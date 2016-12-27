 "Чтобы вызволить наших пленных, Украина идет по пути обменов "по доброй воле", - журналист

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Чтобы вызволить наших пленных, Украина идет по пути обменов "по доброй воле". При посредничестве Украинской православной церкви спасли Тараса Колодия. В качестве "доброй воли" наши вернули трех наемников, в том числе гражданина РФ, которого с автоматом в руках взяли в плен на фронте в марте 2015-го. Сейчас российские СМИ пишут, что "ДНР передала Киеву двух пленных женщин". Кто эти "пленные"? Может, какие-то агенты СБУ или снайперы ВСУ? Может их взяли на поле боя? Одна из них -простая женщина, которая влюбилась в мужчину, проживающего на оккупированной территории. Он ее пригласил к себе, но потом решил избавиться, обвинил ее в пособничестве "укропам" и ее бросили "на подвал". Другая "пленная" - судья из Мариуполя, на оккупированные территории проезжала неоднократно. Обе этих женщины не были в списках пленных для обмена - это просто заложники, схваченные без каких-то причин", - рассказал он.
"Вместо этих двух несчастных случайных людей, которых просто схватили на улице, и которые пережили застенки, куда никогда не приезжают ни правозащитники, ни ОБСЕ, ни ООН, Украина "добровольно" передаст сразу 15 человек из списка на обмен - все они под следствием в Украине либо уже получили приговор суда. Передаем 6 женщин и 9 мужчин, которые в отличие от этих двух заложниц находились в списках на обмен. Украина заложников не берет - передаем только реальных террористов, наемников, шпионов и их пособников, интерес к которым проявляет противник", - добавил журналист.
"Таким образом, Украина демонстрирует волю вернуть всех наших настоящих пленных - 48 человек, которых подтверждают сейчас боевики, и которые действительно находятся в списках на обмен. Надеемся, что эти шаги позволят в ближайшее время все-таки осуществить обмен наших 48 на 228 пленных боевиков, осужденных по приговору суда и находящихся под следствием, среди которых немало граждан РФ", - резюмировал Бутусов.
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А чего не наоборот?
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смотрите, люди сами договариваются, значит у них гражданская война !
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