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Все про:бюджет (4185) Кабмин (9528) Гройсман (1901)

 Гройсман: Наша задача - максимально модернизировать Украину

Определенные в Бюджете на 2017 год приоритеты правительства позволят масштабно обновлять страну и развивать национальную экономику.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала ICTV в понедельник, 26 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

"Мы определили приоритеты, которые позволят масштабно обновлять страну и развивать национальную экономику, - отметил глава правительства, говоря о Бюджете на 2017 год. - Наша задача - максимально модернизировать Украину".

Так, в 2017 году в Украине будет проходить масштабное строительство дорог, что, в частности, будет стимулировать развитие национальной экономики и создаст в смежных сферах тысячи новых рабочих мест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самое главное - преодолеть бедность: люди должны жить дольше и лучше, - Гройсман

Бюджетом на следующий год запланированы программы поддержки украинского села, в частности направлений животноводства, садоводства, ягодоводства, сельскохозяйственного машиностроения.

Среди приоритетов на 2017 год - финансирование и поддержка украинского войска, инфраструктура, энергоэффективность, восстановление добычи украинского газа.

Гройсман подчеркнул, что в 2017 году было сохранено децентрализацию. По его словам, сегодня в местных бюджетах достаточно денег, чтобы обеспечить устойчивое развитие населенных пунктов.

Также читайте: Украинское правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году. Теперь важно избежать регресса и закрепить успех, - Мингарелли

Говоря о стимулировании развития экономики, премьер-министр подчеркнул, что необходимо сделать надлежащие условия для кредитования реального сектора экономики. Также, по его словам, нужно уходить от сырьевого типа экономики, создавать добавленную стоимость и новые производства в Украине.

Он напомнил, что правительством был создан Национальный комитет по промышленному развитию, Совет по продвижению экспорта, что будет способствовать выработке украинской продукции и ее продвижению на мировых рынках.

Гройсман отметил, что Украина имеет большой промышленный потенциал, в частности в сферах самолетостроения, вагоностроения.

Среди других стимулов развития экономики также - эффективная приватизация государственных предприятий, добавил он.

"Правительство очень профессионально и качественно, а самое главное - открыто и публично полностью выполнит все задачи, которые перед нами стоят, - заверил премьер-министр. - Правительство, я как премьер-министр стоим на честной позиции и будем двигаться дальше для того, чтобы вы чувствовали стабильность, что ситуация в стране меняется и страна капитально восстанавливается и ремонтируется".

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Він за своїми вельмирозумними заявами встигає працювати?
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Це називається демагогія. Таке враження, що його літературні негри, які пишуть йому промови, просто передирають передові статті журналу "Лєнінізм Комунізм" за 1981 рік
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Наше завдання це перевести промисловість України на військові рейки, розпочати масове переозброєння армії на сучасні зразки бронетехніки а для цього організувати в Україні нові військові та оборонні виробництва майже на всіх заводах які сьогодні використовуються під склади та магазини! Нам потрібно кілька тисяч нових танків, MRAP, БТР, БМП, МТЛБ, нам потрібні нові ракетні корвети та фрегати, нові балістичні та крилаті ракети, протиракетні системи, безпілотні літаки, гелікоптери, катери, бронемашини! Україна має стати світовим лідером військових технологій, показати всьому світові що українською зброєю можна знищити навіть терористів путіна і українська бронетехніка та зброя має бути головним українським експортом, який приносить мільярди доларів надходжень щороку.
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Игорёша - прокомментируй пожалуйста что там за консервы Гаде передали из Лугандона...
кого она там освобождает...?
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Эта власть под работой понимает: обещать и воровать, прикрываясь патриотическими лозунгами.




