о связи с правоохранительными органами преступной группировки.

Полный текст интервью с Вадимом Трояном читайте ЗДЕСЬ.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эксцес сознания Трояна! Пиздит, даже, не моргнув глазом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
)))когда менты под крышей Авакяна бомбили хаты а другие их прикрывали...
с ними СЛУЧИЛСЯ ЭКСЦЕСС!!!!(((((((
слава Богу шо не ОРГАЗМ!!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сказочки здесь рассказываю я, а не какой то Троян!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
«Вы бомбите стену, не пропускавшую поток африканской миграции в Европу, стену, останавливавшую террористов «Аль-Каиды». Этой стеной была Ливия. Вы разрушаете её. Вы- идиоты. За тысячи мигрантов из Африки, за поддержку «Аль-Каиды» гореть вам в аду. И так оно будет.» (М.Каддафи).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каддафи хреново закончил. Так же будет и твоим Путиным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нужно быть кретином, чтобы написать "менты Авакяна", потому что ВСЕ структуры, задействованные в Княжичах, принадлежат к МВС и подчиняются Авакову. ВСЕ ТРИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НЕ ВЕРЮ. Очередная ложь. Страшная за которой стоят смерти людей. Сволота.

Вопросы: почему в доме рядом сработала сигнализация? В дом действительно было проникновение. И это при том что рядом была "засада". Из дома где была "засада" ( это первый этаж" совершенно не видно обьекта на который вроде планировалось нападение. Только дорога. Что за пост такой секретный? Кто конкретно дал команду на "освобождение"?
Захват или освобождение не причина мочить на месте. Кто и чем убил "кордовца"? Они же в машине были. И за всем стоят конкретные руководители этой операции. Кто конкретно ответить за смерть людей ? Как всегда ? Уроды одним словом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
дружественный огонь по маркированной машине спецотряда, с завязаными глазами, без мозгов, просто супер спецоперация. Боюсь подумать что может произойти, когда проводится рядовая операция.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А сотрудник корда каким образом к этой порнографии из уст трояна клеится??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Реально всю Украину за идиотов держат.
Высшее руководство МВД покрывает банду,за это рано или поздно пойдут под суд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорость реакции отрепетирована отлично.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда мент не может объяснить, почему он дурак, он говорит протокольными выражениями, вставляя туда латынь, которую сам не понимает)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
троян - у тебя рак лобной кости ...сказал бы мозгов - но их там нет ..вы ублюдки и подонки мусорные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
)))))
- ЛЕРА!!! Что случилось с курсом гривны?
- ЭКСЦЕСС!!!))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С Гонгадзе - эксцесс исполнителя; в Княжичах - эксцесс исполнителя; тарифы - эксцесс исполнителя; не индексация пенсий - эксцесс исполнителя, а не кажется ли вам, что пора Исполнителей сажать!??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У мвс кажуть исполнителей нужно исполнить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Троян, а когда, наконец, эксцесс профессионализма произойдет в полиции?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вы не заметили что практически нет сообщений о элитных кражах и грабежах в Киеве и окресностях .

Трагическая случайность или забавное совпадение ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так когда на месте ложат,воры то не безсмертные
 показать весь комментарий
Ответить
 
