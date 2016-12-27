 "Перестрелка длилась 13 секунд. Произошел эксцесс исполнителя", - Троян о трагедии в Княжичах

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Просто произошел эксцесс исполнителя. Знаете, на войне есть такое понятие, как "дружественный огонь" - к примеру, когда одна группа разведки натыкается на другую группу свою же. Так оно и здесь получилось: одни думали, что перед ними воры, другие - тоже. Все", - отметил Троян.
При этом и.о. главы Нацполиции отказался раскрывать какие-то подробности дела о перестрелке в Княжичах, ссылаясь на тайну следствия.
"Но то, что говорили на профильном комитете парламента, что озвучивал генпрокурор - это истина. Речь идет о случайности. Я думаю, генпрокурор вместе с нами выйдет и покажет в деталях на карте, что же на самом деле произошло. После проведения предварительного расследования мы уже имеем определенный объем информации, но нужно рассекретить материалы, провести полные следственные действия. Воспроизведение событий покажет все: кто сделал первый выстрел, кто какие команды выполнял, какие были ошибки у обеих групп...
По ситуации в Княжичах увидели, что у нас эксцесс. Но на брифинге все поймут, что произошло. Там же перестрелка длилась 13 секунд. Они как военные быстро разобрались - что-то не то и начали кричать: "Стой!" Это все на расстоянии трех метров. Ночь. Все с оружием и в форме. Это так же, как группа нашей азовской разведки в Иловайске заходила с восточной стороны. Был туман, заблудились, заехали на блокпост "дээнеровцев". Вовремя среагировали, крикнули: "Слава ДНР!", открыли огонь и быстро отъехали. Вот такая ситуация", - отметил Троян.
ночь с 3 на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
По сообщению народного депутата Украины Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
Исполняющий обязанности председателя Нацполиции Вадим Троян сообщил о связи с правоохранительными органами преступной группировки.
Полный текст интервью с Вадимом Трояном читайте ЗДЕСЬ.
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с ними СЛУЧИЛСЯ ЭКСЦЕСС!!!!(((((((
слава Богу шо не ОРГАЗМ!!!)))
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Вопросы: почему в доме рядом сработала сигнализация? В дом действительно было проникновение. И это при том что рядом была "засада". Из дома где была "засада" ( это первый этаж" совершенно не видно обьекта на который вроде планировалось нападение. Только дорога. Что за пост такой секретный? Кто конкретно дал команду на "освобождение"?
Захват или освобождение не причина мочить на месте. Кто и чем убил "кордовца"? Они же в машине были. И за всем стоят конкретные руководители этой операции. Кто конкретно ответить за смерть людей ? Как всегда ? Уроды одним словом.
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Высшее руководство МВД покрывает банду,за это рано или поздно пойдут под суд.
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- ЛЕРА!!! Что случилось с курсом гривны?
- ЭКСЦЕСС!!!))))))))))))))))))
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Трагическая случайность или забавное совпадение ?
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Короче обыкновенная человеческая глупость может так завернуть события что покажется что супер сговор и тайны..
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Появились люди(прошли АТО) которые убивали и которых пытались убить.
Очень много оружия из АТО и бандитов много.
Бойцы Корда это спецназ который ещё и войну прошёл ,всё на рефлексах и отработано до автоматизмаесли выпустили это фас .
Поэтому оружие надо с умом применять
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Узнаете слева? га-га-га. Дык это новый глава Черкасской полиции, ....тайно назначенный. Сепарааааст.
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Значить за дві години державна охоронна служба і поліцмейстери, які прибули трохи пізніше по виклику ДОС, не змогли ідентифікувати дох затриманих розвідників, чи просто не змогли домовитися.
А те що, "перед ними воры, другие - тоже.", це чисто по Фрейду.
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При том, что этот ментяра не прошел тестирование (14 баллов из 60 возможных, интеллект, как у червяка), ранее покрывал фальсификации выборов мера Кривого Рога, в результате чего прошел старпер вилхуй, а еще ранее был советников кернеса. Несмотря на протесты общественных и ветеранских организаций, этого упыря таки назначили на новую должность.
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инцестни кого не накажут????
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Читаем:
Ексцес виконавця - вчинення виконавцем злочину дій, які не охоплюються умислом інших співучасників, якщо його дії утворюють самостійний склад злочину або його дії суттєво відрізняються від дій, запланованих іншими учасниками.
Т.е., напр., чуваку сказали попугать, а он взял да убил.
В связи с этим - вопрос. И.о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян - он точно в теме? Он точно мент, а не стоматолог? А то по юридической фене он ботает, лажая чудовищно.
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Теперь осталось узнать кто в дом проник и всю эту кашу заварил?
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mp_friedlyfire 1
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