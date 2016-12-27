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Все про:Беларусь (2375) дипломатия (918) Лукашенко (1529) поздравление (531)

 За годы независимости Беларуси и Украине удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии", - говорится в поздравлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко предложил запустить миротворческий "минский процесc"

А.Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем братские белорусско-украинские связи будут крепнуть и развиваться на благо народов обеих стран.
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Попытка Белоруссии заблокировать голосование генассамблеи ООН по Крыму наглядно показала всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества...
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Здороваясь с тобой бацька,голова должна вертеться на 360 градусов.
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Из этой же серии. Поздоровался с Лукой, пересчитай пальцы
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Дядя, лучше пойди в оон по крыму переголосуй и осуди агрессию! А нет, то и не звезди про братские отношения!
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Бацька старается как может на двух стульях усидеть
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В Беларуси вся военная элита прокацапская! Все чиновники-прокацапские! Если росии нужно будет,то они Беларусь займут без проблем!
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Лукашок! Не писти! Ты сдаешь Беларусь ватанам с потрохами!
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Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан, проголосовав против резолюции ООН по Крыму, по сути ставят под сомнение суверенитет Украины, поддерживают агрессию и оккупацию части Украины. О каком сотрудничестве он говорит.
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Так кацапы уже заявили,что беларуского языка нет и небыло! Это что то мне напоминает!
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Зато Израиль поддержал Украину , и чем мы отплатили?
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Понятно! А эта сука еще в Украине украинский хлеб жрет?
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))) У неї ще й син масло з ікрою їсть, коли їсти більше нічого.
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емае, она еще не сдохла от водки? стальное здоровье...
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Ой ти серденько моє біда бідовая
Чи не стала в горлі пахлава медовая?
А чи правда що тобі ночами сниться
Як розп'ятих снігірей їдять синиці?
Ти не плач рідненька, то іще не горе
Коли раптом стене чорним Чорне море
Не тривожься, не сумуй моя хороша,
То тече у сине море кров ворожа
.Орест Лютий - "КАТЯ - ВАТНІЦА"
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Ох Бацька, Бацька Лукавы. Калі выбудавалі то чаму ў ААН супраць Украіны галасуеш і Путіну попу ліжаш?
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смотришь ТБ Белоруссии....как ОРТ 1 к 1 , только флаг и иногда по белорусски вставки.
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ГЛАВА БЕЛОРУССКОГО ПАРЛАМЕНТА: ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ НЕ ОТВЕЧАЕТ НАШИМ ИНТЕРЕСАМ
Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси и первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Владимир Андрейченко резко раскритиковал перспективы Евразийского экономического союза. Об этом сообщает агенство БЕЛТА.
«Не отвечает нашим интересам и ситуация в отношении Евразийского экономического союза. С момента запуска ЕАЭС с 1 января 2015 года не принято фактически ни одного серьезного экономического решения…Складывается ощущение, что экономический союз превращается в чисто такой политический проект», - сказал Владимир Андрейченко во время 51-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, проходящей в Москве.
По его мнению, в отношениях Беларуси и России не все благополучно.
«Положа руку на сердце, давайте откровенно спросим себя: все ли так благостно в наших отношениях? Можно ли быть довольным текущим состоянием дел? Абсолютно нет. Принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза», - заявил Андрейченко.
Он подчеркнул, что в российском информационном пространстве предпринимаются попытки переформатировать образ Беларуси.
«В информационной политике складывается ощущение, что в российском общественном мнении пытаются переформатировать образ Беларуси и белорусов. Из лучших друзей и преданных союзников нас пытаются представить как неискренних, несамостоятельных и живущих за счет России партнеров, которые в любой момент могут стать русофобами и повторить путь Украины», - подчеркнул Андрейченко.
Спикер Палаты представителей отметил, что подобные моменты негативно влияют на интеграционные процессы и могут их вообще затормозить.
ИСТОЧНИК InfoResist
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Лукашенко - підстилка Путіна! Це ворог України!
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Бацька в прямом подчинении у путлера,все остальное игра и лукавство.
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Не пойму я! Ті беларус, а вісвечивается другой флаг?
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О да...
От друзей меня спасите, от врагов я сам спасусь (С)
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В Росії прийнято рішення про відсторонення Лукашенка від влади, - ЗМІ
вівторок, 27 грудень 2016, 9:55


Рейтинг довіри росіян до Олександра Лукашенка - 65%, і це не може не дратувати Путіна, а стосунки між двома диктаторами вже давно зіпсовані вкрай.

