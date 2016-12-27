 За минувшую неделю госпредприятия передали Минобороны 858 единиц основного вооружения и военной техники

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Также Вооруженные Силы Украины получили около 100 тысяч единиц боеприпасов и свыше 1300 единиц новых и модернизированных основных образцов ВВТ.
"За минувшую неделю неделю государственные предприятия передали Министерству обороны Украины 858 единиц основного вооружения, в том числе, модернизированные бронетранспортеры, новые грузовые автомобили, тепловизионные приборы и снайперские винтовки, комплексы криптографической защиты", - сказано в сообщении.
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