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Все про:инфаркт (18) Казахстан (362) консульство (286) посольство РФ (264) Россия (64385) смерть (4267) дипломаты (167) пресс-секретарь (34)

 Российский дипломат Скрыльников скончался в Казахстане

В Астане (Казахстан) умер сотрудник генерального консульства России Роман Скрыльников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Казинформ", об этом заявил и. о. пресс-секретаря посольства РФ в Казахстане Илья Лябухов.

"26 декабря временно командированный сотрудник Генерального консульства России в Усть-Каменогорске, гражданин Российской Федерации Роман Скрыльников скончался в Усть-Каменогорске. Сейчас ведется работа над тем, чтобы тело гражданина России в самое ближайшее время было доставлено на родину", - сказал он.

В генконсульстве сообщили, что их сотрудник скончался от инфаркта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убит посол России в Турции: "Вы убиваете там беззащитных детей. Это месть за Алеппо". ФОТО ДНЯ
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Хранитель кремлевских секретов Глава аппарата Игоря Сечина найден мертвым в машине в центре Москвы
7162469

Глава аппарата президента «Роснефти» Игоря Сечина Олег Еровинкин скончался в автомобиле в центре Москвы. Как сообщает Life.Ru, тело 61-летнего сотрудника РН обнаружили в центре столицы сегодня утром. Причину смерти выясняют следователи.
«Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. Скорая констатировала смерть Олега Еровинкина», - рассказал источник издания. На месте работает следственно-оперативная группа. https://www.znak.com/2016-12-26/glava_apparata_igorya_sechina_nayden_mertvym_v_mashine_v_centre_moskvy
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Скрыльников Скопытился. И такое в природе бывает оказуецца
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казахского разлива??? гены требуют боярышник)))..
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за парашенским дипкорпусом боженька выслал зондеркоманду?
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Нам по случаю его смерти тоже скорбеть полагается? А цветы к посольству рашы, не?
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Я б там (поряд з посольством оркостану) туалет платний поставив на місці Кличка.
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А я думав,що ж у кацапів сьогодні відбудеться! Он воно як! Ачередной депламат здох!
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)что они там с ним в АСТАНЕ сделали что он скончался от инфаркта???
сказали что Казахстан это часть Китая...впрочем как и весь Дальний и Сибирь)))
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Какое-то новое явление в международных отношениях наблюдается - мор дипломатов. Непонятно только, как его классифицировать, как медицинское или политическое?
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Да что за хрень в конце концов?!-воскликнул путин.И кто следующий?! Никто не ответил. Только личный телохранитель ухмыльнулся.Он уже видел себя на Ибице.
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якщо публікуєте новину, шо якийсь ватнік десь там обкончався, то, будь ласка, поясніть: яким чином це мене повинно турбувати?
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ну щоб ви знали що ще на одного свиноруса стало менше
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якщо відмічати відход кожного свиноруса, як окреме свято, то все життя перетвориться на суцільне свято
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Не все придерживаются точки зрения, что Усть-Каменогорск - это Казахстан.
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Оставьте слова сочувствия! Все, что сейчас нужно русским - это подсаки! Несите к посольству!
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Посетил выставку "Россия глазами казахов" ?
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Скорее, выставку "Казахстан глазами кацапов"...
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Отож! Умер! А вы кажете: "3,1415926... - не мешки ворочать!"
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Упал самолет, пристрелен посол,
Скрыльнков видел как страшный сон.
Ёкнуло сердце и лопнули нкервы,
Из Казахстана уедет консерва.
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Разговор трёх вдов:
- Мой пил, пил, и спился...
- Мой курил, курил, и скурился...
- А мой просто скончался.
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Цветы к посольству уже поперли? Чего ждем, сострадательные?
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Тоже выставку открывал?
Опасное я гляжу это дело...
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Из разряда - "приятные новости".
В подтверждение, окончания космической эры в Великой Бензоколонке.
Праздничные дни, должны быть с подарками!
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Запуск ракеты "Протон" завершился ужасающим провалом из-за мусора в двигателеВ РФ приняли решение о том, что запуск ракеты "Протон" нужно перенести на вторую половину января 2017 года. Причиной переноса стал мусор в двигателе ракеты.

На механический завод в Воронеже будет направлена ревизионная комиссия, так как в одной из ракет-носителей в рулевых двигателях был обнаружен мусор. В итоге было принято решение заменить сам двигатель и провести дефектацию изделия.

Как заявляли ранее в Центре имени Хруничева, где производится "Протон-М", запуск ракеты с космодрома Байконур был перенесен по техническим причинам. Конкретная дата так и не была названа.

Впрочем, дата запуска неоднократно переносится еще с 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что космический грузовик "Прогресс МС" стал олицетворением позора Роскосмоса, неудачно рухнув где-то в Туве.
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Горшочек! не вари!!! ой... нет!!! вари-вари!! даффай-даффай!!!!!
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Из анекдота.
Пряный посол, посол он на хер, чрезвычайный и полномочный посол.
)))
Так что третий.
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Рузке Мир рушится!
Все идолы-хуйло все достижения -вымысел!
Как эти дегенераты могут летать в космос,если мозгов нет даже автомобиль собрать!
Вот и подают им убогим убогое кино,которое должно возвысить,но всё через жопу.


Смотреть YouTube
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Хотя Ак-Мурза, есть такой камрад, на меня и немного обиделся, все равно жду жмура по имени Максим.
)))
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Прямо массовый падёж...
Гундяя с кадилом в мид рф, срочно!
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Прям падеж какой то на конезаводе начался. Срочно ветеринара!
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Пионтковский: С египетским самолетом такое было - две недели отрицали теракт, а когда появились снимки Пентагона - признали
При расследовании катастрофы самолета Ту-154 министерства обороны России над Черным морем бросается в глаза упорное желание московского официоза избежать версии о теракте, отметил в комментарии российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
Пионтковский: Вторая месть за Алеппо произведет слишком большое впечатление на население

Версия о теракте на борту самолета Ту-154 министерства обороны России может стать серьезным ударом и произвести слишком большое впечатление на население РФ, заявил в комментарии российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Бросается в глаза упорное желание московского официоза и пропаганды избежать версии о теракте, хотя целый ряд обстоятельств на него указывает. Отсутствие предупреждения от пилотов, разброс обломков, и то, что погибших пассажиров достают без одежды, означает, что вероятность теракта достаточно велика", - подчеркнул эксперт.
Собеседник отметил, что с самолетом минобороны РФ может повториться ситуация, которая была при расследовании катастрофы пассажирского самолета А321 над Синайским полуостровом.
"Версия теракта властями рассматривается как колоссальный удар по всей пропаганде. Вторая месть за Алеппо произведет слишком большое впечатление на население. Посмотрим, как дальше будет развиваться расследование. И помним, что было с египетским самолетом. Тогда две недели отрицали теракт, а потом, когда появились съемки Пентагона, признали", - сказал Пионтковский.
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падеж скота набирает обороты,никогда не считал математику неточной науеой,но тут просто АПОГЕЙ какой то минус минус много минусов а результате ПЛЮС.
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Святий Миколай Чудотворець як взяв старт з бояришника, так і чудить і не може зупинитись. Не будемо йому заважати.
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Такими темпами , наши ватники разоряться на цветы к посольству кацапии
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