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ГРОЦМАН-ШМОЦМАН СКОЛЬКО С.КА МОЖНО КИЗДЕТЬ ??? ЧТО ЕЩЕ ТАРИЫВ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СОБРАЛСЯ ??? БУДЕТ ВАМ ЧМЫРЯМ МАЙДАН-3 МОДЕРНИЗАЦИЯ . ТВАРИ.
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додик-толстолобик, позывной гнойсман, лучше расскажи, как ваш "эффективный уряд" решил у студентов стипендии обрезать.
Твари, нашли у кого забирать.
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Слухав та дивився цей виступ- артист ще тей...
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Гройсман с 2014 года - вице-премьер, а с апреля 2016 - премьер-министр. Но говорит так, как будто при власти со вчерашнего дня. Что он уже сделал за это время, где результаты?
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а тебе из ольгино и не может быть их видно...
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А ось, що він зробив!!!
Я, предлагаю ознакомиться с моим ответом, от 24 сентября 2016 года, Премьер-министру Украины Гройсману на распространяемую им информацию, что он Ангел, а до него "службу правили" черти:
"11:26"
"23.12.16 12:03 "Это как нужно было доруководить до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему!", - Гройсман"
- Отвечаю:
Это же Яценюк с Турчиновым, Гройсманом и Розенко своими антиконституционными поправками прекратили осовременивание и индексацию пенсий!!!
Цитирую:
ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1258-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.936
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145
№ 614-VIII від 15.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.361
№ 804-VIII від 24.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.3
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1010-VIII від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 13, ст.144
№ 1043-VIII від 29.03.2016, ВВР, 2016, № 17, ст.188
№ 1109-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.411
№ 1110-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.412
№ 1492-VIII від 07.09.2016, ВВР, 2016, № 43, ст.736 - положення щодо застосування пробаційних програм набирають чинності з 1 січня 2018 року
№ 1692-VIII від 19.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.813}

А вот конкретный удар по осовремениванию пенсий:
{Дію частини другої статті 42 зупинено до стабілізації економічної ситуації в країні згідно із Законом № 1166-VII від 27.03.2014}

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про індексацію грошових доходів населення" {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1368-VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 26, ст.517}

А вот конкретный удар по индексации пенсий:
{Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}
{Статтю 5 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014}
ВОТ ТАК!!! ТРИ ПОПРАВОЧКИ ИМЕНИ ТУРЧИНОВА, ГРОЙСМАНА И Ко, И ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ, И ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ, НЕТ!!!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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По лозунгам очень похож на представителя ц к кпсс при совке.Отличие в том шо те шо то делали и полезного для державы,а не только писсели.
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что например хорошего ?
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Грося, не надо ничего делать, просто не мешайте!
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Ага, знаем мы вас! Экспортируете и получаете валюту? Без нашего разрешения?! А ну, бегом в Совет по продвижению экспорта.
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...и меньше "сосите" с Бюджета - остальное все сделают Люди сами ...
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продолжаются сказки от гнойсмана. и после каждого спича этого смотрящего рынка я все больше склоняюсь к мысли, что речевки ему пишет госпидар лично.
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И пятилетку за три года! Экономика должна быть экономной! Партия наш рулевой!
Красть тихо... (пардон, это опечатка).
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Так это же страна вовик, ЭТО НЕ БАЗАР В ВИННИЦЕ
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Это существо под модернизацией видно разумеет мародерство,убийство и геноцид.Мы уже три года слышим их высокие слова и видим уничтожение пейсатыми оккупантами страны.Не знаю как кому а для меня правящая шобла это враг на равне с хуйлом и даже еще коварней. злобней и кровавей.
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Гройсман: Наша задача - максимально модернизировать Украину
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ГРОЙЦМАН!!! ТЕБЕ ОЧЕНЬ ПОДХОДИТ ПОГОВОРКА: ПИЗД*ТЬ - НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ!!!







