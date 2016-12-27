 Российский дипломат Скрыльников скончался в Казахстане

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Казинформ", об этом заявил и. о. пресс-секретаря посольства РФ в Казахстане Илья Лябухов.
"26 декабря временно командированный сотрудник Генерального консульства России в Усть-Каменогорске, гражданин Российской Федерации Роман Скрыльников скончался в Усть-Каменогорске. Сейчас ведется работа над тем, чтобы тело гражданина России в самое ближайшее время было доставлено на родину", - сказал он.
В генконсульстве сообщили, что их сотрудник скончался от инфаркта.
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Глава аппарата президента «Роснефти» Игоря Сечина Олег Еровинкин скончался в автомобиле в центре Москвы. Как сообщает Life.Ru, тело 61-летнего сотрудника РН обнаружили в центре столицы сегодня утром. Причину смерти выясняют следователи.
«Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. Скорая констатировала смерть Олега Еровинкина», - рассказал источник издания. На месте работает следственно-оперативная группа. https://www.znak.com/2016-12-26/glava_apparata_igorya_sechina_nayden_mertvym_v_mashine_v_centre_moskvy
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Трупы, кровь, гавно, разруху
Разрешите подарить,
А всего - то лишь хотелось
Нам по - русски говорить
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сказали что Казахстан это часть Китая...впрочем как и весь Дальний и Сибирь)))
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А в остальном - согласен.
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Упал самолет, пристрелен посол,
Скрыльнков видел как страшный сон.
Ёкнуло сердце и лопнули нкервы,
Из Казахстана уедет консерва.
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- Мой пил, пил, и спился...
- Мой курил, курил, и скурился...
- А мой просто скончался.
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Опасное я гляжу это дело...
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Из разряда - "приятные новости".
В подтверждение, окончания космической эры в Великой Бензоколонке.
Праздничные дни, должны быть с подарками!
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На механический завод в Воронеже будет направлена ревизионная комиссия, так как в одной из ракет-носителей в рулевых двигателях был обнаружен мусор. В итоге было принято решение заменить сам двигатель и провести дефектацию изделия.
Как заявляли ранее в Центре имени Хруничева, где производится "Протон-М", запуск ракеты с космодрома Байконур был перенесен по техническим причинам. Конкретная дата так и не была названа.
Впрочем, дата запуска неоднократно переносится еще с 2016 года.
Напомним, ранее сообщалось, что космический грузовик "Прогресс МС" стал олицетворением позора Роскосмоса, неудачно рухнув где-то в Туве.
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Пряный посол, посол он на хер, чрезвычайный и полномочный посол.
)))
Так что третий.
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Все идолы-хуйло все достижения -вымысел!
Как эти дегенераты могут летать в космос,если мозгов нет даже автомобиль собрать!
Вот и подают им убогим убогое кино,которое должно возвысить,но всё через жопу.
Смотреть YouTube
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)))
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Гундяя с кадилом в мид рф, срочно!
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При расследовании катастрофы самолета Ту-154 министерства обороны России над Черным морем бросается в глаза упорное желание московского официоза избежать версии о теракте, отметил в комментарии российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
Пионтковский: Вторая месть за Алеппо произведет слишком большое впечатление на население
Версия о теракте на борту самолета Ту-154 министерства обороны России может стать серьезным ударом и произвести слишком большое впечатление на население РФ, заявил в комментарии российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
"Бросается в глаза упорное желание московского официоза и пропаганды избежать версии о теракте, хотя целый ряд обстоятельств на него указывает. Отсутствие предупреждения от пилотов, разброс обломков, и то, что погибших пассажиров достают без одежды, означает, что вероятность теракта достаточно велика", - подчеркнул эксперт.
Собеседник отметил, что с самолетом минобороны РФ может повториться ситуация, которая была при расследовании катастрофы пассажирского самолета А321 над Синайским полуостровом.
"Версия теракта властями рассматривается как колоссальный удар по всей пропаганде. Вторая месть за Алеппо произведет слишком большое впечатление на население. Посмотрим, как дальше будет развиваться расследование. И помним, что было с египетским самолетом. Тогда две недели отрицали теракт, а потом, когда появились съемки Пентагона, признали", - сказал Пионтковский.
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