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 Между офицерами и пьяными боевиками на Луганщине произошло вооруженное столкновение, есть убитый, - ГУР Минобороны

Растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, которые выполняют задания на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

"26 декабря с.г. на одной из лидирующих позиций 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ между офицерами, которые прибыли для контроля, и военнослужащими, находящимися на боевых позициях в состоянии алкогольного опьянения, произошло вооруженное столкновение, в результате которого один военнослужащий был убит, еще несколько получили ранения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С объявлением "режима тишины" в рядах боевиков участилось пьянство и саботаж приказов, - разведка

Как сообщалось, ранее 11 пьяных боевиков на ББМ подорвались на минном поле в результате чего 3 были убиты, 5 - тяжело ранены.
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