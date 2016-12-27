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 Политика Украины
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Все про:вооружение (3180) Минобороны (4492) техника (628)

 За минувшую неделю госпредприятия передали Минобороны 858 единиц основного вооружения и военной техники

За текущий год силами ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных Сил Украины и оборонно-промышленного комплекса около 15 тысяч единиц военной техники было возвращено в строй.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Также Вооруженные Силы Украины получили около 100 тысяч единиц боеприпасов и свыше 1300 единиц новых и модернизированных основных образцов ВВТ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Прошли испытания беспилотной боевой техники, действующей как на земле, так и в воздухе. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"За минувшую неделю неделю государственные предприятия передали Министерству обороны Украины 858 единиц основного вооружения, в том числе, модернизированные бронетранспортеры, новые грузовые автомобили, тепловизионные приборы и снайперские винтовки, комплексы криптографической защиты", - сказано в сообщении.



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Все Патроны пересчитали или Только Крупные?
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Рахуються тільки ті патрони шо москаля вбили
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Ви тільки зрозумійте що це за цифра 15 тисяч одиниць відремонтованої техніки! А скільки взагалі одиниць тієї техники в ЗСУ (танки, БТР, БМП, МТЛБ, БРДМ, вантажівки, УАЗіки) - мабуть не більше 10 тисяч (в ЗСУ всього на даний час всього кілька сотень танків, БМП та БТР, ще пару тисяч автомашин) !!!! Вже третій рік поспіль ми кожен рік ремонтуємо по 15 тисяч одиниць техніки!!!!!!!!!!!!!! Тобто ці цифри говорять нам що ВСІ одиниці техніки ЗСУ пройшли вже багаторазовий ремонт, а деяки пройшли ремонт по 20-30 разів!!!!!! Будь якому менеджеру, якщо він звичайно не "геніальний порошенко", зрозуміло що державні гроші витрачаються неефективно, або присутні тотальні махінації на ремонтах техніки! Ми весь оборонний бюджет витрачаємо на ідіотські ремонти старого лайна і витратили на ремонти вже стільки мільярдів гривень що можна було купити сотні одиниць НОВИХ танків та бронемашин в Європі, Канаді та США! Ми робимо ідіотські речі, коли в тридцятий раз ремонтуємо старий танк чи БМП! Нам потрібні нові танки та бронемашини, щоб ми не витрачали гроші на постійні ремонти! Рішення порошенка про відправлення в Тайланд танків БМ Оплот було страшною помилкою!
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на такое государство по площади и населению почти как Франция это какие то копейки
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Ну почему копейки. Я слышал статистику, что ЛДНР имеют военной техники больше чем Франция и Германия вместе взятые. Разумеется без самолётов и флота, а по танкам, БМП, БТР, УЗО и др.
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Барыга а уголовниками ежедневно что то передают.А солдаты как были с одними калашами и Максимами 1910 года выпуска так и остаются.Очередная и преступная лож пейсатых оккупантов.
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Ніхера вас кацапів пейсаті захопили, коли?
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А,чем же мы на Светлодарской дуге воюем?Как в том ролике-саперной лопаткой.
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Вот уявляєте потенціал лугандона, нє, частина двох областей населення до півторамільйона а в них танків, пушок, мінометів і т.д. а боєприпасів совок по лендлізу менше отримав а тут всьо своє чи віджате в "укропів" - монстри бля.
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Петя для того чтоб сберечь свой бизнес в рассее устроил перемирие на Донбасе за этот период туда столько оружия навезли что хватит на долгие годы войны а чтобы сейчас его бизнес не трогали он посадил Гонтареву которая продвигает российские банки в Украину а народу можно говорить все что угодно про патриотизм, про безвиз, про светлое будущее главное подходящую гримасу лица сделать
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