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А меня вот заинтересовало: кто такие эти "наши", что они рассказывают про "задачу"?
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Гойсман, вы топ менагер страны? Так идите уже себе и топитесь
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Ну все, капєц країні,- пора сірники і сіль закупати.
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А шо сперва жечь будем, а потом солить, или наоборот?
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Якщо це не дай Б-же прочитає Гойсман, то миттєво подасть в Раду законопроект про підвищення мита на сірники і введення акцизів на сіль, то буде на Вашій совісті
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Обдирать народ чтобы решить нужды государства теперь называется "модернизация".
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Да, уж. А на ленте Укрнета прямо сейчас выпрыгнуло: курс гривны к рублю 4,00 за 10 рублей. Модернизация гривны? Ох, Гройсман...
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Нас собрались отмодернизировать.
Вы хоть намекните что,когда и как,не люблю сюрпризов.
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Стройное, как кипарис, тело венчала крепкая дубовая голова...
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Интересно, а как они украинское село поддерживать будут?
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Я виїзжав на українську теріторію з Донецька в Харків до дітей! Я бачив,жо Куп"янську,Чугуїву дороги будуються шаленими темпами! Донецьк зараз сидить в жопі! Не вірте в ту муйню,що українці замерзають та з голоду пухнуть! Це наші лугандонські канали кричать кожен день! В лугандонії жопа! Це я вам кажу,мешканець Донецька!
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Дороги будуються? А по чим ви раніше їздили з Юзівки до Харкова? По кабанячим стежкам?
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Куп"янск-Шевченкове! Граково- Чугу"їв не бачили?
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Нє! Не чув і навіть про це не питав. Зрозуміло, що від якогось там Гракова до Чугуїва росли ліси і доріг не було, якщо вони тільки будуються...Повторюю - по чим ви раніше їздили з Юзівки до Харкова?
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Власть портит человека. Но и порченным жить очень даже неплохо.
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Модернизировать воровство! Красть по новому! Врагам тюрьма-нам офшоры! Сделать "популистов" шатунами! Война до окончания модернизации!
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"...также - эффективная приватизация государственных предприятий..." - Приватбанк будут приватизировать?
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Україну модернізують вже 25 років і кожен на свій лад, кажучи що папірєднікі не так модернізували і їхню модернізацію треба похерити, а я ось знаю як. Тому і тупцюємо на одному місці.
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Модернизатор! Еще чуть чуть и в стране останется один кабмин, полиция и прокуратура. Остальные передохнут.
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А мне почему-то до сих пор "кажется",что этим только Волонтеры и занимаются.
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НУ КАК ПРИ ЭТОМ ТОРМОЗЕ - СЛЕСАРЕ И ПО БЛАТУ ДИРЕКТОРЕ ВИННИЦКОГО БАЗАРА, МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ МАКРОЭКОНОМИКА, А ЗНАЧИТ СТРАНА.


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Стройное, как кипарис, тело венчала крепкая дубовая голова...
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А как крепко Гройсман за кресло держится!!!
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Яценюка - то же не оторвешь от трибуны. :D

Похоже работа Премьер министра у нас в стране не такая плохая.
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С рычагов власти надо снимать отпечатки пальцев.

Та давно вже пора...
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Главное, что себя не забыл похвалить в последнем абзаце))
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главноє - штоб тєбя нє забил похваліть в послєднєм абзаце
доречі: ти хто?
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Гройсман, твоя задача отсидеть срок за геноцид народа Украины! И если будет не пожизненное, то с чистой совестью на свободу. А если пожизненное, то не обессудь, ты сам это выбрал!
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я так розумію:
гройсман погано модернізує Україну
а ви усі - акуєнно
так?
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неуемной энергии додик - не успокоется, пока все не подчистит !
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Тем временем, где-то на рассеюшке.

В Ленобласти двое человек убиты за продуктовые наборы

Подробности двойного убийства в деревне Бор Бокситогорского района Ленинградской области: местный житель хотел украсть у бездомных продуктовые наборы, выданные в администрации, но встретил сопротивление.


По подозрению в совершении убийства был задержан 31-летний местный житель. Известно, что он иногда выпивал с ныне усопшими. По версии следствия, накануне убийства подозреваемый узнал, что бездомные получили в администрации продуктовые наборы с крупами, консервами и чаем.

Предполагая, что все обитатели уже уснули в пьяном угаре, мужчина ночью пробрался в помещение, но, по всей видимости, разбудил женщину. В процессе возни ей было передавлено горло. По результатам вскрытия стало понятно, что она захлебнулась собственной кровью.

От шума проснулся второй собутыльник. Он получил по голове удар ножкой от табуретки и отключился. С третьим владельцем продуктового набора борьба завязалась уже на лестничной площадке. Мужчины скатились вниз на первый этаж. В конце концов бездомный остался лежать бездыханным, у него была перебита гортань.
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Гройман отличный управленец! и еще кошерный. Ведь всегда для Украины симбиоз с евреями был прекрасен. У еврея в селе и корчма и деньги в рост, а украинцы ходят голые босые. Это же прекрасно!
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Для кошерных, таки да, пгэкгасна! Кто ж с этим поспорит, только шо идиёт. А для абаригеноff какой профит (נוץ) и гешефт(געשעפט)?
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Среди приоритетов на 2017 год - финансирование и поддержка украинского войска, инфраструктура, энергоэффективность, восстановление добычи украинского газа.
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Вообщем, снова среди приоритетов на 2017 год - пилить!!!


