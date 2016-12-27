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Все про:ассоциация (809) Нидерланды (640) ратификация (325) безвизовый режим (933) Евросоюз (11411) Мингарелли (41)

 Надеюсь, что в первой половине 2017 года вступит в силу безвизовый режим и будет ратифицировано Соглашение об ассоциации с Украиной, - Мингарелли

Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли надеется, что в первой половине 2017-го вступит в силу безвизовый режим и будет ратифицировано Соглашение об ассоциации.

Об этом посол заявил в интервью изданию realist.online, передает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что в первой половине 2017 года вступит в силу безвизовый режим и будет ратифицировано Соглашение об ассоциации. И тогда мы будем имплементировать это Соглашение. Совет ЕС принял решение, имеющее обязательный юридический характер для Украины и ЕС. Насколько я понимаю, он будет представлен двум палатам парламента Нидерландов весной. Мы все надеемся, что обе палаты проголосуют положительно", - рассказал он.

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Относительно безвизового режима Мингарелли ответил: "Положительное решение было принято 28 государствами - членами, и теперь Европарламент в ближайшие несколько месяцев проголосует механизм приостановки безвизового режима для третьих стран. Как только это голосование состоится, законодатели пойдут вперед, чтобы обеспечить украинцам возможность ездить без виз в страны Шенгенской зоны. Я не могу сказать вам точно, сколько времени это займет. В Брюсселе снова будут переговоры между Советом Е С, Европарламентом и Еврокомиссией, а затем законодатели должны принять решение - я не могу дать вам более подробную информацию".
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пустили очередную серию санта-барбары про безвиз по СМИ на сегодня от людей, которые за безвиз ничего не решают?
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То в марте, то в январе, то в первой половине...
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Кто такой Мингарелли? Не знаю такого "авторитету"....
Ось гідранту оффшорному ВІРЮ!
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- Скажу вам откровенно, мосье Фунт, -- шептал Валиадис, - все в порядке. Бенеш уже согласился на пан-Европу, но знаете, при каком условии?
Пикейные жилеты собрались поближе и вытянули куриные шеи.
- При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Бенеш-это голова. Ведь им же нужно сбывать кому-нибудь свои сельскохозяйственные орудия? Вот мы и будем покупать.(с) Золотой телёнок
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После НГ будет. Европейским рублесосам была команда не допустить имплементацию раньше 2017-го.
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Оставьте этот безвиз себе .. Надоело о нём уже слушать . ! .

..
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Не нужно нам так унижаться. Уж как нибудь проживем без ихнего безвиза. Тем более что абсолютному большинству населения это как-то пох... Нужно в державе порядок навести.
В стране бардак и дерибан, одна банда сменила другую и только делает вид что бореться с коррупцией. Никто из ворья времен Януковича не наказан, а новых уже появиось не менше.
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Турпоездки без визы и договор об ассоциации такой же как с Перу и Чили - такими должны были быть лозунги на Майдане. С оговоркой - годика через 3-4... может быть...
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Госпожа Мингарелли и иже с ними! Засуньте ваши обещания да и сам безвиз глубоко-глубоко в ваши толерантно-европейские @опы. Вы реально утомили Украину этими побрэхеньками.
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безвиз дадут и к бабке не ходи. а почему вы все недовольны? такое впечатление что все недовольные имеют деньги и желание туда поехать. безвиз это чепуха на постном масле. дадут они его и мы совсем скоро забудем что он есть.
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Я даже не могу сказать вам точно - какими жуликами бюрократы ЕС выглядят в моих глазах.
Похоже - они решили подтвердить российское мнение про "низкий умственный уровень Гейропы с Пиндоссией", и повелись на российские провокации.
Такое неуважение ЕС к гражданам Украины и такая заносчивость ЕС в отношении государства Украина вызывает в Украине соответствующую реакцию в отношении Европейского Союза. Очевидное закрепление отделения ЕС от украинцев в стиле "ЕС это Европа, а Украина это из третьих стран" никак не поможет ЕС в отношениях с путинской Российской Федерацией, но отталкивает граждан Украины от ЕС.
Можно было давно ввести безвизовый режим ЕС-Украина с некоторыми ограничениями до принятия механизма приостановления его действия - было бы желание ...
Такой позор бюрократии ЕС - ведь это навсегда !!!
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Вот такое мы слыхали от зажравшихся самодовольных современных европоидов в течении прошлого и всего этого года. Весной уже наглая другая морда европейского коррупционера ответственно заявит что не получилось в первом полугодии но обязательно уже во второй половине 2017 года вступит в силу безвизовый режим и будет ратифицировано Соглашение об ассоциации..... Ну а за 2017 годом конечно будет 2018,2019 ......года так что граждане Украины надежда никогда не угасает.
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Сказали б просто: - "У вас с кацапстаном відкритий кордон. Безвіз неможливий."... І ми б зрозуміли, і не було б ніяких балачок.
А так вже єврохітрожопость лише огиду викликає...
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Надеюсь, что в первой половине 2017 года вступит в силу безвизовый режим и будет ратифицировано Соглашение об ассоциации с Украиной :
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