О.Лукашенко. Фото: ZN.ua.

Останні конфлікти між владою Білорусі та Росії в інтерв'ю charter97.org прокоментував координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Дмитро Бондаренко, передають Патріоти України.
- Як ви прокоментуєте відмову Лукашенка їхати на саміт ОДКБ і ЄАЕС, який вчора відкрився в Санкт-Петербурзі?
- Очевидно, що відносини між двома диктаторами, між двома «братніми» режимами погані, як ніколи. Підтверджується версія про те, що в Росії прийнято рішення про відсторонення Лукашенко від влади. Білоруському диктатору це стало відомо: спецслужби Білорусі поклали йому на стіл якісь документи, які підтверджують реалізацію цього плану російською владою і наявність змовників всередині Білорусі.
Поки аналітиками чомусь ігнорується той факт, що Білорусь замість обіцяних 24 або 25 мільйонів тонн нафти отримала в 2016 році тільки 18 мільйонів тонн. Всі заяви про те, що ситуація з валовим внутрішнім продуктом Білорусі в останні місяці року нібито стала поліпшуватися, не мають під собою жодного підґрунтя. При таких втратах основної сировини, яка дає найбільшу експортну виручку, реальне падіння ВВП в цьому році становить не менше 5%. І в Росії вже заявили, що в наступному році Білорусі дадуть теж тільки 18 мільйонів тонн нафти. Це фактично вибиває підпори з-під білоруського режиму та особистої влади Лукашенка.
- Чи буде, як ви говорили, оголошено надзвичайний стан? Чого нам варто очікувати найближчим часом?
- Так, це дуже ймовірно. Видно, що диктатор здійснює хаотичні, неадекватні дії, і ймовірність введення надзвичайного стану, на мій погляд, дуже велика.
Необхідно відзначити, що, безумовно, Путін повністю контролює білоруський режим, але тут ще є один особистий фактор. Лукашенко дивним чином є другим за популярністю політиком на внутрішньому російському ринку. Згідно з останніми даними соцопитувань рейтинг довіри до нього серед росіян складає 65%. Це не може не дратувати Путіна, тому що в ситуації, коли в самій Росії є проблеми з економікою, можуть з'явитися угруповання серед силовиків і політиків, які могли б спробувати використовувати карту Лукашенка в Росії. Тому доля Лукашенка як правителя, на мій погляд, вирішена.
- Як в такому випадку буде розвиватися ситуація в Білорусі?
- Немає жодних підстав думати, що життя білорусів при діючому режимі змінитися в кращу сторону. Але ситуація в світі і регіоні розвивається динамічно. Зростає невдоволення білорусів владою і тому мій прогноз - незважаючи на будь-які дії Лукашенка, ситуація буде розвиватися вже за неконтрольованим владою сценарієм.
- Як Путін може зняти Лукашенко? Як це можна реалізувати практично?
- У Росії великий арсенал можливостей для відсторонення від влади білоруського диктатора. Такі варіанти відпрацьовані, як всередині Росії (наприклад, в Татарстані, в Москві, в Башкортостані), так і в Придністров'ї, де тривалий час існував режим Смірнова. Але різниця між усіма цими регіонами і щастя Білорусі в тому, що у нас існує величезна кількість людей, які є патріотами Білорусі і число цих людей зросло. У суспільстві також є серйозні проєвропейські настрої. Білорусь межує з країнами Євросоюзу, НАТО, а також з Україною, яка прагне увійти в ці структури.
