 Член ЦИК Шелестов пожаловался Луценко на ошибочный обыск в кабинете

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центризбирком, чиновник проинформировал, что постановлением следственного судьи Соломенского районного суда Киева детективам НАБУ было разрешено провести обыск "в кабинете главы ЦИК №401, находящемся на четвертом этаже здания по адресу: Киев, площадь Леси Украинки, 1".
По информации Шелестова, кабинет №401 с июня 2007 года фактически является его служебным кабинетом, а не кабинетом главы комиссии. По словам чиновника, на двери кабинета висит табличка с указанием его фамилии, имени, отчества и должности. Он подчеркнул, что работникам НАБУ было достоверно известно расположение кабинета главы Центральной избирательной комиссии.
Шелестов пишет, что действия старшего детектива НАБУ и прокурора САП по подготовке ходатайства и внесению его в суд в случае ошибочного указания недостоверных сведений свидетельствуют о служебной халатности, а в случае умышленного совершения таких действий - о служебном подлоге. Он напомнил, что частью 1 статьи 366 и частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса за это предусмотрена уголовная ответственность.
По информации Шелестова, обыск проводился в ночное время, что запрещено статьей 223 Уголовного процессуального кодекса, за исключением неотложных случаев, когда задержка в его проведении может привести к утрате следов преступления или побегу подозреваемого. По его словам, учитывая то, что уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований еще 30 мая, эта причина несостоятельна.
По мнению Шелестова, действия должностных лиц НАБУ указывают на совершение ими преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 и частью 1 статьи 365 Уголовного кодекса Украины.
Член ЦИК подчеркнул, что информацию о незаконном обыске распространили СМИ, что нанесло ему репутационный ущерб. По его мнению, действия должностных лиц НАБУ и САП должны быть квалифицированы как преступные, а упомянутые лица - привлечены к уголовной ответственности.
Напомним, НАБУ расследует причастность главы ЦИК Михаила Охендовского к "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).
31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.
Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюроначинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.
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Вон оно, чо... Киев оказывается нам "русские" построили. )))
Пофиг "историку", что вообще "русские" появились после 1721 года, Когда Петр I провозгласил себя императором и Московия стала именоваться Российской империей, а московиты соответсвующим указом были переименованы в "русских".
Киев однако мальца постарше будет, ага.
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