 За годы независимости Беларуси и Украине удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии", - говорится в поздравлении.
А.Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем братские белорусско-украинские связи будут крепнуть и развиваться на благо народов обеих стран.
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Чи не стала в горлі пахлава медовая?
А чи правда що тобі ночами сниться
Як розп'ятих снігірей їдять синиці?
Ти не плач рідненька, то іще не горе
Коли раптом стене чорним Чорне море
Не тривожься, не сумуй моя хороша,
То тече у сине море кров ворожа
.Орест Лютий - "КАТЯ - ВАТНІЦА"
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Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси и первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Владимир Андрейченко резко раскритиковал перспективы Евразийского экономического союза. Об этом сообщает агенство БЕЛТА.
«Не отвечает нашим интересам и ситуация в отношении Евразийского экономического союза. С момента запуска ЕАЭС с 1 января 2015 года не принято фактически ни одного серьезного экономического решения…Складывается ощущение, что экономический союз превращается в чисто такой политический проект», - сказал Владимир Андрейченко во время 51-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, проходящей в Москве.
По его мнению, в отношениях Беларуси и России не все благополучно.
«Положа руку на сердце, давайте откровенно спросим себя: все ли так благостно в наших отношениях? Можно ли быть довольным текущим состоянием дел? Абсолютно нет. Принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза», - заявил Андрейченко.
Он подчеркнул, что в российском информационном пространстве предпринимаются попытки переформатировать образ Беларуси.
«В информационной политике складывается ощущение, что в российском общественном мнении пытаются переформатировать образ Беларуси и белорусов. Из лучших друзей и преданных союзников нас пытаются представить как неискренних, несамостоятельных и живущих за счет России партнеров, которые в любой момент могут стать русофобами и повторить путь Украины», - подчеркнул Андрейченко.
Спикер Палаты представителей отметил, что подобные моменты негативно влияют на интеграционные процессы и могут их вообще затормозить.
ИСТОЧНИК InfoResist
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От друзей меня спасите, от врагов я сам спасусь (С)
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вівторок, 27 грудень 2016, 9:55
Рейтинг довіри росіян до Олександра Лукашенка - 65%, і це не може не дратувати Путіна, а стосунки між двома диктаторами вже давно зіпсовані вкрай.
О.Лукашенко. Фото: ZN.ua.
Останні конфлікти між владою Білорусі та Росії в інтерв'ю charter97.org прокоментував координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Дмитро Бондаренко, передають Патріоти України.
- Як ви прокоментуєте відмову Лукашенка їхати на саміт ОДКБ і ЄАЕС, який вчора відкрився в Санкт-Петербурзі?
- Очевидно, що відносини між двома диктаторами, між двома «братніми» режимами погані, як ніколи. Підтверджується версія про те, що в Росії прийнято рішення про відсторонення Лукашенко від влади. Білоруському диктатору це стало відомо: спецслужби Білорусі поклали йому на стіл якісь документи, які підтверджують реалізацію цього плану російською владою і наявність змовників всередині Білорусі.
Поки аналітиками чомусь ігнорується той факт, що Білорусь замість обіцяних 24 або 25 мільйонів тонн нафти отримала в 2016 році тільки 18 мільйонів тонн. Всі заяви про те, що ситуація з валовим внутрішнім продуктом Білорусі в останні місяці року нібито стала поліпшуватися, не мають під собою жодного підґрунтя. При таких втратах основної сировини, яка дає найбільшу експортну виручку, реальне падіння ВВП в цьому році становить не менше 5%. І в Росії вже заявили, що в наступному році Білорусі дадуть теж тільки 18 мільйонів тонн нафти. Це фактично вибиває підпори з-під білоруського режиму та особистої влади Лукашенка.
- Чи буде, як ви говорили, оголошено надзвичайний стан? Чого нам варто очікувати найближчим часом?
- Так, це дуже ймовірно. Видно, що диктатор здійснює хаотичні, неадекватні дії, і ймовірність введення надзвичайного стану, на мій погляд, дуже велика.
Необхідно відзначити, що, безумовно, Путін повністю контролює білоруський режим, але тут ще є один особистий фактор. Лукашенко дивним чином є другим за популярністю політиком на внутрішньому російському ринку. Згідно з останніми даними соцопитувань рейтинг довіри до нього серед росіян складає 65%. Це не може не дратувати Путіна, тому що в ситуації, коли в самій Росії є проблеми з економікою, можуть з'явитися угруповання серед силовиків і політиків, які могли б спробувати використовувати карту Лукашенка в Росії. Тому доля Лукашенка як правителя, на мій погляд, вирішена.
- Як в такому випадку буде розвиватися ситуація в Білорусі?
- Немає жодних підстав думати, що життя білорусів при діючому режимі змінитися в кращу сторону. Але ситуація в світі і регіоні розвивається динамічно. Зростає невдоволення білорусів владою і тому мій прогноз - незважаючи на будь-які дії Лукашенка, ситуація буде розвиватися вже за неконтрольованим владою сценарієм.