Все це дає нам надію і реальну можливість для позитивних змін. Ми знаємо, що часто і російські, і колишні радянські правителі хотіли одне, а виходило зовсім інше. Але для цього треба буде проявити волю як відповідальним білоруським політикам, так і білорусам треба бути готовим до серйозної багатомісячної боротьби за свої права, за свободу, за незалежність країни
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,,,....удалось высрать порочную и всеобебливающую систему сотрутничества...,,
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Да пошел ты Лука Диктаторский к своему Хуйлу на кукан.
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СЛАВА УКРАЇНІ!
ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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Можливо!Беларусь сидить на російськой іглі КАНКРЕТНО!
Збройні сили теж під москвою!
У беларусов немае переспектив! Дуже ви інтегровані в росію! Нажаль!
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Ну что? укропчики, понеслась , цитаты ненагибаемого бесславного ублюдка :Нам нада ня спаць і ня есць!~ Лукашенко про выход из кризиса
Ня ўспеў узяцца за яйца, як малако прапала!~ Лукашенко про Лукашенко
Я даб'юсь міра для Беларусі, дажа цэной собственнага розуму!~ Лукашенко про цену мира для Беларуси
Наша краіна варта на баку прорвы, але я жадаю, каб яна зрабіла вялікі крок наперад!~ Лукашенко про фсё будзе харашо
Я свой парламент рэгулярна ператрахіваю, и точна знаю, хто мне ўрот, а хто не ўрот!~ Лукашенко про демократию
Мой народ будзе жыць плоха, але нядоўга.~ Лукашенко про фсё буде харашо
У каждага беларуса на стале далжны быць нармальныя чалавечаскiя яйца!~ Лукашенко про яйца
У каждай сям'е далжно быць па палтара-два рэбёнка!~ Лукашенко про детей
Я вам дождзь даў? Даў!~ Лукашенко про собственные сверхвозможности
А вас, Казлоў, я папрашу астацца!~ Лукашенко про администрацию президента
Я ператрахiваў свой парламент, и буду ператрахiваць.~ Лукашенко про воров (парламент)
Нам не нужна суперсаўрэменная электронная сісцема фальсіфікацыі рэзультатаў выбараў. У нас ёсць свая собственная, праверэнная ўрэменем.~ Лукашенко про "чэсныя" выборы
Нам нада іцці ў другiе мяста, гдзе нас не знаюць і гдзе нас ждуць.~ Лукашенко про Модогоскар
Ідзіот самый настаяшчый!~ Лукашенко про Джорджа Буша-младшего
Нет у меня семьи. Есть дети. И государство.~ Лукашенко про семейное положение И истчо многа чаво пра вусатую пачвару :http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8-%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Это сделает ваш день! Отвечаю. Гы!
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Ты шо боярышника накатил? или по жизни тупой и убогий?
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Извини,дружище! Я просто не весь твой коммент читал!
Ошибся! Извини!
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За годы независимости Беларуси и Украине удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, - Лукашенко
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Лукашенко полика болтается, как дерьмо в проруби.

