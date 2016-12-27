 "Без Минских соглашений, вероятно, наступит эскалация: мы не видим какого-либо другого варианта", - Мингарелли о переговорах по Донбассу

Об этом ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил в интервью изданию realist.online, передает Цензор.НЕТ.
"До сих пор прогресс был весьма скромным. Но в то же время мы не видим какого-либо другого варианта. Без Минских соглашений, вероятно, наступит эскалация. И поэтому, по крайней мере, до тех пор, пока мы говорим о реализации договоренностей, удается ее избегать. Мы надеемся, что в ближайшие две недели и последующие месяцы будет достигнут прогресс по разработке " дорожной карты", о которой четыре лидера договорились в Берлине. И что на основе этой "дорожной карты" можно будет перейти к обеспечению безопасности, а затем повернуть противостояние в политическое русло", - прокомментировал он Минский процесс.
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Когда кто-то говорит, что нет альтернативы в каком-либо вопросе - это демагогия и манипуляция.
И когда шоколадный батончик говорит - что нет альтернативы минскому процессу - это его личное видение, которое не отображает реальной действительности. Даже если нет альтернативы - то какракть об этом ни в коем случае нельзя, но хуже если альтернатива есть - но говнюк шоколадный просто вешает народу шоколадную лапшу на уши.
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