 Гройсман: Наша задача - максимально модернизировать Украину

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала ICTV в понедельник, 26 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.
"Мы определили приоритеты, которые позволят масштабно обновлять страну и развивать национальную экономику, - отметил глава правительства, говоря о Бюджете на 2017 год. - Наша задача - максимально модернизировать Украину".
Так, в 2017 году в Украине будет проходить масштабное строительство дорог, что, в частности, будет стимулировать развитие национальной экономики и создаст в смежных сферах тысячи новых рабочих мест.
Бюджетом на следующий год запланированы программы поддержки украинского села, в частности направлений животноводства, садоводства, ягодоводства, сельскохозяйственного машиностроения.
Среди приоритетов на 2017 год - финансирование и поддержка украинского войска, инфраструктура, энергоэффективность, восстановление добычи украинского газа.
Гройсман подчеркнул, что в 2017 году было сохранено децентрализацию. По его словам, сегодня в местных бюджетах достаточно денег, чтобы обеспечить устойчивое развитие населенных пунктов.
Говоря о стимулировании развития экономики, премьер-министр подчеркнул, что необходимо сделать надлежащие условия для кредитования реального сектора экономики. Также, по его словам, нужно уходить от сырьевого типа экономики, создавать добавленную стоимость и новые производства в Украине.
Он напомнил, что правительством был создан Национальный комитет по промышленному развитию, Совет по продвижению экспорта, что будет способствовать выработке украинской продукции и ее продвижению на мировых рынках.
Гройсман отметил, что Украина имеет большой промышленный потенциал, в частности в сферах самолетостроения, вагоностроения.
Среди других стимулов развития экономики также - эффективная приватизация государственных предприятий, добавил он.
"Правительство очень профессионально и качественно, а самое главное - открыто и публично полностью выполнит все задачи, которые перед нами стоят, - заверил премьер-министр. - Правительство, я как премьер-министр стоим на честной позиции и будем двигаться дальше для того, чтобы вы чувствовали стабильность, что ситуация в стране меняется и страна капитально восстанавливается и ремонтируется".
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кого она там освобождает...?
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Твари, нашли у кого забирать.
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Плять от этих слов уже СТРАШНО!!!)))
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Я, предлагаю ознакомиться с моим ответом, от 24 сентября 2016 года, Премьер-министру Украины Гройсману на распространяемую им информацию, что он Ангел, а до него "службу правили" черти:
"11:26"
"23.12.16 12:03 "Это как нужно было доруководить до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему!", - Гройсман"
- Отвечаю:
Это же Яценюк с Турчиновым, Гройсманом и Розенко своими антиконституционными поправками прекратили осовременивание и индексацию пенсий!!!
Цитирую:
ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1258-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.936
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145
№ 614-VIII від 15.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.361
№ 804-VIII від 24.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.3
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1010-VIII від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 13, ст.144
№ 1043-VIII від 29.03.2016, ВВР, 2016, № 17, ст.188
№ 1109-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.411
№ 1110-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.412
№ 1492-VIII від 07.09.2016, ВВР, 2016, № 43, ст.736 - положення щодо застосування пробаційних програм набирають чинності з 1 січня 2018 року
№ 1692-VIII від 19.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.813}
А вот конкретный удар по осовремениванию пенсий:
{Дію частини другої статті 42 зупинено до стабілізації економічної ситуації в країні згідно із Законом № 1166-VII від 27.03.2014}
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про індексацію грошових доходів населення" {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1368-VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 26, ст.517}
А вот конкретный удар по индексации пенсий:
{Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}
{Статтю 5 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014}
ВОТ ТАК!!! ТРИ ПОПРАВОЧКИ ИМЕНИ ТУРЧИНОВА, ГРОЙСМАНА И Ко, И ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ, И ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ, НЕТ!!!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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Красть тихо... (пардон, это опечатка).
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ГРОЙЦМАН!!! ТЕБЕ ОЧЕНЬ ПОДХОДИТ ПОГОВОРКА: ПИЗД*ТЬ - НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ!!!
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Вы хоть намекните что,когда и как,не люблю сюрпризов.
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НУ КАК ПРИ ЭТОМ ТОРМОЗЕ - СЛЕСАРЕ И ПО БЛАТУ ДИРЕКТОРЕ ВИННИЦКОГО БАЗАРА, МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ МАКРОЭКОНОМИКА, А ЗНАЧИТ СТРАНА.
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Похоже работа Премьер министра у нас в стране не такая плохая.
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Та давно вже пора...
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доречі: ти хто?
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гройсман погано модернізує Україну
а ви усі - акуєнно
так?
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В Ленобласти двое человек убиты за продуктовые наборы
Подробности двойного убийства в деревне Бор Бокситогорского района Ленинградской области: местный житель хотел украсть у бездомных продуктовые наборы, выданные в администрации, но встретил сопротивление.
По подозрению в совершении убийства был задержан 31-летний местный житель. Известно, что он иногда выпивал с ныне усопшими. По версии следствия, накануне убийства подозреваемый узнал, что бездомные получили в администрации продуктовые наборы с крупами, консервами и чаем.
Предполагая, что все обитатели уже уснули в пьяном угаре, мужчина ночью пробрался в помещение, но, по всей видимости, разбудил женщину. В процессе возни ей было передавлено горло. По результатам вскрытия стало понятно, что она захлебнулась собственной кровью.
От шума проснулся второй собутыльник. Он получил по голове удар ножкой от табуретки и отключился. С третьим владельцем продуктового набора борьба завязалась уже на лестничной площадке. Мужчины скатились вниз на первый этаж. В конце концов бездомный остался лежать бездыханным, у него была перебита гортань.
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Вообщем, снова среди приоритетов на 2017 год - пилить!!!
Видимо, по мнению этой с позволения сказать власти - уровень жизни простых украинцев, еще не достиг дна.
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...от Сеню уже по ТВ запустили - слоган "Сильна команда" в тяжкі часи ...- жесть ...
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http://afp.com.ua/avtotema/Novaya_model_ZAZ_zapushchena_v_proizvodstvo/
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Так, Ли Куан Ю взял под жесткий контроль все сферы жизни города-государства и, прежде всего, политику. Оппоненты премьера оказывались в тюрьме без суда и следствия, прессе ограничивали доступ к информации из-за рубежа, а многие журналисты были арестованы.
«Свобода прессы, свобода СМИ, должна быть подчинена первостепенным нуждам целостности Сингапура», - говорил Ли.
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