Уже пора как то определиться.

Иначе, придут в Беларусь вежливые человечки, и сами определят.
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«В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти».
Последние конфликты между властями Беларуси и России в интервью charter97.org комментирует координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.
- Как вы прокомментируете отказ Лукашенкоехать на саммит ОДКБ и ЕАЭС, который вчера открылся в Санкт-Петербурге?
- Очевидно, что отношения между двумя диктаторами, между двумя «братскими» режимами плохи как никогда. Подтверждается версия о том, что в России принято решение об отстранении Лукашенко от власти. Белорусскому диктатору это стало известно: спецслужбы Беларуси положили ему на стол некие документы, которые подтверждают реализацию этого плана российскими властями и наличие заговорщиков внутри Беларуси.https://charter97.org/ru/news/2016/12/27/235685/
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"Судите по делам их..." Еще один языком рассказывает какие мы "нумыжебратья", а делами всей душой за террориста №1
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Лукашенко продаст просто любого, маму родную, аже своего байстрюка колю, лишь бы еще хоть денек побыть у власти. Жалкая, беспрерывно врущая и ничтожная личность.
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Ломаченко став найкращим боксером світу за версією Boxing News 24


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ОФФТОП!
Може меня обвинят в антисемитизме и жидофобии, но я не виноват ЧТО ВОТ ЭТОТ ТОВАРИСЧЬ - ЕВРЕЙ, а врагов надо знать в лицо! Кисинджер посоветовал Трампу отдать Крым и Украину на разтирзание Раше - для улучшения отношений между парашей и штатами!
https://inforesist.org/bild-eks-glava-gosdepa-predlozhit-trampu-zabyit-o-kryime-i-ubrat-sanktsii/
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Кто бы сомневался... Сначала заварили кашу, а теперь типа миротворцами выступают...
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И в свете ЭТОГО эта редиска Нетаньяху хочет чтобы к евреям относились типа нормально? У них вообще в башке что?
А вы в курсе, что министр Израиля посоветовал всем евреям проживающим во Франции переехать в Израиль - может действительно ЭТО и есть выход - даже дедушка Шикельгрубер советовал им ЭТО сделать - но тогда они дядю Адольфа не послушали.

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К стати памятная медалька - выдавалась лицам еврейской национальности посетившым земли Палестины, выдавалась евреям угадайте кем? Да, именно - нацистами.
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Ну да... Видать по этому и строите, "сябры", инженерные сооружения в стиле "а ля совок" на границе с Украиной, а не с парашниками... Ну, ну... Ох, доведет тебя, Лука, эта "дружба" с рашкостаном до конца... Какого? Да до не хорошего и не приятного!
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А цей все жопою на два стільця намагається сісти. Всі у нього добрі та хороші. Скрізь брацкіє народи та дружба). Лука прямо як справжній жид)
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За годы независимости Беларуси и Украине удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, - Лукашенко


Ну, Украина, положим, свою независимость от "русского мира", пусть и с временными территориальными потерями, гибелью десятков тысяч своих граждан, миллионов искалеченных судеб и колоссальных инфраструктурных разрушений, все-таки отстояла.
А вот сможет ли это сделать Беларусь? На которую, если судить по сложившейся ситуации и воплям из паРаши политиканов разного толка, этот самый "русский мир" попрёт, скорее всего, уже в 2017 г.?
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Лукашенко еще до Путина метил на его место. Недавно Лукашенко заявил, что в ключевых вопрос он поддерживает Путина, то есть поддерживает агрессию и оккупацию Украины. Но идет время и между двумя диктаторами - Лукашенко и Путиным возникли трения. Уже в официальных источниках РФ начитается травля Лукашенко, типа того, что он не надежный, постоянно ноет и требует дешевого российского газа, корыстный, подсиживает Путина. Уже проскальзывают заявления, что Беларусь это часть РФ. То есть готовится свержение Лукашенко и оккупация Белоруссии. Поэтому диктатор Лукашенко и вдруг вспомнил об Украине.
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Знайомий приїхав з під кордону Білорусі , говорить що дороги до кордону з Україною вимощені для проходу важкої техніки. Білоруси запевняють що такого ніколи не було і що їх вимостили ординці. Тик що Лукашенко бреше , щоб приспати .
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Учитесь у Израиля,как надо строить взаимоотношения с теми кто не уважает государство Украина.После голосования в ООН ,бульбометов ,армян,узбеков и казахов ,надо было прекратить все возможные торговые и другие отношения,а не поддерживать прокладки сруские покупая у них бензин ,мазы и коньяки и другое г-мно.
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Лукашенко не друг Украины, а холуй Путлера, судя по голосованиям Белоруси в ООН.
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После таких заявлений от батька надо ждать подлянки.
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Ага, такая прочная, шо лукаш своим шавкам приказывает блокировать наши намерения, в международных органах...
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