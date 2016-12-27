 Надеюсь, что в первой половине 2017 года вступит в силу безвизовый режим и будет ратифицировано Соглашение об ассоциации с Украиной, - Мингарелли

Об этом посол заявил в интервью изданию realist.online, передает Цензор.НЕТ.
"Я надеюсь, что в первой половине 2017 года вступит в силу безвизовый режим и будет ратифицировано Соглашение об ассоциации. И тогда мы будем имплементировать это Соглашение. Совет ЕС принял решение, имеющее обязательный юридический характер для Украины и ЕС. Насколько я понимаю, он будет представлен двум палатам парламента Нидерландов весной. Мы все надеемся, что обе палаты проголосуют положительно", - рассказал он.
Относительно безвизового режима Мингарелли ответил: "Положительное решение было принято 28 государствами - членами, и теперь Европарламент в ближайшие несколько месяцев проголосует механизм приостановки безвизового режима для третьих стран. Как только это голосование состоится, законодатели пойдут вперед, чтобы обеспечить украинцам возможность ездить без виз в страны Шенгенской зоны. Я не могу сказать вам точно, сколько времени это займет. В Брюсселе снова будут переговоры между Советом Е С, Европарламентом и Еврокомиссией, а затем законодатели должны принять решение - я не могу дать вам более подробную информацию".
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Ось гідранту оффшорному ВІРЮ!
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Пикейные жилеты собрались поближе и вытянули куриные шеи.
- При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Бенеш-это голова. Ведь им же нужно сбывать кому-нибудь свои сельскохозяйственные орудия? Вот мы и будем покупать.(с) Золотой телёнок
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В стране бардак и дерибан, одна банда сменила другую и только делает вид что бореться с коррупцией. Никто из ворья времен Януковича не наказан, а новых уже появиось не менше.
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Похоже - они решили подтвердить российское мнение про "низкий умственный уровень Гейропы с Пиндоссией", и повелись на российские провокации.
Такое неуважение ЕС к гражданам Украины и такая заносчивость ЕС в отношении государства Украина вызывает в Украине соответствующую реакцию в отношении Европейского Союза. Очевидное закрепление отделения ЕС от украинцев в стиле "ЕС это Европа, а Украина это из третьих стран" никак не поможет ЕС в отношениях с путинской Российской Федерацией, но отталкивает граждан Украины от ЕС.
Можно было давно ввести безвизовый режим ЕС-Украина с некоторыми ограничениями до принятия механизма приостановления его действия - было бы желание ...
Такой позор бюрократии ЕС - ведь это навсегда !!!
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А так вже єврохітрожопость лише огиду викликає...
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