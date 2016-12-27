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 "Без Минских соглашений, вероятно, наступит эскалация: мы не видим какого-либо другого варианта", - Мингарелли о переговорах по Донбассу

В ЕС не видят другого варианта, кроме минского процесса в вопроса разрешения войны на Донбассе.

Об этом ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил в интервью изданию realist.online, передает Цензор.НЕТ.

"До сих пор прогресс был весьма скромным. Но в то же время мы не видим какого-либо другого варианта. Без Минских соглашений, вероятно, наступит эскалация. И поэтому, по крайней мере, до тех пор, пока мы говорим о реализации договоренностей, удается ее избегать. Мы надеемся, что в ближайшие две недели и последующие месяцы будет достигнут прогресс по разработке " дорожной карты", о которой четыре лидера договорились в Берлине. И что на основе этой "дорожной карты" можно будет перейти к обеспечению безопасности, а затем повернуть противостояние в политическое русло", - прокомментировал он Минский процесс.

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простите, а чем могут при желании помешать минские "соглашения" безбашенному карлику?
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европейские бюрократы должны понять, что единственный путь избежать эскалации - это накачать Украину современным оружием до предела, и финансировать украинскую армию их коштом - чтобы Хуйло не имело никаких шансов победить Украину военным путем. Все остальные европейские потуги "помирить" это самообман и политическая химера.
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Вероятно наступит... а может не наступит...
Когда кто-то говорит, что нет альтернативы в каком-либо вопросе - это демагогия и манипуляция.
И когда шоколадный батончик говорит - что нет альтернативы минскому процессу - это его личное видение, которое не отображает реальной действительности. Даже если нет альтернативы - то какракть об этом ни в коем случае нельзя, но хуже если альтернатива есть - но говнюк шоколадный просто вешает народу шоколадную лапшу на уши.
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Свою территорию нам придется освобождать,без вариантов.
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Хмм, вариантов не видят.... Прищемить Хйло не пробовали? Аа, понятно... Ссыкотно и деньги терять неохота...
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А разве еще не было ескалации? Или обстрелы из всех калибров по нашим городам уже считается миром?
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В Украине нет президента патриота и вся ВР , за редким исключением, предатели которые работают против страны и народа.
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Одни стратеги охрененные в ЕС собрались, некого и на путьку послать.
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Не видите?!После того,как позорно и низко кинули Украину с ее ядерным оружием сдерживания вы теперь ничего не видите?!!Да хотя бы НЕ МЕШАЙТЕ УКРАИНЕ ВОССОЗДАТЬ СВОЙ ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ!Не ставьте ей в этом палки в колеса... Я уже не говорю о том,что могли бы и весь спектр оборонительного оружия Украине предоставить.Чтобы агрессор сцал кипятком от страха предпринять против ежа-Украины хоть что-то подобное Большой войне.Думаете,что безоружная Украина-это гарант вашей личной подлой,вечно озабоченной безопасности?Думаете,что сможете в безопасности отсидеться,когда фашистская россия будет рвать в клочья Украину?Думаете принести Украину в жертву ради своей безопасности?Не выйдет!Украина,в случае чего,пойдет на все.Т.е. ВСЕ в буквальном значении этого слова!Что учитывая наличие у нее 11 ядерных реакторов,аналогичных Чернобыльскому и еще 4 ВЧЕТВЕРО его превосходящих+многих и многих тысяч тонн высокорадиоактивных отходов в украинских хранилищах... ВЫЗОВЕТ НАСТОЯЩУЮ ЯДЕРНУЮ КАТАСТРОФУ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ.Поставив жирный крест не только на Украине,но и на россии,и вечно озабоченной Европе.Умирая сама,Украина потащит за собой ВСЕХ!Помните об этом.Всегда помните!
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В Украине возникла целая дискуссия радоваться или нет падению российского «ТУ-154». Так как сами мы в этом вопросе определиться не можем, ждем рекомендаций совета Европы.(с)
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Однозначно надо радоваться. Причём теперь всё время.
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Всё будет хорошо, и даже лучше, чем с Минскими соглашениями, когда уступки делает лишь Украина.
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