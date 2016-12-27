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Все про:боевик (17634) заложник (1004) освобождение (915) плен (1630) Донбасс (11599) Бутусов Юрий (1124) пленные (25)

 "Чтобы вызволить наших пленных, Украина идет по пути обменов "по доброй воле", - журналист

Украина демонстрирует волю вернуть всех наших пленных.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Чтобы вызволить наших пленных, Украина идет по пути обменов "по доброй воле". При посредничестве Украинской православной церкви спасли Тараса Колодия. В качестве "доброй воли" наши вернули трех наемников, в том числе гражданина РФ, которого с автоматом в руках взяли в плен на фронте в марте 2015-го. Сейчас российские СМИ пишут, что "ДНР передала Киеву двух пленных женщин". Кто эти "пленные"? Может, какие-то агенты СБУ или снайперы ВСУ? Может их взяли на поле боя? Одна из них -простая женщина, которая влюбилась в мужчину, проживающего на оккупированной территории. Он ее пригласил к себе, но потом решил избавиться, обвинил ее в пособничестве "укропам" и ее бросили "на подвал". Другая "пленная" - судья из Мариуполя, на оккупированные территории проезжала неоднократно. Обе этих женщины не были в списках пленных для обмена - это просто заложники, схваченные без каких-то причин", - рассказал он.

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"Вместо этих двух несчастных случайных людей, которых просто схватили на улице, и которые пережили застенки, куда никогда не приезжают ни правозащитники, ни ОБСЕ, ни ООН, Украина "добровольно" передаст сразу 15 человек из списка на обмен - все они под следствием в Украине либо уже получили приговор суда. Передаем 6 женщин и 9 мужчин, которые в отличие от этих двух заложниц находились в списках на обмен. Украина заложников не берет - передаем только реальных террористов, наемников, шпионов и их пособников, интерес к которым проявляет противник", - добавил журналист.

"Таким образом, Украина демонстрирует волю вернуть всех наших настоящих пленных - 48 человек, которых подтверждают сейчас боевики, и которые действительно находятся в списках на обмен. Надеемся, что эти шаги позволят в ближайшее время все-таки осуществить обмен наших 48 на 228 пленных боевиков, осужденных по приговору суда и находящихся под следствием, среди которых немало граждан РФ", - резюмировал Бутусов.

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какие там обмены? мы сепарам -сепаров-они нам тоже какой-то фуфел сепарский гонят. сепаров на сепаров меняем..тупость
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Ага, доброчинці хєрові! Ще цукерок рошен дайте мішок кожному!
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По доброй воле! 50 пленніх на 700 колорадов!
А чего не наоборот?
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Главное, что бы в простофилях потом не остаться, по доброй воле...
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Юрий, с такими пропорциями в обмене уже очень скоро мы достигнем того, что записано в минских соглашениях- "всех на всех".
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молодцы кацапы, теперь с помощью Всравченко будут отдавать пленных, а потом скажут --

смотрите, люди сами договариваются, значит у них гражданская война !
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бедные бедные женщины....ну одна просто влюбилась...делов то...ну влюбилась...ну гордилось,что ее ебарь убивает украинцев...ну от любви же...кто вообще может потвердить ,что эта шваль сидела на подвале?про судью которая каталась туда сюда-вообще лучше помолчать-я знаю ,зачем ездят туда сюда,отстаивая огромные очереди в пусках пропуска...и вовсе там не любовь к родным стенам и могилкам...короче-отдали двух тварей,которые и на подвале не сидели...вот так и надо писать,а не про несчастных женщин-заложниц...
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Зашибись у вас обмены. Мы им боевиков убийц, они нам своих проституток сифилисных...
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Иногда такое почитаешь и задумаешься, что нами правят наивные недалекие люди. Как Га-Ноцри про "хороших людей". Может там в правительстве все святые и блаженные?
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А ви в цьому сумніваєтесь? І святие і блаженниє і їбануті на всю голову
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ирка нынче вся в обидках. она так много "старалась" языком, а тут сява взялась и типо сразу порешала
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Вот в той, что справа на фото всей в макияже, уже как минимум с полтинник терарюг дозревают, ну а мы... их всех вместе, да еще с доброй волей. Какой то паномптикум абсурдов.....
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Нічого, крім своєї слабкості Україна цими «жестами» не демонструє. Ганьба.
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Обменяли двух на 15, Теперь оккупанты осмелеют! Будут менять 4-х на своих 50, и тек далее по нарастающей. А если Украина откажется, заявят о срыве обмена украинской стороной! Зря вы согласились на такое, друзья! Зря поверили оккупанту! С террористами не договариваются! Или для Пэдро, как и для Гади это не террористы, а "трезвые люди, плять?
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