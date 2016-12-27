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Все про:взрыв (3555) взрывчатка (658) Львовщина (1224) ранение (1259) травма (564) полигон (169)

 Взрыв на Львовщине: мужчина решил распилить предмет, найденный на Яворовском полигоне

Во Львовской области прогремел взрыв. Один человек получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, 33-летний житель поселка Немиров нашел на территории Яворовского полигона неизвестный предмет в виде трубки с отверстиями и принес его домой. Дома он решил распилить находку. Произошел взрыв.

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом "огнестрельные раны обеих конечностей".

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ее дают посмертно, так что пока он с премией пролетает, а там посмотрим, на этом полигоне еще столько всяких нераспиляных штучек валяется.
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Хорошо еще, что не предмет, найденный на Семипалатинском полигоне.
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а зачем вообще может понадобиться распиливать такие предметы?
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Цікавість? А шо там всередині? Тепер знає шо.
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Мужчина был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом "огнестрельные раны обеих конечностей". -и отсутствием моска
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Помню местные умники снаряд в костёр бросили и под утро он бомбанул....
Как можно так чудить????
Вроди как 5 человек снесло.
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на "ньюс ван" гадя прессуху дает. с бумажки читает с заминками... видать контузия сказывается
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Детские игрушки - неразорвавшиеся снаряды.
Советские дети в послевоенное время значительно отставали в развитии от американских детей и не проводили свой досуг в Диснейленде в городе Анахайме, штат Калифорния, США. Пионеры великой державы не смотрели американских кинокомедий, в которых артисты в кондитерском цехе швыряют друг другу в лицо торты.
Посмотреть можно здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=U_wEhEXPxGQ
А о детской железной дороге они не смели даже и мечтать.
Такие развлечения были только у детей буржуев.
Настоящее счастье посещало их два раза в год на Первое мая и Седьмое ноября. Накануне этих государственных праздников родители покупали своим детям сто грамм конфет «подушечки» с яблочным повидлом внутри, а сверху посыпанные сахаром.
Из большого перечня профессий мальчишки пятидесятых мечтали только о двух: стать летчиком или кондитером.
Нашими игрушками были гильзы от винтовки Мосина образца 1891 г.
и неразорвавшиеся снаряды. Куклы «Барби» и радиоуправляемые игрушечные автомобили тогда еще не лежали на витринах магазинов «Игрушки».
Родители всегда были на работе, а нас воспитывала улица, дворник и участковый милиционер. Семи лет отроду я нашел на пустыре два неразорвавшихся танковых снаряда. Детей почему-то всегда тянет к взрывоопасным предметам. Недалеко догорал оставленный пастухами костер, и пришла мысль бросить снаряды в огонь.
Притащил по одному тяжелые снаряды и кинул их в жар костра. Сам уселся рядом на траву в ожидании, когда жахнет. Снаряды почему-то долго не взрывались. Рядом лежало несколько гранитных булыжников.
Я стал швырять булыжниками по снарядам. В ответ - тишина. Наконец мне надоело ждать, и я поплелся домой. Когда взошел на железнодорожный мост с бетонными перилами в мой рост - снаряды жахнули. Над головой просвистели осколки и, слава Богу, никого не зацепили.
И только спустя много лет я понял, что это Божье Провидение сохранило мне жизнь. Потому что Бог - великий Создатель всего - держит, направляет, распоряжается и управляет всем творением всеми событиями, происходящими на земле от наибольшего до наименьшего - посредством Своего абсолютно мудрого и святого Провидения, согласно Своему безошибочному предвидению.
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Мы детьми 7-12 лет тоже взрывали (баллончики с дихлофосом и патроны от "мелкашки") , но не были идиотами и отходили да безопасное расстояние за надёжное ограждение и делали это в безлюдных местах.
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"огнестрельные раны обеих конечностей" У мужика было только две конечности?
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Инвалидом он был. Причем еще и безголовым. Стал бы нормальный человек такой фигней заниматься?
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Текст песни Ой, лихо (Микола бомбу мав під стріхов)))) https://www.youtube.com/watch?v=8YRyAiVdrIY
Брати ГадюкіниТо сталося в лиху годину,
Велика война ся скінчила
Hімці швидко так втікали,
Же зброю в лісі полишали
Лишили з мотором ровери,
Нови манліхєр машингери
Від мєсєршміту бензобаки,
Жовнірськи сапоги і різні лахи

Приспів:
Ой йой лихо
Микола бомбу мав під стрихом
Сорок років пролежала
Hа сорок перший сі зірвала

Гуцули хлопці хозяйнуваті,
То правда же добру нема що пропадати
І того ж дня притаркали до хати з лісу
І мотор біциклє і решта всьо жалізо
Микола теж був моцний бавор,
Але мав того дня забаву
Він їздив до сусіднього села,
Там удовичка єдна файна жила

Приспів

І випало же саме в час кохання
Відчув Микола в серці хвилювання
Він не сказав вдовиці ані слова,
На фіру сів і швидко вйо до дому
Гриміли синії Карпати,
Стреляли поб'єдителя гармати
Сумний Микола їхав через ліс,
На фірі він фугасну бомбу віз. Премию Дарвина (Премия Дарвина (англ. Darwin Awards) - виртуальная премия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым улучшив его).чуваку , ну и здоровья, конэчно!
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золото искал...факт..
у нас в деревне случай был лет 40 назад,
дед охотник ..притащил из лесу кусок железяки , бабка печку топила , ну и прилегла на печку косточки погреть . А дед говорит . нашел что то , на олово похожее чи свинец , буду плавить , да пули и картечь отливать . Железяку в миску , а миску в печку , а сам во двор вышел цигарку скрутил и с соседом бля бла..
Ну а дальше , взрыв . половина печки с бабкой вылетают в окно , по пути прихватывая и раму ))
Бабка жива осталась..
Старики давно умерли , в начале 80х ..Но старожилы до сих пор вспоминают эту историю как дед решил свинец выплавлять )
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Вспомнился старый фильм
Ты чего гранату ковыряешь?
Табакерку делаю.
А если она взорвется?
Ничего, у меня их много.
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Ну як можна таким тупорилим бути в такому віці? Нехай там діти та підлітки дурні. А це ж дорослий дядько. Сидить пиляє щось металеве знайдене на полігоні)
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