Видимо, по мнению этой с позволения сказать власти - уровень жизни простых украинцев, еще не достиг дна.




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Нічого нового. Цей пи#дьож входить до стандарного набору балачок будь-якого чергового прем'єра. На ділі буде перерозподіл недо"приватизованого", інформаційна та суто фізична боротьба на виснаження з економічно та політично активними верствами суспільства , лобіювання інтересів крупних корпорацій та продовження курсу на подальше зближення з росією.
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.... таке маленьке гРося - коли економіка України вийде на той рівень " злочинної " 2013-го ... років так за 10 -15 -ть , можливо ....
...от Сеню уже по ТВ запустили - слоган "Сильна команда" в тяжкі часи ...- жесть ...
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Так как же это сделать, если вы воруете как е. .... ...ь?
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Экономика потихоньку оживает. Вот даже новые модели машин выпускать стали...

http://afp.com.ua/avtotema/Novaya_model_ZAZ_zapushchena_v_proizvodstvo/
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Ех , шкода що в нас немає моральних авторитетів, ато б пояснили чухраїнцям , що слова з вуст панамських патріотів нічого не варті. Ба більше , могли б пояснити що вони роблять , так робили до цього їх діди з червоними зірками і нашивками НКВД, а також в краватках і без них . Є два світогляди- Мозаїка і Калейдоскоп. Мозаїка, це коли скельце за скельцем , сладається картина , а Калейдокоп, це коли повертаєш скельця і бачиш кожен раз іншу картину. Ось цим останнім і займаються панамські патріоти . Круть, і боротьба з бідністю, круть, і модернізація, круть, і АТО за години , круть, і комунізм , круть, і світле майбутнє , головне що ніхто не розуміє що це таке , але що стосується самих крутильників Калейдоскопу , то вони для себе складають реальну мозаїку. Це ми можем бачити по деклараціях, по маєтках , і тд.
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Наша задача - максимально модернизировать Украину, модернизировать Украину это убрать от власти гро-ов, пор-ок, пар-в, ав-х и прочих клептоманов.
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Звітуй про досягнення і не оголошуй своїх фантазій, бо вони вже не впливають на людей.
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Не буде ніяких досягнень , будуть далі крутити Калейдоскоп, і вся біда в тому , що складаючи собі Мозаїку (грабуючи українців і посилюючи репресивний апарат) , вони виснажують і Державу і населення , а це призведе до того, що Орда захопить голими руками, як це було з частиною України.
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Гройсман типичный балабол и популист, по программе утвержденной КМУ на 2016г. ничего не выполнено, реформы не проводятся, приватизация полностью провалена, народ беднеет, но зато успешно отжат Приватбанк. Уверен, что в конце 2017г. Гройсман будет говорить аналогичные слова что и сейчас, внушать о прекрасном будущем, но это будет очередной ложью. Поэтому люди должны понять, что с этой властью Украина никогда не будет процветающим государстовм.
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Такие действия были возможны с временной диктатурой которой реально как механизмом устранить олигархов, вершина системы наступила , классический монопольный олигарх президент и обслуживающий его гос-бизнес "друзья"- аппарат у руля, все бизнес партнеры в гос-управлении, "модернизируют", причина отсталости и бедности богатой Украины именно они и это факт. --- "Впрочем, несмотря на то, что экономические реформы привели бывшую британскую колонию к экономическому благоденствию, правозащитники критиковали Ли за ограничение политических и личных свобод граждан, отмечает ВВС.
Так, Ли Куан Ю взял под жесткий контроль все сферы жизни города-государства и, прежде всего, политику. Оппоненты премьера оказывались в тюрьме без суда и следствия, прессе ограничивали доступ к информации из-за рубежа, а многие журналисты были арестованы.
«Свобода прессы, свобода СМИ, должна быть подчинена первостепенным нуждам целостности Сингапура», - говорил Ли.
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Знову цей єврейський генератор випадкових словосполучень...
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Ваше задание - кошмарить украинцев каждый месяц тарифами, "ремормами" без реформ, новыми налогами и прочими прелестями. С этим вы справляетесь отлично.
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