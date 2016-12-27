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 Член ЦИК Шелестов пожаловался Луценко на ошибочный обыск в кабинете

Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Александр Шелестов обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с жалобой на незаконный обыск в служебном кабинете, который провели детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центризбирком, чиновник проинформировал, что постановлением следственного судьи Соломенского районного суда Киева детективам НАБУ было разрешено провести обыск "в кабинете главы ЦИК №401, находящемся на четвертом этаже здания по адресу: Киев, площадь Леси Украинки, 1".

По информации Шелестова, кабинет №401 с июня 2007 года фактически является его служебным кабинетом, а не кабинетом главы комиссии. По словам чиновника, на двери кабинета висит табличка с указанием его фамилии, имени, отчества и должности. Он подчеркнул, что работникам НАБУ было достоверно известно расположение кабинета главы Центральной избирательной комиссии.

Шелестов пишет, что действия старшего детектива НАБУ и прокурора САП по подготовке ходатайства и внесению его в суд в случае ошибочного указания недостоверных сведений свидетельствуют о служебной халатности, а в случае умышленного совершения таких действий - о служебном подлоге. Он напомнил, что частью 1 статьи 366 и частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса за это предусмотрена уголовная ответственность.

По информации Шелестова, обыск проводился в ночное время, что запрещено статьей 223 Уголовного процессуального кодекса, за исключением неотложных случаев, когда задержка в его проведении может привести к утрате следов преступления или побегу подозреваемого. По его словам, учитывая то, что уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований еще 30 мая, эта причина несостоятельна.

По мнению Шелестова, действия должностных лиц НАБУ указывают на совершение ими преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 и частью 1 статьи 365 Уголовного кодекса Украины.

Член ЦИК подчеркнул, что информацию о незаконном обыске распространили СМИ, что нанесло ему репутационный ущерб. По его мнению, действия должностных лиц НАБУ и САП должны быть квалифицированы как преступные, а упомянутые лица - привлечены к уголовной ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд не отстранил Охендовского от должности главы Центризбиркома. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, НАБУ расследует причастность главы ЦИК Михаила Охендовского к "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).

31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.

Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюроначинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.


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А что там искать? Деньги в "банках" на территории "Лувра" Охуйдовского!
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Ловите великого ватного историка и гуманиста.
Вон оно, чо... Киев оказывается нам "русские" построили. )))
Пофиг "историку", что вообще "русские" появились после 1721 года, Когда Петр I провозгласил себя императором и Московия стала именоваться Российской империей, а московиты соответсвующим указом были переименованы в "русских".
Киев однако мальца постарше будет, ага.

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"...член цик, повешен по ошибке. прости нас, член цик!..."
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