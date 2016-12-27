 Между офицерами и пьяными боевиками на Луганщине произошло вооруженное столкновение, есть убитый, - ГУР Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
"26 декабря с.г. на одной из лидирующих позиций 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ между офицерами, которые прибыли для контроля, и военнослужащими, находящимися на боевых позициях в состоянии алкогольного опьянения, произошло вооруженное столкновение, в результате которого один военнослужащий был убит, еще несколько получили ранения", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, ранее 11 пьяных боевиков на ББМ подорвались на минном поле в результате чего 3 были убиты, 5 - тяжело ранены.
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