- Як Путін може зняти Лукашенко? Як це можна реалізувати практично?
- У Росії великий арсенал можливостей для відсторонення від влади білоруського диктатора. Такі варіанти відпрацьовані, як всередині Росії (наприклад, в Татарстані, в Москві, в Башкортостані), так і в Придністров'ї, де тривалий час існував режим Смірнова. Але різниця між усіма цими регіонами і щастя Білорусі в тому, що у нас існує величезна кількість людей, які є патріотами Білорусі і число цих людей зросло. У суспільстві також є серйозні проєвропейські настрої. Білорусь межує з країнами Євросоюзу, НАТО, а також з Україною, яка прагне увійти в ці структури.
Все це дає нам надію і реальну можливість для позитивних змін. Ми знаємо, що часто і російські, і колишні радянські правителі хотіли одне, а виходило зовсім інше. Але для цього треба буде проявити волю як відповідальним білоруським політикам, так і білорусам треба бути готовим до серйозної багатомісячної боротьби за свої права, за свободу, за незалежність країни
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ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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Збройні сили теж під москвою!
У беларусов немае переспектив! Дуже ви інтегровані в росію! Нажаль!
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Ня ўспеў узяцца за яйца, як малако прапала!~ Лукашенко про Лукашенко
Я даб'юсь міра для Беларусі, дажа цэной собственнага розуму!~ Лукашенко про цену мира для Беларуси
Наша краіна варта на баку прорвы, але я жадаю, каб яна зрабіла вялікі крок наперад!~ Лукашенко про фсё будзе харашо
Я свой парламент рэгулярна ператрахіваю, и точна знаю, хто мне ўрот, а хто не ўрот!~ Лукашенко про демократию
Мой народ будзе жыць плоха, але нядоўга.~ Лукашенко про фсё буде харашо
У каждага беларуса на стале далжны быць нармальныя чалавечаскiя яйца!~ Лукашенко про яйца
У каждай сям'е далжно быць па палтара-два рэбёнка!~ Лукашенко про детей
Я вам дождзь даў? Даў!~ Лукашенко про собственные сверхвозможности
А вас, Казлоў, я папрашу астацца!~ Лукашенко про администрацию президента
Я ператрахiваў свой парламент, и буду ператрахiваць.~ Лукашенко про воров (парламент)
Нам не нужна суперсаўрэменная электронная сісцема фальсіфікацыі рэзультатаў выбараў. У нас ёсць свая собственная, праверэнная ўрэменем.~ Лукашенко про "чэсныя" выборы
Нам нада іцці ў другiе мяста, гдзе нас не знаюць і гдзе нас ждуць.~ Лукашенко про Модогоскар
Ідзіот самый настаяшчый!~ Лукашенко про Джорджа Буша-младшего
Нет у меня семьи. Есть дети. И государство.~ Лукашенко про семейное положение И истчо многа чаво пра вусатую пачвару :http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8-%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Это сделает ваш день! Отвечаю. Гы!
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Ошибся! Извини!
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Лукашенко полика болтается, как дерьмо в проруби.
Уже пора как то определиться.
Иначе, придут в Беларусь вежливые человечки, и сами определят.
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Последние конфликты между властями Беларуси и России в интервью charter97.org комментирует координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.
- Как вы прокомментируете отказ Лукашенкоехать на саммит ОДКБ и ЕАЭС, который вчера открылся в Санкт-Петербурге?
- Очевидно, что отношения между двумя диктаторами, между двумя «братскими» режимами плохи как никогда. Подтверждается версия о том, что в России принято решение об отстранении Лукашенко от власти. Белорусскому диктатору это стало известно: спецслужбы Беларуси положили ему на стол некие документы, которые подтверждают реализацию этого плана российскими властями и наличие заговорщиков внутри Беларуси.https://charter97.org/ru/news/2016/12/27/235685/
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Може меня обвинят в антисемитизме и жидофобии, но я не виноват ЧТО ВОТ ЭТОТ ТОВАРИСЧЬ - ЕВРЕЙ, а врагов надо знать в лицо! Кисинджер посоветовал Трампу отдать Крым и Украину на разтирзание Раше - для улучшения отношений между парашей и штатами!
https://inforesist.org/bild-eks-glava-gosdepa-predlozhit-trampu-zabyit-o-kryime-i-ubrat-sanktsii/
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А вы в курсе, что министр Израиля посоветовал всем евреям проживающим во Франции переехать в Израиль - может действительно ЭТО и есть выход - даже дедушка Шикельгрубер советовал им ЭТО сделать - но тогда они дядю Адольфа не послушали.
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Ну, Украина, положим, свою независимость от "русского мира", пусть и с временными территориальными потерями, гибелью десятков тысяч своих граждан, миллионов искалеченных судеб и колоссальных инфраструктурных разрушений, все-таки отстояла.
А вот сможет ли это сделать Беларусь? На которую, если судить по сложившейся ситуации и воплям из паРаши политиканов разного толка, этот самый "русский мир" попрёт, скорее всего, уже в 2017 г.?
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