одни думали, что перед ними воры, другие - тоже И давно в Украине такая практика открывать огонь на поражение без предупреждения, пусть даже по ворам? Именно этот вопрос меня интересует с момента происшествия, а не как да почему.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вполне может быть ибо кто-то писал что не раз там уже обносили дома влиятельных владельцев и вполне могла команда поступить наказать показательно и тут как раз так и вышло нескоординировано под раздачу коллеги попали.
Короче обыкновенная человеческая глупость может так завернуть события что покажется что супер сговор и тайны..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Человек поставил абсолютно правильный, но абсолютно иной вопрос. А если это были бы не мусора, ТО ЧТО? Обязательно было стрелять и убивать людей? Может это местные от жонок на охоту свалили и теперь бухали в Ланосе. Может такси кого привезло артистов с деревянными муляжами. Да пусть даже трижды воры и грабители! Убивать зачем??? И как вы думаете, будут ли расследованы убийства на Майдане и все эти сопли кто тогда отдал приказ стрелять, когда....после этого случая? Отож бо. Нет. Теперь когда мусор завалит из автомата ЛЮБОГО человека всегда можно заявить об эксцессе, о том что он подумал перед ним вооруженный грабитель и т.д. Нет! Это не глупость. Это наглость! И намек всем, что произойдет с вероятным Майданом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если вы конечно живёте в Украине,то должны понимать что Украина воюющая страна и всё что было ДО можете забыть.Реалии таковы что ценность человеческой жизни упала до нуля(в принципе она и так невысока была).
Появились люди(прошли АТО) которые убивали и которых пытались убить.
Очень много оружия из АТО и бандитов много.

Бойцы Корда это спецназ который ещё и войну прошёл ,всё на рефлексах и отработано до автоматизмаесли выпустили это фас .
Поэтому оружие надо с умом применять
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы, как говорится, или крестик снимите или трусы подтяните. Украина воюющая страна, то почему же ее гордость - спецназ ловит жуликов на сельских дорогах в тылу? И еще пытання. Если КОРД - это "спецназ, который прошел войну", не подскажите где трудоустроены "бойцы" бывшего Беркута, в количестве 50% оставшихся в системе НКВД? И опять таки главное - значит любое убийство полицейским, тэк сказать, человека будет трактоваться "патамуша вайна"? А когда она закончится, будет трактоваться "патаму ша много оружия после вайны осталось"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да че там эксцесс. Эксцессов вагон! Ну вот навскидку ....
Узнаете слева? га-га-га. Дык это новый глава Черкасской полиции, ....тайно назначенный. Сепарааааст.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это мелочь по сравнению с всенародно избранным основателем ПР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вам не здається панове, що сабаківське кодло, а саме його представник троян, який представив мусора лютого, як голову поліції Черкас(якого Хатія відмовилась призначати через корупцію і ще багато чого) просто сере нам на голову? Мусарня обносила маєтки заможних людей, а тут ДСО, пов"язали мусорів. Ті спробували домовитися, не вийшло, КОРД "підстрахував", зачистивши все оперативне поле. Прикол в тому, що жодного пораненого, тільки вбиті, а слова живого ДСОшника до уваги не беруться, бо сабакову і трояну з кабака, де вони бухали горілку видніше. До речі на які шиші бухали? Не на обнесені з заможних хат?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еще раз для кретинов - никакого ДСО давно НЕТ, есть полиция охраны, и она ТОЖЕ подчиняется Авакову. Вы хотя бы перед тем, как СРАТЬ в комментариях, изучите материальную часть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати да подчиняются одному ведомству и если что-то мутно было один звоночек и всё бы менты между собой порешали(облом любителям заговоров),так что скорее всего роковое стечение обстоятельств...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"одни думали, что перед ними воры, другие - тоже."
***
Значить за дві години державна охоронна служба і поліцмейстери, які прибули трохи пізніше по виклику ДОС, не змогли ідентифікувати дох затриманих розвідників, чи просто не змогли домовитися.
А те що, "перед ними воры, другие - тоже.", це чисто по Фрейду.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо-то в Мариуполе какая-то хрень. Народ отписывается, что автоматные очереди слышит. При этом- в разных районах города. Я, у себя- пока не слышу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что он несет? То есть завтра на улице эти бравые бойцы перестреляют тучу народа, и это будет просто эксцесс исполнителя? Серьезно? Что тогда Троян делает на своей службе? Это тоже эксцесс исполнителя?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
троян лично представил одиозного валерия лютого, бывшего руководителя УВД Кривого Рога на посту главы УВД Черкасской области. http://www.unian.net/politics/1697097-nesmotrya-na-protestyi-valeriya-lyutogo-naznachili-glavoy-politsii-cherkasskoy-oblasti-smi.html
При том, что этот ментяра не прошел тестирование (14 баллов из 60 возможных, интеллект, как у червяка), ранее покрывал фальсификации выборов мера Кривого Рога, в результате чего прошел старпер вилхуй, а еще ранее был советников кернеса. Несмотря на протесты общественных и ветеранских организаций, этого упыря таки назначили на новую должность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а вот это реально дерьмо, вот ЗА ЭТО, а не за Княжичи, Авакова нужно гнать в шею.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хватит тут х#йню пороть о "дружественном огне" нашел с чем сравнивать - это полиция сборище придурков.За что таким начальникам народ Украины зарплату платит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А типа менты были сплошь кандидаты наук и академики
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там откупились, тут отбрехались, всё, дело можно сдавать в архив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вывод из написанного - ну, бывает... не первый раз, и не последний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего не меняется в ментовском болоте.Сплошное вранье и покрывание собственных косяков.Чем больше они врут тем меньше им верят.А рюкзакяна,только за черкасское назначение нужно на кол посадить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
разведчики это бандиты или милиционеры не могу до сих пор вразуметь
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бред, то есть они зная что их разведчиков захватили начинают шмалять без разбору, а главный вопрос почему водила охраны живой тогда и где он был в момент расстрела?
 показать весь комментарий
Ответить
 
живой водила второй машины, который успел "вкопаться" в землю
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так, что через этот трояновский инцест ни кого не накажут????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну почему, Рюкзаченко себя перед зеркалом вычетает, что-бы другим неповадно было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С покон веку это называлось злочинна недбалість, яка призвела до тяжких наслідків
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И.о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян считает, что "произошел эксцесс исполнителя."
Читаем:
Ексцес виконавця - вчинення виконавцем злочину дій, які не охоплюються умислом інших співучасників, якщо його дії утворюють самостійний склад злочину або його дії суттєво відрізняються від дій, запланованих іншими учасниками.

Т.е., напр., чуваку сказали попугать, а он взял да убил.
В связи с этим - вопрос. И.о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян - он точно в теме? Он точно мент, а не стоматолог? А то по юридической фене он ботает, лажая чудовищно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из заявления можно понять, что одни преступники обиделись на других преступников, что те преступники подумали про них, что они преступники. Ну теперь всё стало на свои места, а то до обьяснения ну ничего понятно не было.
Теперь осталось узнать кто в дом проник и всю эту кашу заварил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Воры" на полицейской машине? А те, что "думали", под стражу взяты? От службы отстранены? Бред, какой БРЕД!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ведь это правда. полицаи рюкзачника и были реальными ворами домушниками. это не по мелочи рюкзачки продавать, они на один из схроном легитимного батона вышли и в тихую хотели его ощипать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если как в Илловайске...То Корд подкатил к ДСОшникам, крикнул " Слава ДСО", открыл огонь , расстрелял всех и быстро отъехал?!.... Этот дурик сам понимает о чём говорит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
.....полиция сейчас вот это ПОЛНЫЙ ЭКСССЦЕС !!!! им не ТОЙОТЫ а велики круглый год крутить причем ТРЕХ калесные !!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
я полицию похоронил ,когда один УТЫРОК двух полицейских убил средь бела ДНЯ в ДНЕПРЕ !!!! все , НАРОД , надеяться надо только на СЕБЯ и ВЕРНОГО ДРУГА (форт-201 )....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
грузинка не ДУРА .....ШОУ кончилось и начались СУВОРЫЕ будни....
 показать весь комментарий
Ответить
 
я не оговорился....имел ввиду не суровые , а "победы СУВОРОВА ))))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия блокада боевик бюджет Гройсман Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание заложник Израиль Кабмин Киев Крым Мингарелли Минобороны Нацполиция обстрел оккупация ООН плен пленные Россия Савченко СБУ смерть суд ЦИК
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти